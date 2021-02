Asturias no ampliará el horario de la hostelería como sí hizo con los supermercados

La reducción de las restricciones en los concejos que han salido del límite máximo de alerta (el conocido como 4Plus) ha hecho en las últimas jornadas que los hosteleros pidan al ejecutivo regional poder ampliar un poco el horario de sus actividades (limitado ahora hasta las ocho de la tarde). Muchos empresarios han puesto de ejemplo a los supermercados, negocios a los que el ejecutivo permite ahora abrir hasta las nueve de la noche "para evitar aglomeraciones". Sin embargo, el vicepresidente del gobierno Juan Cofiño enfrió hoy las expectativas de los empresarios de la hostelería. No hay comparación con los supermercados porque la compra de alimentos es una “necesidad esencial, no hay comparación posible con hostelería, que es una actividad de ocio”.

"No estamos en momento de hacer concesiones, seguimos en riesgo extremo", afirmó. el dirigente regional El gobierno regional lleva días intentando de diseñar una estrategia "covid cero" que permita afrontar la cuarta ola con seguridad. Parece claro que habrá una nueva escalada de contagios (sobre todo por la presencia de la cepa británica que ya supone el 80 por ciento de los casos) pero se quiere evitar un colapso en los hospitales.

La reducción de las restricciones en Asturias, no obstante, ya ha comenzado. Al menos para los municipios más afortunados o en los que la situación epidemiológica es más benévola. El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció hace ya días que la región permanecerá cerrada hasta después de la Semana Santa. Desde el inicio de la segunda ola, el Principado empezó a establecer cierres perimetrales y a aplicar nuevas medidas para controlar la pandemia. A las restricciones que se aplican a toda Asturias desde el pasado mes de octubre se sumó entonces el temido sistema de restricciones "4 Plus". Con el tiempo y el empeoramiento de la pandemia, Salud tuvo que endurecer las restricciones en Avilés, Castrillón y Corvera, con nuevas medidas, creando en ese momento otro nivel de medidas de control —el tercero— conocido como "4 Plus reforzado".

Ahora, con la situación en clara mejoría, los concejos empiezan a liberarse de las restricciones. Para la desescalada, y en medio de una fuerte polémica sobre las decisiones del Gobierno a la hora de suavizar las medidas, el Principado ha hecho públicos unos nuevos parámetros que permiten poner fecha a la vuelta a "la normalidad". Al debate sobre la desescalada, hay que sumar también a los epidemiólogos, que coinciden en alertar de que una desescalada rápida puede provocar rebrotes que se conviertan en una cuarta ola cuando todavía no se ha superado la tercera. La movilidad entre municipios, la apertura del interior de los locales de hostelería, restauración y gimnasios, entre otros, y reuniones de más de cuatro o seis personas no convivientes son los puntos negros para los expertos.

Restricciones de aplicación en toda Asturias Cierre perimetral indefinido de Asturias. Toque de queda de 22.00 a 6.00 horas. Prohibido fumar en las terrazas. Ocupación máxima de 4 personas por mesa, con dos metros de distancia entre las sillas de distintas mesas y sin servicio en barra. Cierre de hostelería y comercio a las 20.00 horas. Bares, restaurantes, cafeterías y sidrerías dejan de recibir clientes a las 19.30 horas. Los supermercados podrán abrir a partir de las 06:00 y cerrar a las 21:00 horas. Listados de personas con positivos por covid que deban guardar cuarentena y de locales hosteleros con obligación de cierre temporal para el control por parte de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil.. La hostelería con servicio para recoger o servir a domicilio, hasta las 23.30 horas, pero sin servir en las instalaciones. Restricciones de aforo vigentes en comercio, cultura, eventos, enseñanza universitaria... Los velatorios quedan restringidos a un máximo de 25 personas al aire libre o 15 en espacios interiores. Para asistir a la misa del funeral rigen las mismas limitaciones que para el resto de eventos en lugares de culto, del 50% del aforo. Al enterramiento podrán asistir un máximo de 25 personas entre familiares y allegados.

Gijón y Oviedo ya no cuentan con restricciones especiales por lo que en estos municipios rigen las normas generales. Avilés podría quedar libre de restricciones especiales el domingo.

¿A qué hora se establece el toque de queda?

Desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana. Solo puede "saltarse" el toque de queda con estas excepciones.

¿Con cuánta gente me puedo reunir?

Reuniones limitadas a cuatro personas y encuentros en domicilios estrictamente para convivientes.

¿A qué hora cierran los bares?

Cierre de hostelería y comercio a las 20.00 horas. Bares, restaurantes, cafeterías y sidrerías dejan de recibir clientes a las 19.30 horas. Los supermercados podrán abrir a partir de las 06:00 y cerrar a las 21:00 horas.

EXCEPCIONES PARA SALIR DE LOS CIERRES PERIMETRALES Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales. Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil. Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. Serán también causa justificada para la entrada y salida de los concejos cerrados: Entrenamientos y competiciones en actividad deportiva federada. Actos de recolección en huertos por sus propietarios o arrendatarios, así como la atención y alimentación de animales domésticos. Adquisición de alimentos o productos de primera necesidad por quienes tengan su residencia habitual en localidades que, siendo de otro concejo, carezcan de establecimientos que permitan la adquisición de tales productos y sean localidades limítrofes con el municipio restringido. Estas tres excepciones únicamente habilitarán al desplazamiento durante el tiempo indispensable para la actividad y una vez al día. En ningún caso podrán desarrollarse durante el período de restricción nocturna de movilidad.

