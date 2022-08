Vehículos a precios inigualables, garantía y confianza son las tres razones del éxito de ARTIME AUTOMINESA, el concesionario que desde Mieres y Langreo vende coches en toda España, tanto nuevos como de ocasión.

¿Precios “de feria” todo el año?

Tal cual, tanto en vehículos de ocasión como nuevos. Seamos sinceros, si en agosto se puede vender a un precio determinado, en septiembre también, y en abril o marzo. En ARTIME AUTOMINESA los clientes pueden estar tranquilos, siempre compran al mejor precio.

¿También en vehículos nuevos?

Son punto de venta oficial FORD y HYUNDAI, con una larga trayectoria. Se sienten muy orgullosos de sus clientes, que llevan generaciones confiando en ARTIME AUTOMINESA. Hay familias a las que han vendido el coche al abuelo, a los padres y a los hijos y eso es así porque saben que compran a buen precio y están bien atendidos. Y esto es trasladable a los nuevos clientes. Es más, animan a ir a verlos antes de cerrar cualquier compra con otro proveedor. Como mínimo seguro que igualan la oferta y quién sabe si incluso pueden superarla.

Comprar un coche es una decisión importante…

En caso de decantarse por un coche de ocasión también es una decisión muy difícil. Bien lo saben los clientes que llegan a ellos después de semanas lidiando con vendedores particulares y profesionales a través de las plataformas de venta y anuncios por Internet.

¿Tan complicado es comprar un vehículo de ocasión?

Hay muchísima oferta y al haber desaparecido las matriculas locales, lo mismo da comprar un coche en Asturias que en Sevilla. Si a ello sumamos la facilidad para acceder online a cientos de vehículos, pues resulta mucho más fácil comprar, pero también muy complicado elegir.

¿Qué debe tener en cuenta el cliente que busca un vehículo de ocasión?

Muy importante que, además de poder pagarlo pueda atenderlo. Hay quien compra un vehículo premium de gran cilindrada, pero luego tiene dificultades económicas para hacerle un buen mantenimiento debido al coste de los repuestos. Si se da el caso, mejor buscar un vehículo más modesto con un mantenimiento asumible.

¿Años y kilómetros son importantes?

No cabe duda que un vehículo que tiene cinco años y setenta mil km tiene un desgaste mucho menor que otro vehículo con diez años y doscientos mil. Pero años y Km tampoco tienen por qué ser factores determinantes. Hay marcas de baja calidad cuyos modelos, al cabo de cinco años y cien mil kilómetros son una carraca y otras más confiables que con diez años y doscientos mil km aún tienen mucho camino por delante. También depende del trato recibido, hay conductores que en unos años acaban con el coche y otros que lo mantienen en perfecto estado.

¿Son fiables los anuncios en Internet?

Unos sí otros no. No todos los particulares son realmente particulares, hay cierta economía sumergida en la compra venta. El problema es que se puede dar con vendedores que directamente engañan al cliente con afirmaciones como “le cambié el embrague, pero no pedí factura para ahorrar el IVA”, lo cual puede ser verdad o puede no serlo, pero no habrá nadie a quien reclamar si al cabo de dos meses el coche se avería. Acudiendo a vendedores profesionales, sobre todo si además como es el caso de Autominesa, tienen servicio técnico propio, hay siempre más garantías.

¿Es habitual recoger vehículos como parte del pago?

Ciertamente, Autominesa pueden adquirir vehículos aunque el cliente no les compre. Y no es raro el caso incluso de que pongan ellos la diferencia en el caso de que el vehículo que aporta tenga más valor que el que se lleva.

¿Y como puede darse ese caso?

Bueno, no es habitual, pero hay ocasiones en que personas mayores, prefieren cambiar de coche, dejar su berlina y adquirir un coche pequeño, más manejable.

¿Es habitual vender vehículos a compradores de fuera de Asturias?

1 de cada 3 coches que vende ARTIME AUTOMINESA se va para otras comunidades, desde las más cercanas (Galicia, Cantabria…) hasta Valencia, Andalucía, Cataluña… tienen fama de serios y responsables, además tienen unos precios muy competitivos, precisamente porque manejan mucha rotación y se permiten ajustar los precios aunque trabajen con menos margen.

¿De dónde provienen los vehículos de ocasión que ofrece Autominesa?

Pues tienen orígenes muy variados. Compran vehículos a particulares, pero también adquieren flotas a empresas, compañías de alquiler, subastas de entidades financieras u organismos oficiales… y si les piden algo muy especial lo buscan hasta debajo de las piedras.

¿Sale rentable ofrecer dos años de garantía en vehículos de ocasión?

Intentan reducir el riesgo lo máximo posible, por eso todos los vehículos que venden salen de sus instalaciones totalmente revisados por sus técnicos. Cualquier cosa que se detecte se soluciona en las revisiones previas y el vehículo se acondiciona para que pueda usarse sin problemas ni temores. Lógicamente si un vehículo nuevo puede dar un problema, uno de ocasión también. Ahí lo importante, de cara al cliente, es responder. Lo fastidioso no es que haya un problema, sino que no te aporten una solución, y ellos se esfuerzan por solucionar cualquier incidencia que pueda surgir. Eso es muy valorado por sus clientes.

Recuerda que puedes encontrar un concesionario de Artime Autominesa en: Mieres: Polígono Industrial Vega de Arriba, 34. Langreo: Escobio, s/n. Tfno.: 985462411

Si deseas mantenerte al día de las novedades en Artime Autominesa puedes seguir su perfil en Facebook, consultar su sección dentro del portal coches.net o, por supuesto, visitar las exposiciones de sus concesionarios.

Si necesitas más información, deja tus datos y AUTOMINESA se pone en contacto contigo: