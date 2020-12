El Principado de Asturias ya tiene presupuesto para 2021. Los 32 votos que sumaron los diputados del PSOE (20), Ciudadanos (5), Podemos (4), IU(2) y Foro (1) permitieron sacar adelante las cuentas más elevadas de la historia de la región, 5.237 millones de euros, con el rechazo de 11 parlamentarios, los del PP (10) y el “casquista” Pedro Leal, y la abstención de Vox (2). No hubo sorpresas y los socialistas y sus aliados rechazaron en bloque todas las enmiendas parciales presentadas por el PP y Podemos. Como curiosidad, PP y Podemos cruzaron piropos “desde la discrepancia política”. Y se apoyaron mutuamente en algunas de sus enmiendas, lo que provocó que en algún caso coincidiera el sentido del voto de PP, Podemos y Vox.

Ciudadanos, IU y Foro defendieron la necesidad de apoyar los presupuestos presentados por el Gobierno de Adrián Barbón, enmendados con varias propuestas suyas durante la negociación, principalmente, para afrontar la grave crisis económica y social que está provocando la pandemia. Por ese mismo motivo coincidieron con el PSOE al criticar al PP por no haber siquiera intentado negociar sus enmiendas.

El portavoz socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, aseguró que la aprobación del Presupuesto ha supuesto “arrancarle una buena noticia a 2020”. Se preguntó a cuántos asturianos hubiera beneficiado que el Presupuesto no saliera adelante. Y él mismo se contestó: “A ninguno”. Resaltó que el Presupuesto para 2021 es un 10 por ciento más elevado que el de este año. “Hemos ido al límite de lo disponible”, dijo, a la vez que indicó que era “absolutamente vital” aprobar “unas cuentas tan excepcionales como los tiempos que estamos viviendo”. Y se felicitó por haber logrado un amplio acuerdo, en sintonía con el objetivo que se habían marcado el Gobierno y el partido: lograr “el mayor consenso posible para que representaran a la mayoría de los partidos presentes en la Junta General y a la mayoría de la sociedad asturiana.

Álvaro Queipo, portavoz del PP, criticó a los partidos del centro-derecha que apoyaron los Presupuestos, a los que acusó de haber sucumbido a “la enorme capacidad para el enredo y la confusión”

Álvaro Queipo, portavoz del PP, criticó a los partidos del centro-derecha que apoyaron los Presupuestos, a los que acusó de haber sucumbido a “la enorme capacidad para el enredo y la confusión” de un presidente del Principado, Adrián Barbón, que, “henchido de vanidad, observa al resto desde las alturas”. Auguró que los diputados de Ciudadanos y Foro, “cual adolescentes con resaca”, se preguntarán hoy “qué han votado”. En su opinión, el Presupuesto “dejará tirados a miles de asturianos”. Y tiró de ironía al valorar los “supuestos logros” de esos partidos en su negociación con el PSOE: Foro logró una ayuda para que se pague el taxi a un vecino de Ibias que tiene que ir a Cangas del Narcea, pero es una vez al año y la ayuda ni siquiera cubrirá todo el trayecto, así que parte del camino “deberá hacerlo a pie”.

Daniel Ripa, portavoz de podemos, justificó el "si" de esa formación, pese a no haber alcanzado un acuerdo con el PSOE, porque la excepcional situación de crisis económica y social que está provocando la pandemia en Asturias hace que tuvieran "la obligación moral de hacerlo". "Es un momento crucial y estos Presupuestos van a marcar el horizonte de la legislatura, tienen que ayudar a la reconstrucción social y económica", indicó el parlamentario, que, a la vez, afeó al PSOE que haya buscado "la moderación en manos de Ciudadanos y Foro". Reconoció que la negociación abre caminos para el futuro, pues ha habido "escucha mutua, aprendizaje y avances", y que Podemos se siente "copartícipe" de los Presupuestos, pues la negociación con el PSOE ha permitido "que las cuentas sean mejores" y han abierto "vías de diálogo".

Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos, admitió que las cuentas son "manifiestamente mejorables y con muchos vacíos", pero indicó que su formación respalda el Presupuesto por encima de "estrategias políticas", al considerarlo "necesario" para afrontar la crisis provocada por la pandemia y porque su intervención ha sido decisiva para mejorar "sensiblemente" la propuesta inicial del PSOE. "Mejor tener este Presupuesto que no tener ninguno", señaló. a la vez que resaltó los "logros" de su partido en la negociación; el principal, "que no se subirán los impuestos". Y también: un bono de conciliación dotado con 1,1 millones, 5 millones para digitalizar aulas y dotar de conexión internet a alumnos que lo necesiten, ventajas fiscales para la retención del talento y que no se haya destinado "ni un euro más a la oficialidad del asturiano".

Ángela Vallina, portavoz de IU, admitió que no es el Presupuesto que su formación hubiera aprobado, pero resaltó que negociar implica "renuncias" y "determinar prioridades". Al haberse incorporado buena parte de sus enmiendas, el resultado es un Presupuesto "con el que nos sentimos satisfechos y en el que nos reconocemos". Como los demás partidos que respaldaron las cuentas, subrayó la importancia del plan de rescate, dotado con 100 millones, para paliar efectos de las restricciones aprobadas por la pandemia en las empresas y los autónomos. Y también el "refuerzo de todas las políticas sociales", el refuerzo "de las infraestructuras educativas" y que se haya introducido "un capítulo específico sobre la memoria histórica".

Adrián Pumares, portavoz de Foro, se mostró "encantado" de que esa formación sea, como apuntó Ripa, "factor de moderación". También en su caso señaló que el Presupuesto tiene "carencias" y que ha tenido que "ceder" y descartar algunos propuestas durante la negociación. Afeó al PP que no haya querido negociar ni siquiera sus enmiendas pese a la situación de crisis que vive Asturias y que muchas de ellas se basen "en la ignorancia o en la irresponsabilidad". Resaltó las propuestas de Foro que se han incluido en las cuentas. Por ejemplo, partidas para la asociación ADAFA, Gestiamas y la Ópera de Oviedo, inversiones en bienes patrimoniales, dinero para los accesos a la Zalia o el incremento fondo de cooperación municipal hasta 8 millones. Aprovechó para criticar el "ninguneo" y la "dejación de funciones" del Gobierno central hacia Asturias.

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, lamentó el "terrible grado hipocresía PSOE y quienes se han aliado con él" para aprobar un Presupuesto "continuista, ineficaz y letal para los asturianos", oculto "tras una falsa cortina de bondad social". Aseguró que quienes apoyaron las cuentas "están jugando con la subsistencia de miles de asturianos" y "van a endeudarlos más aún de lo que estaban". El Presupuesto es "Gastar, gastar y gastar, como ordenan las instituciones europeas". Y el "supuesto chorro de millones" que llegarán de Europa acarrearán "deuda astronómica, chiringuitos, descontrol, gasto de personal descontrolado y, en definitiva, la ruina de Asturias".