EN DIRECTO | Fallo del caso Ardines: los cuatro acusados, culpables por unanimidad sin derecho a indulto

Culpables por unanimidad. Eso es lo que ha dictaminado el Tribunal del Jurado de los cuatro acusados en el "caso Ardines" tras dos jornadas de deliberación. Los nueve integrantes del tribunal popular han encontrado a los sicarios Maamar Kelii y Djilali Benatia culpables de haber causado de forma intencionada la muerte de Ardines; a Pedro Luis Nieva, marido de la prima de la mujer de Ardines, con la que el difunto edil mantenía una relación, culpable de haber inducido a causar la muerte; y a Jesús Muguruza, amigo de Nieva, culpable de haber contribuido al asesinato. Además, el tribunal popular ha rechazado cualquier indulto o suspensión de la pena de los encausados.

En directo hace 10 min 18:02 Benatia, en la petición de indulto a la sentencia, 9 votos (todos) en contra. También a la suspensión de la pena han votado todos en contra. En el indulto y la suspensión de la pena de Maamar Kelii, también han votado en contra. En la petición de indulto y suspensión de las penas de Pedro Luis Nieva y de Muguruza, todos han votado en contra. hace 12 min 18:00 Jesús Muguruza, culpable de haber contribuido a la muerte de Ardines. También por unanimidad. hace 12 min 18:00 Pedro Luis Nieva, culpable de haber inducido a causar la muerte de Ardines. Por unanimidad hace 13 min 17:59 Han encontrado a Kelii, culpable de haber causado de forma intencionada la muerte de Francisco Javier Ardines. Por unanimidad. hace 13 min 17:59 Sobre la culpabilidad, los jurados han encontrado a Benatia culpable de haber causado de forma intencionada la muerte de Ardines. Por unanimidad. hace 13 min 17:59 No probados los siguientes hechos: Hecho número 26, por unanimidad hace 14 min 17:58 Comienza el portavoz: "Acta de votación del veredicto: número 1, hechos principales alegados por las partes. Los jurados han deliberado sobre los hechos sometidos a su resolución y han encontrado probaedos los siguientes hechos: 1A y 1B, por unanimidad; hecho 2A, por unanimidad; hecho 2B, por unanimidad; hecho 2C, por unanimidad; hecho número 3, por unanimidad; hecho número 4, por unanimidad; hecho número 5, por unanimidad; hecho número 6, por unanimidad; hecho número 7, por unanimidad; 8A, por unanimidad; hecho 8B, por unanimidad; hecho 9A, por unanimidad; hecho 9B, por unanimidad; hecho 9C, por unanimidad; hecho 10, por unanimidad; hecho 11, por unanimidad; hecho número 12, por unanimidad; hecho número 13, por unanimidad; hecho número 14, por unanimidad; hecho número 15, por unanimidad; hecho número 16, por unanimidad; hecho número 17, por unanimidad; hecho número 18, por unanimidad; hecho número 19, por unanimidad; hecho número 20, por unanimidad; hecho número 21, por unanimidad; hecho número 22, por unanimidad; hecho número 23, por unanimidad; hecho número 24, por unanimidad; hecho número 25, por unanimidad. hace 19 min 17:53 La lectura del veredicto va con cierto retraso, aunque todo apunta a que se hará público en unos minutos hace 43 min 17:29 A las 17.30 horas dará a conocer el fallo de los cuatro acusados por el asesinato del que fuera concejal de Llanes hace 43 min 17:29 El jurado ya tiene fallo del "caso Ardines" Ver más

El “caso Ardines” lleva camino de convertirse en el más complejo de cuantos hayan caído en manos del Tribunal del Jurado. Los miembros del tribunal popular se retiraron de nuevo este martes a descansar tras otras casi ocho horas de deliberaciones, sin llegar a un veredicto para los acusados por el crimen del concejal llanisco.

Los jurados se reunieron a las nueve y media de la mañana, e interrumpieron sus discusiones hacia las dos de la tarde para comer en la misma sala de la Audiencia Provincial donde deliberan. El menú lo sirvió uno de los establecimientos del cercano Centro Cívico.

En torno a las cuatro de la tarde reanudaron las discusiones, para finalizarlas poco después de las siete de la tarde y retirarse a descansar al hotel que tienen asignado, donde curiosamente se aloja uno de los abogados del caso, Luis Mendiguren, defensor de Jesús Muguruza, presunto intermediario entre el supuesto instigador, Pedro Luis Nieva, y los dos argelinos a quienes se atribuye haber cometido materialmente el crimen, Djillali Benatia y Maamar Kelii.

A la hora de la comida, Pedro Luis Nieva –que como el resto de los acusados llevaba en los calabozos de los Juzgados de Oviedo desde primera hora de la mañana– recibió una breve visita de dos de sus hermanas, las que han estado presentes desde el principio en las sesiones del juicio, con el fin de dar ánimos al acusado.

Y es que consideran que, en absoluto, se trata de “un monstruo” y quieren darle todo el apoyo en estos momentos de tensión antes del veredicto. Los agentes que custodian a los acusados tuvieron esta deferencia ante la inminente finalización del juicio, previsiblemente en las próximas horas.

Se trata sin duda de una de las deliberaciones más largas que se hayan producido en Asturias, si no la más larga. No es extraño, puesto que los jurados deben dar respuesta a un total de 28 cuestiones, y además de forma razonada, indicando qué elementos en el juicio les han llevado a esa conclusión.

Un trabajo arduo que, contra lo que pudiese parecer, no juega necesariamente a favor de los acusados, como explicaba ayer alguno de los letrados del caso. Suele creerse que una larga deliberación quiere decir que no hay forma de que los jurados se pongan de acuerdo, y que eso puede indicar que no hay suficientes votos para una condena._Sin embargo, la experiencia desmiente esta impresión, dado que largas deliberaciones han dado lugar a veredictos de culpabilidad, y además por unanimidad.

La tardanza del jurado quizá tenga que ver con la advertencia que les hizo el Magistrado Presidente del tribunal, Francisco Javier Iriarte, quien comentó a quienes deben tomar una decisión que “no se les pide la verdad absoluta, sino que lleguen a una conclusión razonable y razonada”, punto este último muy importante que ha motivado que muchos veredictos fuesen anulados, como ocurrió con el que declaró culpable a Dolores Vázquez (luego absuelta), por citar el “caso Wanninkhof” que tanto trajeron a colación, interesadamente, los abogados defensores.

Los jurados, a quienes las fuerzas de seguridad han retirado los teléfonos móviles para no tener contacto con el exterior, volverán a reunirse a las nueve y media de la mañana de este jueves en la que será ya la tercera jornada de deliberaciones de un juicio que se alarga desde el pasado 29 de octubre, día en el que seleccionó a los miembros del tribunal popular.