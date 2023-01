Pardo de Vera: "Cascos me dijo: aquí se hace lo que me sale de los cojones"

La secretaria general del Ministerio de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, ha relatado en la rueda de prensa una reunión que ella mantuvo como técnica del Adif con Francisco Álvarez-Cascos, que entonces presidía Foro Asturias. Ocurrió en el año 2018, cuando Foro apoyó los presupuestos generales del Estado del Partido Popular. Su voto era decisivo. Aquel apoyo se hizo a cambio de modificaciones en el proyecto del AVE a Asturias. Concretamente Foro (en aquellos momentos bajo el control de Cascos) aseguraba que las modificaciones permitían extender el ancho internacional hasta Asturias con un incremento de inversión. Pero para Pardo de Vera aquellos cambios solo suponían retrasos en la puesta en servicio de la Variante de Pajares.

“Como tenía el voto de Foro Asturias para la aprobación de los Presupuestos, nos quería hacer cambiar los proyectos a los que entonces dirigíamos toda la construcción, explotación, mantenimiento y proyectos”, ha comenzado a relatar Pardo de Vera en su intervención junto al presidente del Principado, Adrián Barbón. “Evidentemente nos opusimos y lo explicamos, pero como políticamente tampoco la gente llegaba al nivel de conocimiento técnico, a mí me pidieron recibirlo (a Álvarez-Cascos) personalmente en Adif”, ha explicado.

Pardo de Vera relató que se sentó “con el señor Cascos” y “tuvimos una reunión”. La secretaria general de Infraestructuras contó que acudió con “todo el conocimiento técnico, entendiendo que él también era ingeniero o de eso se prodigaba, habiendo sido ministro como ingeniero”.

Sobre "retrasos": Isabel Pardo de Vera, entonces directora general de Construcción de Adif, narra cómo Álvarez-Cascos exigió, tras una larga reunión, cambiar los proyectos que afectaban a la Variante de Pajares: “Lo entiendo, pero aquí se hace lo que me sale de los cojones”. pic.twitter.com/6oO8ABzAZJ — Iván González (@ivgoes) 24 de enero de 2023

“Después de explicarle durante dos horas y media y con el presidente (de Adif) delante, y no estoy mintiendo, porque había testigos, lo que me dijo es: 'Lo entiendo perfectamente pero aquí se hace lo que me sale de los cojones porque el voto de Foro Asturias es determinante para los presupuestos'".

Afortunadamente para la infraestructura asturiana llegó la moción de censura y Ábalos como ministro, me ascendieron a presidenta de Adif y mantuvimos los proyectos como los habíamos previsto técnicamente”.

Los presupuestos habían estado en riesgo al afirmar el diputado forista Isidro Martínez Oblanca que mantendría la enmienda a la totalidad. El cambio de voto permitió la aprobación de las cuentas del gobierno de Rajoy.