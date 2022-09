El plan gratuito de Cercanías ya registra 19.346 usuarios en los trenes de Asturias

Veinte mil asturianos van a beneficiarse al final de este trimestre de un ahorro de 300 euros por aprovechar los viajes gratuitos en los trenes de cercanías. Esta cifra de usuarios "irá a más cuando arranque el curso en los colegios y la Universidad", ha asegurado esta mañana la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa. Otro de los primeros efectos positivos del plan para incentivar el uso del transporte público es que en los dos primeros días de su aplicación, el tráfico en las carreteras de Asturias se ha reducido en un 4,5 por ciento, debido al menor uso del vehículo privado, según los datos que ha facilitado la Jefatura Provincial de Tráfico a la Delegación del Gobierno.

Delia Losa ha destacado que el plan del Gobierno, que tendrá un coste para las arcas estatales de 200 millones de euros, "cumple un doble objetivo: ayuda a las familias en un momento de dificultad muy grande y lucha contra el cambio climático". De momento, el número de usuarios del tren en Asturias se ha situado en los 19.346 en los primeros días de este plan, pero "se espera un aumento considerable" con el arranque del curso escolar. El gerente de Cercanías en Asturias, Pelayo Lobo., apuntó que esa cifra supone "un incremento del 10 por ciento de viajeros" en los dos primeros días, que a falta de confirmación por el cierre de los datos, "podría haber sido mayor en el fin de semana". Lobo precisó que dicho aumento de la demanda se ha registrado tanto en las cercanías de Renfe como en la de ancho métrico (la antigua Feve) y el punto de comparación es sobre el año 2019, antes de la pandemia. La ruta más demandada es la de Renfe entre Gijón y Oviedo.

Delia Losa, por otra parte, garantizó que "el AVE a Asturias va en los plazos previstos", para que se pueda abrir al tráfico de pasajeros y mercancías en mayo. La Delegada del Gobierno en Asturias aseguró que el problema en San Andrés del Rabanedo "no afecta a la llegada del AVE a Asturias ni a la velocidad porque no hay una gran diferencia: el tren sale de León a una velocidad menor debido a la parada y tarda un tiempo hasta recuperar la velocidad , que es justo cuando se pasa por San Andrés. No influye en absoluto en toda la planificación de la llegada a Asturias, que afortunadamente y esperamos que no haya ningún contratiempo se produzca en mayo. La fecha fundamental ahora es el 19 de este mes, cuando se producirá la electrificación de la línea, lo que va a permitir realizar las pruebas en situación de circulación normal".