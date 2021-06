Vehículos híbridos y eléctricos para una movilidad eficiente y sostenible

“Electric Go (E- Go) by Kipin Energy”, roadshow que bsca cambiar la forma d pensar y de desplazarse, llega este fin de semana a Gijón con el objetivo de dar a conocer las novedades de los vehículos electricos e hibridos enchufables. El evento nació en el año 2018 con la presencia de 7 marcas y este 2021, la cifra asciende a 14 marcas expositoras, cubriendo la mayoría de la oferta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables del mercado.

E-Go cuenta de nuevo con con Kipin Energy como patrocinador principal. Esta compañía de energía eléctrica brinda energía sostenible, es decir, ofrecen energía 100% verde, proveniente de los infinitos recursos no contaminantes de la naturaleza. Esto los convierte en un t‡ndem perfecto con la filosofía E-Go y la manera de ver el futuro.

Mañana, viernes 11, el sábado 12 y el domingo 13, el párking del Molinón –frente al supermercado– contará con los últimos modelos de las 14 marcas presentes en el evento,

Estarán en varias y el horario de atención al público será, mañana de 16.30 a 20.30 horas; y el sábado y el domingo, de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Cada concesionario tendrá sus coches de exposición delante de la carpa y otros en la zona de pruebas, que estará delimitada y cercana a la carretera, para salvaguardar la seguridad de los viandantes.

Los modelos para pruebas serán:

Volkswagen: ID3 (100% eléctrico) y ID4 (100% eléctrico).

Audi: Q3 TFSie. (híbrido enchufable) y Skoda Enyaq (100% eléctrico)

Kia: e-niro (100% eléctrico) y XCeed (híbrido enchufable).

Fiat 500e (100% eléctrico) y Jeep Compass PHEV (híbrido enchufable)

DS: DS-7 (híbrido enchufable) y Mazda: MX-30 (100% eléctrico)

Peugeot: E-2008 (100% eléctrico) y 3008 Hybrid(híbrido enchufable).

Citroën: C5 Hybrid (híbrido enchufable) y e-C4 (100% eléctrico)

Hyundai Kona ev (100% eléctrico) y Tucson (híbrido enchufable)

Opel Mokka-e (100% eléctrico) y Grandland (híbrido enchufable)

Nissan Leaf (100% eléctrico)

Invicta D2S (100% eléctrico) y Eidola (100% eléctrico)

Todos estos vehículos se pueden probar de forma gratuita reservando una prueba en la web www.electricgo.es o pasando por el evento en el horario de apertura. Para garantizar plaza libre en el vehículo deseado, la organización del evento insta a todos los interesados a reservar en la web previamente. Sobra decir que es necesario tener carnet de conducir en regla.

Además, el sábado, a las 16 horas, tendrá lugar una caravana eficiente con todos estos vehículos, caravana a la que podrán sumarse con sus propios vehículos eléctricos o híbridos todos aquellos que lo deseen. Con esto se busca llamar la atención de manera silenciosa.

También habrá puntos de recarga de los coches de pruebas de la marca “easee” instalados por Electrobra así que, el público, además de ponerse al volante de cualquiera de los coche de las marcas concesionarias, también podrá probar la facilidad con la que se cargan estos automóviles.

Este evento cuenta con la colaboración de Movilidad del Ayuntamiento de Gijon y con la aprobación de la Consejería de Sanidad del Principado al cumplir los protocolos de seguridad anticovid. Entre otros: sentido de circulación peatonal de entrada y salida, control de aforo para evitar aglomeraciones, obligatoriedad de uso de mascarillas, tanto en el evento como en las pruebas; gel hidroalcohólico disponible e higienización de los coches con cada prueba.