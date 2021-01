Terrazas vacías y comercios cerrados a las 20.00: así queda Asturias en la primera jornada de adelanto del toque de queda

Los nuevos horarios para la hostelería y el comercio que entran hoy en vigor en Asturias fijan el cierre de los locales a las ocho de la tarde, a excepción de los que repartan comida a domicilio que tendrán de margen hasta las 23:30 para hacer sus envíos tras una modificación en el BOPA.

De tal manera que "el horario para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas" queda como sigue:

Cierre al público de estos negocios: a las 20.00 horas

Hora tope para admitir nuevos clientes en bares, restaurantes y terrazas: 19.30 horas

Se podrán hacer entregas de comida a domicilio hasta las 23.30 horas

La recogida de comida en el local, previo pedido, no podrá realizarse más allá de las 22.00 horas.

El horario de apertura de estos establecimientos podrá iniciarse a las 6.00 horas

"Para estar abiertos en estas condiciones vale más estar cerrados", ha asegurado Marco Rodríguez. "Si estás cerrado por lo menos sabes el dinero que pierdes y si estás cerrado no". El toque de queda a las once ya había reducido de forma sensible la venta de cenas pero el nuevo horario quita más de la mitad de la recaudación según los hosteleros. "Suprimir la noche nos perjudica mucho, no nos quieren cerrar para no hacerse cargo del personal pero no quieren que tengamos clientes", ha aseverado Alfonso Menéndez.

"Te piden si les puedes poner la última, miras el reloj y te tienes que negar. Ya hemos perdido el 80% de la clientela de los compañeros. El panorama es bastante desolador", declara Agustín Corte, que traba en un bar de la Ruta de los Vinos de Oviedo.

René Álvarez ha cerrad su negocio de la calle Begoña, en Gijón a las 8 en punto, como ordena la nueva norma del Principado. “Hay que comprender la situación sanitaria pero cerrar a las 20.00 horas mata al sector ya que el gran flujo de clientes es de 20.00 a 22.00”, ha indicado , resignado, con los últimos clientes aún en la terraza. “Pero tenemos que seguir trabajando y reinventarmos para al menos poder cubrir los gastos fijos mientras esto dure”, ha rematado.

El colectivo SOS Hostelería de Avilés se ha concentrado esta noche en el plaza del Parche, donde han celebrado una asamblea para decidir si el próximo martes acuden o no a un cierre patronal, tal como se ha planteado esta tarde desde otros colectivos del gremio en Asturias. Tal y cómo ha podido confirmar este media, finalmente se ha decidido llevar a cabo el cierre patronal para el martes.

"Esta es una operación de cara a la galería para quedar bien a coste cero. Se trata de un cierre encubierto con el único fin de que los hosteleros no podamos pedir ayudas a ninguna administración. Cerrando a las ocho a mí me destrozan la mitad del negocio", ha apuntado Manolo Tíscar, hostelero de Avilés, que sirve comidas y cenas en su negocio.

José Luis Fernández cierra su negocio en Langreo a la misma hora de siempre: las ocho de la tarde. Pero el adelanto del toque de queda y del cierre generalizado de las tiendas también le afecta, porque "la gente está desanimada, con esta situación es complicado salir a comprar. La gente se queda en casa, salvo para compras básicas". Las rebajas, de momento, entre mal tiempo y pandemia, no marchan igual que otros años. "Vamos a ver si los vecinos se acostumbran a estos nuevos horarios. Tanta normativa cambiante acaba siendo confusa", ha concluido.