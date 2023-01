Líderes sociales llaman a una respuesta colectiva ante una nueva "frustración"

El nuevo retraso en la entrada en servicio de la Variante de Pajares alienta un movimiento civil para exigir al Ministerio de Transportes un compromiso claro con Asturias. La indignación fue casi unánime ayer por una demora de meses a las puertas de la inauguración de una instalación esperada tras 19 años de obras, cuarenta y dos años del primer proyecto y décadas de reinvindicación. Los empresarios reclaman una unidad de respuesta. De fondo resuenan las grandes movilizaciones de la región por las conexiones ferroviarias: desde la "escandalera" de 1881 que propició el actual trazado por Pajares, hasta la de 1989 que evidenció el enfado de una región que reclamaba unas conexiones con la Meseta adecuadas al siglo XX. De hecho, algunos colectivos y líderes sociales ya gestionan la posibilidad de una movilización o respuesta civil contundente, según pudo saber este periódico.

"Es una muy mala noticia, hay que agilizarlo al máximo", señaló la presidenta de Fade, María Calvo, que pidió que "todos juntos, toda la sociedad asturiana, debe ir de la mano para exigir que esto sea una prioridad para el Gobierno de la nación; no podemos consentir quedar relegados de nuevo frente a otras comunidades".

También el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, expresó la "desazón" por la noticia y la necesidad de "unir las voces de los asturianos" para exigir del Ministerio de Transportes "una fecha clara de apertura". En este sentido, Paniceres señaló que la Cámara de Oviedo ha invitado a la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, a unas jornadas en febrero en las que se hablará de los efectos económicos de la apertura de la Variante: "Sería una ocasión fabulosa para dar esa fecha", indicó. Paniceres indicó que la reclamación "no debería contaminarse con la campaña electoral, y debería seguir el espíritu de la plataforma pro Variante que en 1982 impulsó Alejandro Rebollo, padre de esta obra, junto a agentes sociales y políticos para defender su importancia".

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, lamentó "la falta de previsión" del Ministerio, "que no ha puesto los medios necesarios para cumplir los plazos anunciados" generando "gran frustración". Para Baragaño, queda "comprometido" un elemento dinamizador para la campaña turística de verano. "Volvemos a la casilla de salida y exigimos al Ministerio que agilice los trabajos pendientes".

Los políticos

Especialmente combativas fueron las reacciones entre los partidos de la oposición. La diputada nacional del PP Paloma Gázquez afirmó que el aplazamiento unos meses de la apertura por las pruebas de seguridad demuestra que los populares "teníamos razón, sabíamos que el plazo que estaba dando el Ministerio y el Gobierno del Principado era mentira". Gázquez insistió que "era imposible" dada la duración de las pruebas de seguridad en otros territorios. "Tienen el tiempo que tienen sin que ninguna agencia de seguridad tenga la culpa".

Sergio García, diputado regional de Ciudadanos, señaló que "la única medalla que se quería poner en el pecho el Presidente le sale rana y se ha convertido en una auténtica vergüenza donde los grandes perjudicados son de nuevo los asturianos". García aseguró que el Ejecutivo nacional "vuelve a dar la espalda a las verdaderas necesidades de Asturias".

"Otra vez retrasos e incumplimientos que reflejan el ninguneo a Asturies, otra vez la incapacidad para cumplir lo que se promete y otro capítulo de una gestión esperpéntica, con unos sobrecostes y un impacto medioambiental monstruosos", indicó Rafael Palacios, portavoz de Podemos en la Junta General.

Por parte de IU, Ovidio Zapico indicó que es "la crónica de un retraso anunciado" y criticó al Gobierno por desaprovechar "la alianza por las infraestructuras" y preferir "una gira por ministerios". "Hoy se ve que aquella maratón no sirvió para mucho más que unos titulares". Zapico cree que hay que exigir "compensaciones por unas obras que han supuesto un lastre para las comunicaciones de Asturias". Explícitamente llamó a la movilización ciudadana el portavoz de Iu de Gijón, Aurelio Martín, que pidió la dimisión de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. "Ni Gijón ni Asturias están entre las prioridades del Ministerio", dijo.

"Ni el Adif ni el PSOE son de fiar", indicó Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias. "Asturias ya no se cree nada y los asturianos no nos merecemos el desprecio con el que nos tratan", indicó para añadir que "la supuesta buena relación entre el gobierno de España y Asturias es una mentira". Abundó en que, además "lo que llegará a Asturias no será el AVE, sino trenes de segunda categoría" y recordó que la previsión inicial era que el trayecto entre Madrid y Gijón tardase dos horas y media: "Los incumplimientos y agravios del Gobierno de España van a hacer que el trayecto supere las tres horas", aseguró.

"Aquí está la confirmación de otra burla para los asturianos, con una tomadura de pelo que dura décadas", dijo Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, que acusó a Barbón de tratar de "esconder este fracaso detrás de un acto de responsabilidad, pero en realidad este retraso es una vergüenza".

Armando F. Bartolomé, del grupo mixto, atribuyó la demora a los intereses electorales de Sánchez: "Tiene menos réditos políticos y seguridades que Barbón para ganar". "El barón se pone al servicio del “príncipe” Sánchez, que inaugurará la obra, con Adriana Lastra como parte de su campaña electoral", aventuró.