Salud se compromete a aumentar la retribución de la hora de guardia "a la mayor brevedad"

El año que acaba de comenzar, en el que están programadas dos citas con las urnas, será muy ventajoso para los profesionales sanitarios de la región –y en particular para los médicos– si el Gobierno regional cumple todos los compromisos expresados ayer por la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Conchita Saavedra. Entre ellos, figuran una subida de la retribución de la hora de guardia y la implantación de los módulos de trabajo de las tardes para los médicos mayores de 55 años que han dejado de hacer guardias. Se trata, en ambos casos, de respuestas a reivindicaciones de largo recorrido.

En el transcurso de una reunión telemática de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia para un Nuevo Enfoque de la Atención Primaria –en la que participan varias entidades que representan a los profesionales de los centros de salud–, la doctora Saavedra les puso al corriente de "una serie de medidas que están tomándose o se van a tomar en la mayor brevedad". Las que atañen a la red de Primaria son la convocatoria de las direcciones de los equipos, la reorganización de la asistencia a las urgencias extrahospitalarias, la equiparación laboral y salarial de los médicos y enfermeras del Servicio de Atención Continuada (SAC) y los módulos de tarde de Atención Primaria.

"Estas medidas son el compromiso del Gobierno de Asturias con los ciudadanos y los profesionales", resumió Conchita Saavedra.

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, respondió a la queja por la "presión asistencial" en los centros de salud, a la que acaba de sumarse el Defensor del Pueblo. Y lo hizo comparando la inversión sanitaria asturiana con la de otras comunidades autónomas. Argumentando una vez más que la raíz es la escasez de médicos, y volviendo de nuevo la vista hacia el Gobierno del PP que "en la crisis anterior decidió reducir las plazas MIR", Barbón se midió con "otras comunidades autónomas" que pretenden "desguazar el sistema sanitario con conocimiento de causa para favorecer la privatización" y resaltó el liderazgo del Principado en gasto en sanidad por habitante. "Hay diferencias", enfatizó. Asturias lidera esa lista y es "una de las autonomías que más han incrementado la inversión en Atención Primaria, mientras otras, más ricas, cierran consultorios y centros de salud".

El jefe del Ejecutivo regional augura "años tensos desde el punto de vista sanitario" por una escasez de profesionales cuya reparación mediante la formación "exige tiempo", pero reincide en el argumento comparativo: "Nuestro propósito es no cerrar ningún consultorio", repitió antes de dejar claro que "entiendo el estrés, me pongo en el lugar de los profesionales sanitarios y agradezco el enorme esfuerzo que están haciendo". Les garantizó que "estamos trabajando con ellos no sólo en la organización del trabajo, sino también en la accesibilidad del sistema, porque hemos vuelto a reforzar el centro de llamadas telefónicas para que salte la llamada cuando no sea atendida en el centro de salud".

"Este Gobierno va a tener especial sensibilidad con el asunto sanitario", remató el presidente autonómico, "porque para nosotros es la joya de la corona".