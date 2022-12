Feijóo en Oviedo: “Sánchez lleva a cabo un despropósito porque cree que España no tiene memoria”

El candidato del PP al Principado de Asturias, el hasta ahora director general de Agroalimentación en la UE, Diego Canga, ha puesto en pie esta tarde al auditorio Príncipe Felipe de Oviedo para pedir a los centenares de militantes del PP que acudían al mitin que presidía Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, que proclamasen voz en grito: “Viva Asturias, Viva España y Viva el Rey”. Lo hizo tras referirse a la “tristeza” que dijo sentir al comprobar que, en los peores momentos de la pandemia, mientras que el Presidente de Francia cerraba sus discursos con un “Viva Francia”, en España no había ninguna referencia similar.

Canga ha intervenido en un acto ante centenares de militantes populares en el que Núñez Feijóo impulsó el mensaje que lleva tiempo aireando por distintos puntos de España: que el Gobierno de Sánchez está causando un daño a la democracia en su afán por "resistir" en el Ejecutivo.

“No me gusta dejar tirada a la gente”, señaló Diego Canga, en su primera intervención en un mitin político, para lamentar la inactividad del Gobierno del socialista Adrián Barbón, “con mucha experiencia en prometer y no cumplir” o en “baja ejecución presupuestaria”. Eso sí, dijo, Barbón “no tiene experiencia en trabajar fuera de la política”.

“Son muchos años desperdiciados y cada vez son más las familias que no llegan a fin de mes; Asturias necesita un cambio”, indicó Canga, para cuestionar “el nivel” de los actuales dirigentes. Explícitamente indicó que “el PSOE asturiano no tiene el nivel de Javier Fernández”. “Pese a ser Barbón el alumno aventajado de Sánchez, eso no ha beneficiado a Asturias”, indicó.

En su llamada al “cambio”, Canga afirmó que “el PSOE está seco y se acaba el cortijo en Asturias”. Ese cambio “no llegará de la mano de Barbón ni de Sánchez”, dijo, para volver a lanzar el eslogan de “una Asturias de primera, no de segunda”. Ese modelo propugnado por Canga necesita “un proyecto firme de país” para que el Principado “recupere su competitividad y genere esas oportunidades que no han tenido los miles de asturianos que se han ido”.

Canga insistió: “No me gusta dejar tirada a la gente y no quiero dejar tirada Asturias después de casi 40 años de socialismo”. Dos ejes centraron su intervención: por un lado resaltar la escasa actividad del Gobierno de Barbón “que no ha hecho nada para que Asturias no baje del millón de habitantes” y en destacar la visión de país que, indicó, ofrecen los asturianos, para así reclamar un cambio en el Gobierno de España y del Principado para “volver a practicar una política seria, buscando el avance de la sociedad sin sectarismos ni crispación”. Y ante las críticas a su perfil de los socialistas, aseguró: “Van a tener taza y media de Diego Canga”.

Alberto Núñez Feijóo le agradeció a Canga que “ponga a disposición de Asturias su talento, independencia y compromiso”. Y le animó a llevar "aires nuevos a Asturias" que no se basen en "discursos bonitos". También hizo una mención especial a “los dirigentes históricos del PP asturiano que han trabajado cuando no estábamos de moda”. Se refirió explícitamente a Isidro Fernández Rozada, “el jefe de todos los populares asturianos desde hace mucho tiempo”, a Ovidio Sánchez, a Mercedes Fernández y a Teresa Mallada.

El presidente nacional de los populares centró su intervención en los últimos acontecimientos nacionales, que le han dolido “de una manera profunda y personal”. “No hay democracia fuera de la ley”, indicó. “Esta pesadilla finalizará en las próximas elecciones generales y os puedo asegurar que a partir de las próximas elecciones no todo va a quedar así”, indicó. “Los delitos volverán a ser delitos, también la sedición; atacar al Estado y robar el dinero de los ciudadanos, se use para lo que se use, volverá a perseguirse; y los agresores sexuales volverán a recibir las penas que les corresponde”, aseveró.

Su llamada a “un buen gobierno” en España la apoyó en su compromiso para “unir la nación” y en situar su referencia “en la Constitución y el pacto que la hizo posible”.

“Ya no queda proyecto de Sánchez; solo le queda resistir a costa de quien sea”, sostuvo Feijóo, que vio un presidente del Gobierno dispuesto a alianzas para mantenerse en el poder, pero que “no podrá convencer a los españoles para seguir”, un Pedro Sánchez al que “no cree ya nadie”, dispuesto a “hacer lo que sea para no convocar las elecciones” y que convierte a sus ministros en “escudos humanos para que la erosión les llegue a ellos antes que a él”.

Feijóo relató las decisiones tomadas por el líder socialista, especialmente las modificaciones en el ámbito penal, y afirmó que se trata de decisiones que “dañan a España y no tienen precio”, como tampoco lo tiene “coaccionar a la oposición o rebajar penas a los condenados por el proceso del separatismo”. Todas esas acciones, ese “despropósito”, dijo, Sánchez las ejecuta porque piensa que “España no tiene memoria, que todo da igual y que al pueblo se le engaña”. Y se mostró dispuesto a llevar ante las instituciones europeas las decisiones adoptadas por el gobierno socialista.

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo y candidato a mantenerse en la capital asturiana, fue el encargado de abrir el acto y comenzó destacando la renovación que supone la designación de Diego Canga como candidato al Principado, una “renovación tan necesaria en nuestro partido”. “Como digo a los jóvenes de Nuevas Generaciones, primero estudiar, luego trabajar, y si os gusta la política, a por ello, por qué no”.

Comparó los perfiles de Canga y Feijóo, “dos personas sobradamente preparadas que han dado un paso adelante en una situación complicada, abandonando su espacio de confort”. “Ambos tienen una visión de la política alejada del ruido y la confrontación”, señaló, para apartar a Pedro Sánchez, “el peor presidente de la democracia”, y a Adrián Barbón, “que da continuismo a la decadencia de 40 años”.

No faltaron mensajes internos por parte del alcalde de Oviedo a un PP que debe “zanjar cualquier intento de repetir procesos de tensión interna”, y animó al secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo (que recibió aplausos en dos ocasiones al ser citado" para llevar a cabo el “gran trabajo que tiene por delante” que permita lograr un PP sólido. “En mí tenéis a un soldado comprometido para todas esas batallas que quedan por delante”, señaló Canteli.