Ludivina Fernández, la gijonesa que repartió 48.000 euros en premios gracias a un décimo que compró "tras enterrar a mi marido"

"Me dijeron que había tocado el décimo de Jaimín y les contesté que no me torearan, que no estoy para bromas. No me lo creía", contaba la gijonesa que acabó bajando a la administración de loterías situada cerca de su casa para preguntar y confirmar lo que había sucedido. A Fernández esta mañana no le dio tiempo ni a avisar a los familiares a los que, recuerda con media sonrisa, no les había gustado el número comprado. "Decían que era capicúa, que vaya feo". Fernández sólo se quedó medio décimo (3.000 euros) pero lo que siempre recordará es que el homenaje a su marido al final se convirtió en una alegría.

No es la primera vez que esta administración de loterías tiene suerte. En el año 2018 llegaron incluso a vender el Gordo. Sólo tres décimos pero una cantidad nada despreciable. Concretamente 1.200.000 euros que fueron a parar a tres agraciados. "Estamos muy contentos porque nos estrenamos y lo hacemos con esto, hasta ahora el premio más gordo que habíamos dado eran 800.000 euros en una Primitiva", resumía entonces la lotera Ángela Busto. Ya en enero de este año la misma administración repartió 300.000 euros gracias a un primer premio de un sorteo ordinario.

Primer quinto premio

El primer quinto premio de la Lotería de Navidad 2020, muy madrugador, ha estado repartido por toda la geografía española. En Asturias se han vendido 11 décimos del número 86986, ocho en Gijón, en la Calle General Suárez Valdés, en el barrio de El Coto (48.000 euros), uno en Oviedo, en la Calle Tito Bustillo, en Ciudad Naranco (6.000 euros) y dos en El Berrón, vendidos en la avenida Oviedo (12.000 euros).

El número 86.986 ha sido premiado con el primero de los quintos premios, dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo, del Sorteo de la Lotería de Navidad. Ha salido a las 09:18 horas y se vendido también en Novelda y Torrevieja (Alicante), Madrid, Alcantarilla (Murcia), Hospitalet del Llobregat (Barcelona), Zaragoza, Albacete, Gradanilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), A Coruña, Girona, Medina del Campo , Vigo (Pontevedra) , Málaga y Las Palmas, entre otros.