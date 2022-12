"El premio de innovación es un aliciente para ir a más", dicen El Cuco y Fuensanta

Si hay un sector a través del cual se retrate Asturias, su paisaje, sus habitantes, sus tradiciones e historia, además de gran parte de su tejido empresarial, ese es el agroalimentario. Y dos empresas señeras del mismo, como son Fuensanta, asentada en Nava, y Productos Cárnicos El Cuco, de Oviedo, ejemplifican perfectamente el afán por avanzar, innovar y adaptarse al futuro.

Por esto motivo han sido merecedoras del premio de Innovación Agroalimentaria de Asturias 2022 en la categoría bebidas y gastronomía, respectivamente, que recogieron este miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo. El certamen, que afrontará en 2023 su tercera edición, está convocado por la Cátedra Caja Rural de Asturias de Industrias y Procesos Agroalimentarios (IPA) de la Universidad, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y el Idepa (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias).

Haber sido premiadas y, además, en su tierra asturiana es "un honor, una alegría enorme y un aliciente para trabajar e ir a más", como coincidieron en expresar Esther Cueli, directora general de Fuensanta, y Mari Luz Suárez, gerente de El Cuco. "Cien por cien mujeres, hoy rompemos la paridad, Esther", quiso reseñar con humor Suárez.

En el caso de Fuensanta, el jurado destacó entre otras muchas cosas su apuesta por innovar en el envasado con hincapié en el reciclaje y sus nuevas propuestas de bebidas. Cueli advirtió de que en el Principado hay "muchas empresas innovadoras y que hacen cosas diferentes", y dijo estar convencida de que la agroalimentación asturiana "puede salir al exterior" y medirse con el resto: "Nosotros somos la prueba. Si crees en lo que haces, puedes". La directora destacó la apuesta de la firma por el medio ambiente –"somos 100 sostenibles"–, por el territorio (de los más de 50 empleados el 60% son de Nava) y por la innovación: "Es crecimiento y es negocio". Por supuesto, tuvo palabras de elogio para todo el equipo de Fuensanta y el resto de la directiva, allí presente: el dueño y socio mayoritario, José Miguel Fernández; el presidente, José Luis Fernández Martín-Caro; el director de la planta, Nicolás Villarejo; y la responsable de calidad y medio ambiente, Raquel Menéndez.

También quiso la gerente de El Cuco, Mari Luz Suárez, poner el acento en las pequeñas y medianas empresas del Principado. "Para todas un premio así es un aliciente", dijo. De esta firma cárnica fundada en Oviedo en 1958 el jurado valoró su buen hacer en reformular alimentos tradicionales como son el chorizo y la morcilla, a los que ha quitado la grasa. "Las pymes debemos ser realistas, somos empresas familiares, no grandes. Pero nos encanta innovar y en nuestro caso apostamos por hacer cosas diferentes. ¿Quién iba a decirnos que le quitaríamos la grasa al chorizo y la morcilla?", señaló Suárez, quien aprovechó para reseñar que esta misma semana la palabra compango ha entrado en el diccionario de la Real Academia. "No todo se va a quedar sin grasa, me temo que con la panceta será complicado". La gerente agradeció el apoyo de su equipo: le arroparon las responsables de Calidad y Administración, María Cordera y Alicia Collar; además del gerente de Asincar, Juan Rubio, y Natalia Fidalgo.

Todo fueron elogios para la capacidad de adaptación e innovación de las dos empresas, un ejemplo para el resto del sector, en palabras de Manuel Riestra, vicepresidente de Caja Rural de Asturias, quien ratificó la apuesta de la entidad por la innovación, la investigación y formación agroalimentarias; Begoña López, directora general de Desarrollo; y Antonio Fueyo, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo, quien sustituyó al rector, Ignacio Villaverde (este se incorporó al final). Por parte del IDEPA asistieron Eva Pando, su directora, y Jaime Fernández. LA NUEVA ESPAÑA estuvo representada por la subdirectora general, Ángeles Rivero, y el gerente, Eduardo Suárez.

Mario Díaz Fernández, director de la cátedra de IPA, se encargó de conducir el acto y cerrarlo. Para ello convocó la próxima edición en 2023 de unos premios que, resaltó, se fijan en un sector con destacada presencia en el PIB y con mucho margen de crecimiento. "Son tres los pilares en los que hay que incidir en el futuro: la necesidad de innovar, conectar con las necesidad del mercado y sumar a personas valiosas y mayor financiación", resaltó.