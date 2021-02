Oviedo, Gozón y Carreño salen mañana del cierre perimetral por sus buenos datos

La capital del Principado encadenaba un lento descenso de la incidencia, pero logró sumar siete jornadas con la IA a 14 días por debajo del límite establecido, por lo que su salida del nivel de alerta “4 Plus” se hará efectiva ya esta madrugada a partir de las 00.00 horas. Las críticas por mantener el Principado el cierre perimetral de Oviedo se sucedieron en los últimos días. La patronal hostelera Otea presentó un recurso contra la prórroga del cierre perimetral de la capital del Principado a finales de la semana pasada por su disconformidad con la resolución de la Consejería de Salud, e incluso consideraban que se estaba produciendo un “cambio de criterio” para la desescalada de los concejos que perjudicaba a Oviedo. El Ayuntamiento también había solicitado abandonar el nivel “4 Plus”.

Gozón y Carreño, por su parte, salen del citado nivel de alerta tras estar por debajo de 325 casos dos y un día, respectivamente. La decisión del Principado de aliviar las restricciones se debe a que tienen un descenso de la incidencia muy pronunciado en la última semana, superior al 50 por ciento, y se prevé que seguirán igual en los próximos días. El Observatorio de Salud en Asturias resalta que en el caso de Carreño se ha reducido a la mitad en solo siete días su incidencia en mayores de 65 años, y ha pasado de tener 42 y 25 casos semanales a reducirlos a 11 semanales. Gozón, por su parte, acumuló dos jornadas sin reportar nuevos casos, pasando de 41 y 21 casos a tener cuatro semanales, y ayer bajó del nivel 4 al 3 de alerta. El alcalde gozoniego, Jorge Suárez, mostró su alegría por la salida del concejo del nivel “4 Plus”. “Estoy contento, porque significa que el nivel de contagios en Gozón ha bajado. Quiero que se siga teniendo cuidado. Me preocupa que nos relajemos. Hasta que la OMS no diga que la pandemia está erradicada, no hay que bajar la guardia. Obviamente, también estoy preocupado por el nivel de ocupación del Hospital San Agustín. Estaré contento cuando estén bien toda la comarca y toda Asturias”, comentó poco después de conocer la decisión del Principado. Y apostilló que la mejoría de la situación “es fruto tanto de los vecinos de Gozón como de la Policía Local y la Guardia Civil. De hecho, durante este fin de semana se pusieron seis sanciones a visitantes de otros municipios”.

¿Qué ocurrió días atrás con la salida del cierre perimetral de otros concejos? Todos los municipios de más de 10.000 habitantes tuvieron que mantener su IA a 14 días por debajo de los 325 casos, pero hubo casos en los que el Principado les libró de las restricciones con peores datos de los que dispone ahora Oviedo. Según las últimas cifras publicadas por el Observatorio de Salud en Asturias, la capital del Principado cuenta con una IA a 14 días de 250,8 casos por cada 100.000 habitantes. Esta incidencia a dos semanas es inferior a la que tenían Llanes, Valdés o Salas cuando la Consejería de Salud decidió sacarles del nivel de alerta “4 Plus”. El concejo oriental salió del cierre perimetral con una IA a 14 días de 324 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, rozando el umbral máximo, establecido en 325 casos.

Valdés también salió del cierre perimetral con una IA a 14 días superior a la de Oviedo. En su caso, fue de 260,8 casos por cada 100.000 habitantes. En los casos de Llanes y Valdés, se trata de municipios de entre 10.000 y 30.000 habitantes. Salas, por su parte, abandonó el nivel de alerta “4 Plus” con una IA a 14 días de 584,8 casos. El Principado, no obstante, justifica la toma de medidas caso por caso, es decir, de manera individualizada, en los concejos que cuentan con menos de 10.000 habitantes, como Salas.

Gijón y Avilés también entran en el esprint final para salir del cierre perimetral. El concejo más poblado de Asturias suma cinco jornadas con la incidencia acumulada (IA) a 14 días por debajo del umbral máximo de 325 casos por cada 100.000 habitantes. Con ello, solo le restan dos días para cumplir con los requisitos marcados por el Principado para salir del nivel de alerta “4 Plus”, y lo podría lograr mañana, miércoles. Así las cosas, si la incidencia sigue en tendencia descendente en Gijón, mañana el Principado podría anunciar la salida de Gijón de su cierre perimetral de cara al fin de semana o en pleno fin de semana. De lograr el objetivo, su hostelería podría trabajar en el interior de los locales con las restricciones generales de la región y los vecinos podrían salir y entrar del concejo. El Observatorio pidió ayer cierta prudencia: Gijón presenta un descenso muy lento en sus incidencias y añade que tres de cada diez casos notificados en Asturias ayer se produjeron allí.

Avilés, que acaba de salir del nivel de alerta “4 Plus” reforzado, por lo que su hostelería puede servir en terrazas, podría seguir el mismo rumbo que Gijón. En su caso, encadena tres jornadas con la IA a 14 días por debajo del umbral máximo, con lo que le quedan cuatro días para cumplir el requisito del Principado para poder salir del cierre perimetral. Una carrera de fondo que podría contar con obstáculos por el camino en caso de que la situación sanitaria se volviera a descontrolar. El Observatorio explica que en el caso de Avilés se ha reducido a más de la mitad su IA a 14 días en tan solo una semana, y el descenso en la IA en mayores de 65 es del 68,96 por ciento semanal.

Castrillón, por su parte, rebajó ayer por primera vez su IA a 14 días por debajo del umbral máximo, con 294,9 casos. En el caso de los concejos de entre 10.000 y 30.000 habitantes, no solo tienen en cuenta que los municipios sumen siete jornadas con la IA por debajo del umbral, sino que contemplan otras variables. Esto es lo que ocurrió con Carreño y Gozón, cuya buena evolución y las previsiones de que sus incidencias sigan a la baja pesaron mucho y no hizo falta esperar a siete días de evolución.

Las tiendas de alimentación podrán abrir hasta las nueve de la noche

El Principado inicia una tímida desescalada de restricciones. Anunció ayer que los establecimientos de alimentación, bebidas y bienes de primera necesidad podrán abrir de 6.00 a 21.00 horas. Hasta ahora, el horario de cierre era a las 20.00 horas, como muestra la imagen de ayer en un supermercado de Avilés. Además, permitirán la apertura de casinos y locales de juegos y apuestas con un aforo máximo del 30 por ciento. En su caso, el horario de cierre será como el de la hostelería, a las 20.00 horas.