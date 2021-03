Salud cierra Siero solo un mes después de reabrirlo y Lena estalla contra las medidas

La situación de Siero Datos a 17/03/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Restricciones adicionales Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. Min.: 75 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Siero = Del 20/03 al 02/04 * al 02/04 * Últimos 3 días 16/03/2021 Nuevos casos: 12 342,6 327,8 73,5 15/03/2021 Nuevos casos: 12 346,4 327,8 73,0 14/03/2021 Nuevos casos: 10 332,9 291,4 73,7 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

Álvarez (IU) percibe en su concejo que el sector servicios “está al límite” y cree que el alargamiento del sistema de cierre “4 Plus”, que “no está resultando efectivo”, cansa a la ciudadanía y acaba produciendo, paradójicamente, “mayor relajación” en el cumplimiento de las normas. La alcaldesa lenense incide en que “la hostelería está cumpliendo” y los contagios se producen “en el ámbito familiar”. Por todo ello, reclama cambiar las restricciones del “4 Plus” –cierre perimentral, clausura del interior de los locales hosteleros, reuniones en lugares públicos de cuatro personas como máximo, y de solo convivientes en casas– y pide una “nueva medicación” al gobierno de Barbón. Lena acumula dos días por debajo del límite establecido en incidencia a 14 días y necesitaría, en principio, acumular otros cinco para salir de sus restricciones, pero podría acortar los plazos si la caída de contagios se produjese de forma abrupta.

El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), asumió ayer con resignación la noticia de que su concejo volverá a ser cerrado el sábado con las restricciones de “4 Plus”, que conllevarán además que vuelva a dejar de funcionar el centro comercial de Paredes. “Es una muy mala noticia”, recalcó, aunque asumió la medida dictada por Salud. “La lucha contra el covid aún no ha finalizado. Todos estamos ya muy cansados y pasando por momentos muy difíciles, pero hay que seguir luchando y no nos podemos rendir ahora. En poco tiempo, estoy convencido de que lograremos superar esta pesadilla. Es una cuestión que nos marcan desde el Gobierno del Principado y hay que acatarlo”, agregó. Igualmente desliga este nuevo revés para el concejo de la forma en la que Siero salió del anterior cierre “4 Plus”, algo para lo que él mismo presionó Principado. “No creo que la salida antes se precipitara. Si te llega una cepa británica, hay un brote en un colegio que multiplica los casos de manera exponencial, no creo que haya habido una cuestión previa que pudiera haberlo evitado. No salimos precipitadamente, ni mucho menos. Hay más municipios con datos disparados, al borde de entrar en el ‘4 Plus” y que han tenido restricciones de todo tipo. Desde el ámbito municipal, no sé que más podríamos hacer”, señaló el alcalde sierense.

La posibilidad de que Siero entrase de nuevo en la fase “4 Plus” llevaba varios días encima de la mesa debido a sus malos datos. Lo llamativo es que el anuncio se adelantaba dos jornadas a que el concejo cumpliese los criterios marcados. Sin embargo, el Observatorio de la Salud aplicó ayer mismo una revisión de los datos de días anteriores y resulta que el municipio llevaba tres días pasando los umbrales para entrar en la fase “4 Plus”. Llanera, en una situación parecida, ha conseguido, por contra, librarse del cierre tras una mejora de última hora en sus cifras.

El anterior cierre de Siero se produjo entre el 2 y el 20 de febrero. En estos momentos, con 342 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el concejo se aproxima a la incidencia que registró en el pico de la tercera ola. En el caso de la trazabilidad, uno de los indicadores más importantes, su revisión a la baja de los últimos tres días es lo que finalmente ha precipitado el cierre. Este criterio, que se refiere a la capacidad para seguir el origen de los contagios y tener controlada la transmisión, es lo que consiguió librar a Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio de nuevas restricciones en las últimas semanas.

Oviedo y Gijón

Desde el Observatorio de la Salud llevan varios días pendientes de la evolución de toda la zona central de Asturias tras registrar también un empeoramiento en Oviedo. En las últimas jornadas, los contagios no han dejado de aumentar. Ayer mismo, el concejo marcó el máximo de casos diarios (50) desde el pasado 19 de febrero. Asimismo, ven “muy preocupante el ascenso de casos en Gijón”, que el martes tuvo, con 37, récord de positivos diarios desde el 24 de febrero.