Asturias rebasa los mil muertos por covid en lo que va de año, más que en todo 2021

La sensación generalizada de que este año ha sido más benigno que los anteriores en cuanto a muertos por covid-19 es enteramente errónea. En Asturias, en lo que va de 2022, se han registrado ya más de 1.000 muertes por infección de coronavirus. En concreto, 1.005, según los datos del Observatorio de Salud en Asturias, que esencialmente coinciden con los del Ministerio de Sanidad. En todo el año 2021 habían sido 831. Y en todo el año 2020, se habían contabilizado 1.381, la mayor parte de ellos (1.024) en el trimestre final, de octubre a diciembre. Y eso pese a que la tasa de vacunación del Principado es la segunda más elevada de España, solo por detrás de la de Galicia.

En España, mortalidad más atenuada. En el conjunto del país, también el presente ejercicio está siendo luctuoso en materia de covid, pero en una medida sustantivamente inferior que 2020 y 2021. En lo que va de año, el coronavirus ha originado 25.063 defunciones a nivel nacional, frente a las 38.568 de todo el 2021 y las 50.837 del conjunto de 2020.

Menos controles. Como es bien sabido, desde finales del pasado marzo los organismos sanitarios solo llevan control de los contagios de covid en personas de 60 años y más, y también del conjunto de los ingresos hospitalarios (en planta y en UCI) y de los muertos. En los últimos meses, el coronavirus ha hecho menos "ruido" en los discursos de los políticos. Las variantes del patógeno que circulan son menos agresivas, pero más contagiosas. Con todo, su capacidad letal se mantiene intacta.

Alta mortalidad global. ¿Qué está sucediendo con la mortalidad en Asturias? Se sabe que, en términos generales, está siendo muy alta. Así lo ponen de relieve los datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), dependiente del Principado. Tal y como adelantó este periódico, entre enero y agosto se han contabilizado en el Principado 9.547 muertes. Son 591 más que en el mismo periodo del año pasado. Y 234 más que en los ocho primeros meses de 2020, que incluyeron la primera oleada de la pandemia de covid, la del confinamiento, que pese al pavor generado se saldó con 340 muertos por coronavirus. En aquel momento, esta cifra parecía insoportable. Nada hacía presagiar que, poco más tarde, en un solo mes –noviembre de 2020–, el virus se cobraría 596 vidas.

Más muertes de las esperables. La otra gran fuente de información es el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), que tiene en marcha el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. El MoMo indica que, en lo que va de año, en toda España se han registrado 32.039 muertes más de las que serían esperables a tenor de los promedios de los ejercicios anteriores. De ellas, 1.105 corresponden a Asturias, donde el exceso de mortalidad es, proporcionalmente, superior al del conjunto del país. Esta herramienta de seguimiento hace especial énfasis en la sobremortalidad detectada en tres meses: abril, julio (sobre todo) y agosto. Ese exceso de muertes en Asturias es aún superior al de fallecidos por covid que reconoce el Ministerio de Sanidad. O sea, al menos en apariencia, la pandemia no explica todas las muertes de más contabilizadas.

Preocupación de los sanitarios. Los médicos asturianos se muestran preocupados por la elevada mortalidad global. La Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC) ha solicitado a la Consejería de Salud que estudie los motivos de esta situación huyendo de "intereses políticos". El doctor Rubén Villa, presidente de la SAMFYC, señala que "sigue habiendo una mortalidad elevada por o con covid, aunque no se hable de ello, y persisten niveles elevados de incidencia que determinan que pacientes frágiles puedan descompensarse en cualquiera de sus patologías". La SAMFYC ha pedido a la Consejería de Salud que estudie las causas. Por el momento, la Dirección General de Salud Pública solo ha dicho lo siguiente: "El MoMo es una estimación. La Dirección General de Salud Pública está estudiando los fallecimientos registrados en Asturias, analizando caso por caso, para determinar si ha habido exceso de mortalidad y cuáles han sido las causas: covid, calor y otras".

No se le da importancia. La alta mortalidad preocupa a Daniel López Acuña, médico epidemiólogo y ex alto cargo directivo de la OMS afincado en Asturias. "La elevada mortalidad que se ha producido en 2022 no solo en Asturias, sino en toda España y en otros países del entorno, como Portugal y Reino Unido, es un hecho preocupante al que no se ha dado la importancia que merece", señala.

Descenso de la protección vacunal. ¿A qué se debe este fenómeno? El doctor López Acuña enumera una buena batería de causas: "Estas muertes excesivas se han producido por un descenso en la protección inmunológica conferida por las vacunas pasados seis meses o más desde su última aplicación; por la contagiosidad, virulencia y letalidad incrementada de algunas de las nuevas variantes; por el retraso en la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna frente al covid; por la desprotección que se produce en 15 millones de personas que no han recibido la tercera dosis; por haber bajado la guardia en cuanto a medidas de protección, como el uso de la mascarilla en interiores mal ventilados; y por la notable reducción en la realización de pruebas diagnosticas". Estas causas "son las mismas que en el resto de España y otras partes de Europa; pero el efecto golpea con más intensidad cuanto más envejecida está la población".

El covid, cinco veces más mortal que la gripe. Rodrigo Abad, médico del centro de salud de Pola de Siero, tiene un buen observatorio en su consulta y, además, es un estudioso de la pandemia de covid: "Han pretendido convencernos de que el covid es como una gripe, cuando la realidad es que la mortalidad ‘con o por’ covid-19 es alrededor de cinco veces más que las muertes por gripe anual". El doctor Abad añade que "no es de extrañar el incremento de fallecimientos en Asturias, debido al elevado porcentaje de población envejecida y pluripatológica".