Las claves de los próximos meses de vacunación en Asturias: el ritmo llegará en primavera a más de 100.000 dosis a la semana

La velocidad de crucero de la vacunación frente al covid en Asturias se alcanzará a principios de la primavera, con más de 100.000 dosis a la semana. Esta es, al menos, la previsión que manejan los responsables de la Consejería de Salud, y se basa en la premisa de disponer de todo el abastecimiento que actualmente está comprometido por los laboratorios. En ese momento, seguramente en abril, será cuando se desplieguen por el territorio regional hasta 70 equipos de vacunación y cuando se recurra incluso a pabellones deportivos, además de centros de salud en horario de tarde, para administrar el tratamiento protector frente al coronavirus.

Protegidos antes del verano

Si estas predicciones se cumplen, resulta esperable que buena parte de la población de Asturias esté vacunada para el inicio del verano. No obstante, en los despachos sanitarios impera la cautela, pues los contratiempos están siendo moneda común. Por ejemplo, los 416 viales de AstraZeneca recibidos anteayer en Asturias, que permitirán aplicar 4.160 dosis, no han podido emplearse aún debido a la compleja organización derivada de una de sus limitaciones: que no sea administrada a personas mayores de 55 años.

Cuatro vacunas distintas

El Servicio de Salud (Sespa) ha planificado dividir en dos equipos diferenciados el proceso de administración de las vacunaciones en Asturias, según detalló su gerente, Concepción Saavedra. Un equipo se encargará de administrar las vacunas de Pfizer y Moderna, mientras que el otro grupo pondrá las dosis a los menores de 55 años. Para la primavera estará disponible, con casi total seguridad, una vacuna más, la del laboratorio Janssen.

Los mayores de 80 años arrancan en breve

Si todo rueda según lo programado, la vacunación de los aproximadamente 87.000 asturianos mayores de 80 años que no viven en residencias comenzará en pocos días. Los primeros inmunizados serán los que son usuarios de centros de día.

Los nuevos grupos

A nivel nacional, ayer se dio un nuevo paso: la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial decidió que las fuerzas y cuerpos de seguridad, los bomberos, los miembros de las Fuerzas Armadas y los docentes serán los grupos inmunizados con la vacuna de AstraZeneca, tras los profesionales sanitarios y sociosanitarios de segunda línea. Además, la Comisión ha ampliado el grupo 3 de la estrategia de vacunación con un subgrupo 3B conformado por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, medicina legal, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y de centros de día y trabajadores de Instituciones Penitenciarias, que recibirán esta misma vacuna.

En función del riesgo

Según informó el Ministerio de Sanidad, estos nuevos profesionales, que se suman a los de segunda línea que ya fueron priorizados en la estrategia, han sido definidos “en función del riesgo de exposición de su actividad laboral”. De esta forma, se suman a los profesionales sanitarios a los que la Comisión de Salud Pública decidió dar las primeras dosis de AstraZeneca, que son aquellos que no están en los grupos 2 (primera línea) y 3 (trabajadores de ámbito hospitalario y de atención primaria; personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla más de 15 minutos).

Reajuste del calendario

La llegada del preparado de AstraZeneca y la indicación de que debe ser administrada a personas de entre 18 y 55 años ha obligado a reajustar el calendario inicialmente previsto, que pasaba por priorizar a los mayores de 70 años después de las personas de más de 80, para las que se ha reservado las vacunas de ARN mensajero, en este caso Pfizer y Moderna. Así, tras los sanitarios, serán inmunizados los colectivos esenciales del grupo 6 del plan de vacunación, que la Comisión ha decidido que sean miembros de los Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policías Locales) y de las Fuerzas Armadas; Personal de Emergencias (Bomberos y otros); docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales y de primaria y secundaria.

Baja la incidencia

De vuelta a Asturias, la Consejería de Salud confirmó ayer 233 nuevos casos de coronavirus detectados el lunes. Esta cifra confirma el descenso de la tasa de incidencia tanto de los siete como de los catorce últimos días, después de alcanzar picos similares a los del pasado otoño, aunque en un periodo de tiempo muy inferior (aproximadamente el doble de rápido que en la segunda ola pandémica).

Sobrepasada la barrera de los 40.000

Asturias rebasó anteayer los 40.000 infectados de covid. Alcanzó, en concreto, la cifra de 40.163 desde el primer caso, diagnosticado el 29 de febrero del año pasado. Otra buena noticia del lunes fue la caída de la tasa de positividad de las 5.338 pruebas diagnósticas llevadas a cabo: se situó en el 6,7 por ciento.

Más altas que ingresos

El lunes se registraron 76 ingresos por coronavirus en las plantas de los hospitales y 4 en las UCI, así como 92 altas. Actualmente, en Asturias hay 581 pacientes hospitalizados en planta con confirmación o sospecha de covid-19; otros 122 en UCI; y 90 en centros no sanitarios (Credine de Langreo, hospital de la Feria de Muestras de Gijón...).

Seis muertos

Por otra parte, anteayer fallecieron seis personas: tres mujeres de 73, 79 y 88 años y tres hombres de 81, 85 y 86. Ninguna de ellas vivía en residencias de mayores.