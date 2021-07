Arranca la cumbre de presidentes en Salamanca: estas son las tres peticiones de Asturias

Más vacunas

Asturias acude a Salamanca con una petición clara: que le envíen todo el excedente de vacunas porque "vamos a inocular hasta la última dosis". El presidente regional se muestra muy satisfecho con la campaña de inmunización regional -un 75% de la población tiene al menos una dosis- y pide que las dosis sobrantes, como puede ser de la vacuna de Janssen, se envíen al Principado. En palabras de Barbón "es la única manera de cortar esto".

El presidente no se conforma con un 70% de la población con pauta completa. "Sabemos que la variante delta -que ya roza el 70% de los casos en Asturias- necesita que el porcentaje de inmunización total sea mayor para llegar a la inmunidad de grupo", argumenta.

Cuantas más dosis, más fácil será mitigar los efectos de esta quinta ola que, matiza, no es la de los jóvenes sino "la de los no vacunados". Solicita no criminalizar a la juventud.

Fondos europeos

Cómo se van a distribuir los fondos europeos para la recuperación económica es otro de los temas que interesan al Principado. La posición de Asturias es clara: "Esos fondos tienen que servir para la preservación del tejido económico y para que las industrias se puedan actualizar a la gran actualización verde digital, como es el caso de ArcelorMittal".

Reto demográfico

Conseguir que los pueblos no queden vacíos es otro de los grandes retos de la región. Al presidente de parece "una magnífica noticia" que se movilicen 10.000 millones de euros ligados al reto demográfico pero pide cuantificar "de la forma que sea este problema y que aparezca en la financiación autonómica".

Toque de queda Asturias está pendiente de los tribunales para implantar el toque de queda en aquellos territorios con más contagios a los que se les aplique el sistema 4 "Plus". El presidente Barbón ha manifestado "su profundo respeto por la labor de la justicia" y aclara que las medidas docilitadas responden a "necesidades reales ante una situación epidemiológica que preocupa, no tanto por el número de contagios sino porque ya está teniendo repercusión hospitalaria".

Las peticiones de los partidos asturianos