Los hosteleros, “contentos” con las nuevas restricciones para el sector, salvo “por la espinita de las barras”

La patronal de la hostelería Otea “valora positivamente” el paso dado por el Principado en la flexibilización de medidas, aunque con el pero de la prohibición de apertura de barras, una cuestión que afecta especialmente a las sidrerías. El sector del ocio nocturno, por su parte, cree que “las medidas son mucho mejores”, pero espera ansioso por que se abra la mano con las pistas de baile.

“Nos parece bien porque va en la línea que le habíamos marcado al gobierno regional con los protocolos, sobre todo en la apertura del ocio nocturno dado que habíamos pedido dos horas más desde el cierre de los restaurantes. Estamos muy satisfechos del trabajo realizado: fuimos reivindicativos cuando hubo que serlo, pero ahora el gobierno nos escucha y lee nuestros documentos. Este es el camino. La única espinita clavada es que las barras son muy importantes y necesitamos que esa normalidad llegue lo antes posible”, valoró José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea. “Seguimos defendiendo que la situación actual también podría permitir la apertura de las barras y pedimos al Principado que si los índices de contagios siguen disminuyendo modifique la resolución permitiendo este servicio”, agregó.

Pepe Reina, presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo (Abaco), cree que “nos viene bien que se pueda levantar la gente y pedir en la barra (aunque no puedan consumir en ella). Las medidas son mucho mejores, estamos en una clara línea de recuperación, pero mientras no recuperemos nuestras pistas de baile, será difícil ser rentables. Es lo que deseamos que valoren”, razonó. Reina sí critica cierto agravio comparativo. “Hay sectores beneficiados, como las fiestas de prao. ¿En ellas sí dejan consumir de pie o no? Eso nos puede perjudicar muchísimo”, estima. Vaticina que “ahora sí, seguramente la gente se anime a empezar a echar a andar los negocios, aunque hay que ser cautos, echar números, ver cómo se organizan las distancias... Requiere tiempo e inversión. Vamos a hacer lo posible por abrir este fin de semana”, dice antes de demandar “un nuevo paquete de ayudas” para el ocio nocturno, el sector que durante más tiempo sufrió el cierre por la pandemia.

Pedro Caramés representa a las sidrerías del Bulevar de la Sidra de Gascona, en Oviedo. Se beneficiarán de que en sus terrazas podrá haber mesas de diez personas, pero seguirán sin echar culinos en la barra. “Toda apertura y relajación de las medidas es bien recibida porque lleva implícito que la pandemia está retrocediendo. Nos sentimos doblemente alegres por ello. En nuestro caso nos queda el último terreno por conquistar: la barra, que para nosotros es vital. La verdad es que estamos deseosos de que abra. Somos conscientes de que la enfermedad no está erradicada pero contamos con que en poco tiempo podamos recuperar las barras y la normalidad”, señala.