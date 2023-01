Existe bastante evidencia, tanto clínica como anecdótica, que respalda a los quemadores de grasa como parte de un régimen de pérdida de grasa bien planificado.

Ya sea que necesites adelgazar para un espectáculo físico o si estás buscando perder algo de peso, los suplementos para quemar grasa pueden ayudarte. Claro, no hay forma de evitar una dieta reglamentada y un programa de ejercicios cuando se trata de rebajar, pero los quemadores de grasa aún pueden desempeñar un papel en su proceso de pérdida de peso.

No todos los ingredientes que encontrarás en los quemadores de grasa tienen los mismos efectos. Por ejemplo, algunos ingredientes se incluyen por su papel de apoyo en la termogénesis, y otros por su potencial para ayudar con la supresión del apetito, la oxidación de grasas, la supresión de calorías y más.

A continuación, desglosamos nuestras selecciones, los ingredientes que componen estos quemadores de grasa de calidad y nuestra metodología para seleccionar las marcas.

Vista rápida de los mejores quemadores de grasa

PhenQ : el mejor quemador de grasa en general

: el mejor quemador de grasa en general Instant Knockout: el mejor quemador de grasa para hombres

el mejor quemador de grasa para hombres Leanbean - El mejor quemador de grasa para mujeres

- El mejor quemador de grasa para mujeres Burn Lab Pro - El mejor quemador de grasa termogénico

- El mejor quemador de grasa termogénico PhenGold - El mejor quemador de grasa natural

- El mejor quemador de grasa natural Zotrim - El mejor quemador de grasa estomacal

Veredictos rápidos sobre los mejores quemadores de grasa

Los quemadores de grasa adoptan diferentes enfoques para ayudarte en tu trayectoria de acondicionamiento físico. Algunos podrían centrarse en el control del apetito y otros podrían tener efectos termogénicos.

Si estás buscando potencialmente eliminar algo de grasa corporal y ayudar con la pérdida de peso mientras conserva la musculatura que desarrolla en el gimnasio, un quemador de grasa podría ayudar. Esta elección es sencilla, efectiva y tiene un precio razonable.

¿Por qué estos productos llegaron al top 6 y qué harán por ti?

¡Sigue leyendo para descubrirlo!

1. PhenQ : el mejor quemador de grasa en general

Ventajas:

Ingredientes naturales y de alta calidad

Envío gratis

Garantía de reembolso

Precio razonable

Inhibe la acumulación de grasa

Equilibra el estado de ánimo y los niveles de energía

Suprime el apetito y los antojos

Reduce los antojos de alimentos poco saludables

Apoya la termogénesis

Impulsa la pérdida de grasa

Contras:

No apto para niños o madres embarazadas o lactantes

Contiene cafeína que a veces puede causar problemas para dormir

El único lugar disponible para la compra es el sitio web oficial

PhenQ es un nombre popular en la industria, y ha sido utilizado por miles de clientes satisfechos. Contiene ingredientes naturales y de primera calidad, y no necesitará receta médica para pedirlo.

Dado que no contiene productos químicos nocivos, no tendrá que preocuparse por los efectos secundarios graves a largo plazo mientras lo consume.

Capsimax en polvo, cafeína, nopal, fumarato de L-carnitina y picolinato de cromo son sus ingredientes principales, y cada uno de ellos tiene algo que ofrecer.

¿Para quién es mejor PhenQ?

PhenQ es el mejor quemador de grasa para las personas que aprecian y quieren no solo dosis completas, sino una razón respaldada por la ciencia por la que se eligió cada ingrediente.

PhenQ es igualmente el mejor quemador de grasa para las personas que buscan un precio justo. Teniendo en cuenta la dosis y la calidad de los ingredientes, este suplemento para quemar grasa tiene un precio bastante razonable.

También es el mejor quemador de grasa para las personas que desean evitar los endulzantes artificiales, los colorantes alimentarios y los rellenos en su quemador de grasa.

PhenQ es un quemador de grasa a base de plantas y el mejor para veganos.

PhenQ también se considera el mejor quemador de grasa para aquellos que tienen un estilo de vida inactivo.

¿Quién debe evitar PhenQ ?

Lamentablemente, este suplemento no es indicado para todos. Si aún eres menor de 18 años, este producto no es para ti. La bioquimica de un niño es más frágil que la de un adulto, y debido a que los niños todavía están en crecimiento, PhenQ no es una buena alternativa.

Las personas que tienen diabetes deben evitar usar PhenQ, ya que incluye ácido lipoico, que tiene el potencial de causar una interacción negativa con los medicamentos para la diabetes que estas personas ya están tomando.

Además, aquellos que usan antibióticos que contengan ácido piválico no deben usar PhenQ ya que la carnitina puede tener una interacción negativa con este.

Ingredientes PhenQ

PhenQ está enriquecido con ingredientes orgánicos y naturales respaldados por investigaciones científicas y estudios clínicos. Se ha comprobado que estos ingredientes son útiles para perder peso de una manera segura y natural. Estos son :

α- Lacys Reset Formula : una mezcla de ácido alfa-lipoico (α-LA), cisteína y magnesio, la capacidad de esta fórmula de reinicio para aumentar la pérdida de grasa y disminuir la grasa corporal (hasta un 7,24 % en 8 semanas) está respaldada por la ciencia [1]. Este ingrediente mejora el proceso de termogénesis en el cuerpo al activar la velocidad del metabolismo.

: una mezcla de ácido alfa-lipoico (α-LA), cisteína y magnesio, la capacidad de esta fórmula de reinicio para aumentar la pérdida de grasa y disminuir la grasa corporal (hasta un 7,24 % en 8 semanas) está respaldada por la ciencia [1]. Este ingrediente mejora el proceso de termogénesis en el cuerpo al activar la velocidad del metabolismo. Capsimax en polvo : este polvo está hecho de capsaicinoides, que se ha confirmado que ayudan a quemar calorías adicionales, hasta 50 o más por día, mientras previenen una mayor producción de grasa [2].

: este polvo está hecho de capsaicinoides, que se ha confirmado que ayudan a quemar calorías adicionales, hasta 50 o más por día, mientras previenen una mayor producción de grasa [2]. Cafeína natural : como lo demuestran muchos ensayos clínicos, la cafeína natural es imprescindible para provocar la pérdida de peso y aumentar los niveles de energía [3].

: como lo demuestran muchos ensayos clínicos, la cafeína natural es imprescindible para provocar la pérdida de peso y aumentar los niveles de energía [3]. Nopal : este es el principal supresor del apetito en PhenQ. Es un extracto de cactus que tiene un alto contenido de fibra natural y también se ha comprobado que ayuda a disminuir los antojos de azúcar hasta en un 50% [4].

: este es el principal supresor del apetito en PhenQ. Es un extracto de cactus que tiene un alto contenido de fibra natural y también se ha comprobado que ayuda a disminuir los antojos de azúcar hasta en un 50% [4]. Picolinato de cromo : según un estudio de la Universidad de Cornell, el picolinato de cromo ayuda a reducir los antojos, lo que facilita el cumplimiento de un régimen saludable [5].

: según un estudio de la Universidad de Cornell, el picolinato de cromo ayuda a reducir los antojos, lo que facilita el cumplimiento de un régimen saludable [5]. Fumarato de L-Carnitina: Esto ayuda a construir altos niveles de energía en el cuerpo al convertir el exceso de grasa.

Resumen

PhenQ es un quemador de grasa termogénico que ayuda a quemar grasa, suprimir los niveles de apetito y mantener los niveles de energía. La fórmula quemagrasas combina Capsimax en polvo y α- Lacys Reset (ácido alfa-lipoico, magnesio y cisteína) para lograr estos resultados.

Muchos clientes consideran que PhenQ es el mejor quemador de grasa debido al sistema único que se enfoca en cinco aspectos diferentes de la pérdida de peso. Con más de 200,000 clientes satisfechos y una garantía de devolución de dinero, puede confiar en el quemador de grasa PhenQ .

2. Instant Knockout: el mejor quemador para personas con un estilo de vida activo

Ventajas:

Lista de ingredientes totalmente naturales

Ayuda con la supresión del apetito y los antojos de alimentos.

Alto índice de satisfacción del cliente

Te ayuda a alcanzar tus objetivos de fitness más rápido

Ideal para reducir la grasa rebelde, como la grasa abdominal.

Contras :

Es un producto caro

El contenido de cafeína puede ser demasiado alto para algunas personas.

Solo se vende a través del sitio web oficial de la compañía.

Instant Knockout es un quemador de grasa dos en uno, diseñado inicialmente para boxeadores profesionales y luchadores de MMA por el fabricante Roar Ambition. El quemador de grasa se enfoca en dos aspectos clave de la pérdida de peso: temperaturas termogénicas internas y controles del apetito.

Los ingredientes únicos, la botella en forma de puño y las numerosas historias de éxito hacen de Instant Knockout el mejor quemador de grasa para muchos profesionales y aficionados.

¿Para quién es mejor el Instant Knockout?

Instant Knockout es el mejor quemador de grasa para las personas que buscan un producto que pueda ayudar a reducir su apetito para que no tengan que pasar mucho tiempo trabajando en el control de las porciones.

Instant Knockout también es el mejor quemagrasas para aquellos que buscan una alta dosis de cafeína, este suplemento contiene 300mg.

A cualquiera que busque un quemador de grasa termogénico le gustarán las semillas de pimienta de cayena aquí.

¿Quién debería evitar el Instant Knockout?

Instant Knockout puede no ser el mejor quemador de grasa para aquellos que tienen un presupuesto limitado, ya que pueden encontrar que este quemador de grasa está fuera de su alcance.

Por otro lado, este suplemento puede no ser la mejor alternativa para las personas que buscan mantenerse alejadas de los estimulantes. De ser así, pueden escoger algún otro producto de esta lista.

Finalmente, Instant Knockout no es la mejor opción para las personas que son reacias a las píldoras, ya que pueden encontrar que cuatro cápsulas por porción es demasiado.

Ingredientes de Instant Knockout

Los siguientes son los ingredientes clave de Instant Knockout.

Glucomanano: esta fibra natural se expande en el estómago y lo ayuda a sentirse lleno, comer menos y perder peso.

esta fibra natural se expande en el estómago y lo ayuda a sentirse lleno, comer menos y perder peso. Extracto de té verde : los datos de 11 estudios clínicos han demostrado que los polifenoles bioactivos llamados "catequinas" que se encuentran en el té verde son poderosos ingredientes para la pérdida de grasa que aumentan la oxidación y la quema de grasa en un 16% [6].

: los datos de 11 estudios clínicos han demostrado que los polifenoles bioactivos llamados "catequinas" que se encuentran en el té verde son poderosos ingredientes para la pérdida de grasa que aumentan la oxidación y la quema de grasa en un 16% [6]. Vitamina B6 y B12 : hay evidencia científica que demuestra que las vitaminas B6 y B12 ayudan a reducir la fatiga durante el ejercicio y estimulan la pérdida de grasa cuando se hace dieta [7].

: hay evidencia científica que demuestra que las vitaminas B6 y B12 ayudan a reducir la fatiga durante el ejercicio y estimulan la pérdida de grasa cuando se hace dieta [7]. Vitamina D3 : un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo encontró que las personas que tomaron vitamina D y una proteína de suero de leche enriquecida con leucina con el desayuno durante 6 semanas conservaron más masa muscular mientras perdían grasa que quienes no lo hicieron [8].

: un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo encontró que las personas que tomaron vitamina D y una proteína de suero de leche enriquecida con leucina con el desayuno durante 6 semanas conservaron más masa muscular mientras perdían grasa que quienes no lo hicieron [8]. L-teanina : se ha demostrado que este importante aminoácido promueve la pérdida de peso y ofrece numerosos beneficios cognitivos, incluida una mejor concentración [9].

: se ha demostrado que este importante aminoácido promueve la pérdida de peso y ofrece numerosos beneficios cognitivos, incluida una mejor concentración [9]. Polvo de Cayena : un estudio clínico encontró que la capsaicina, el principal compuesto activo en las semillas de pimienta de Cayena, ofrece beneficios contra la obesidad. Ayuda a reducir el peso corporal y limita drásticamente las ganas de comer [10,11].

: un estudio clínico encontró que la capsaicina, el principal compuesto activo en las semillas de pimienta de Cayena, ofrece beneficios contra la obesidad. Ayuda a reducir el peso corporal y limita drásticamente las ganas de comer [10,11]. Cafeína anhidra : se ha demostrado que esta forma deshidratada de cafeína aumenta la termogénesis (pérdida de grasa) y mejora el rendimiento. De acuerdo con esta revisión de trece ensayos controlados aleatorios, la cafeína ayuda a aumentar la energía y el enfoque mientras disminuye la masa de grasa y el peso corporal en general.

: se ha demostrado que esta forma deshidratada de cafeína aumenta la termogénesis (pérdida de grasa) y mejora el rendimiento. De acuerdo con esta revisión de trece ensayos controlados aleatorios, la cafeína ayuda a aumentar la energía y el enfoque mientras disminuye la masa de grasa y el peso corporal en general. Extracto de pimienta negra: este estudio encontró que Piper nigrum (extracto de pimienta negra) redujo significativamente el peso corporal y el porcentaje de grasa de ratas obesas inducidas por una dieta alta en grasas, lo que sugiere que actúa como un quemador de grasa posiblemente potente [12].

Resumen

Instant Knockout es uno de los mejores quemadores de grasa para las personas que desean perder grasa, acelerar el metabolismo y reducir los antojos de alimentos. Instant Knockout utiliza ingredientes termogénicos como el té verde para maximizar el metabolismo de las grasas, el glucomanano para suprimir el apetito y una abundante dosis de cafeína para mantenerte lleno de energía.

Los 10 ingredientes naturales de Instant Knockout activan la energía e inducen la pérdida de peso, incluso cuando estás sentado

3. Leanbean: el mejor quemador de grasa para mujeres

Ventajas:

Aumenta tus niveles de energía

Suprime tu apetito

Ayuda a quemar grasa más rápido

Mejora tu estado de ánimo

Elimina los antojos

Sin estimulantes

Apto para veganos

Contras :

El plan de suscripción de 4 meses es el único elegible para un reembolso.

La dosis es de seis cápsulas al día.

Leanbean es un producto para quemar grasa hecho para mujeres fabricado por Ultimate Life. Este quemador de grasa corporal puede reducir los antojos de alimentos, acelerar el metabolismo y ayudar al proceso de pérdida de peso corporal saludable.

A diferencia de algunos suplementos para bajar de peso, no contiene ningún químico dañino en su fórmula, y los fabricantes afirman que es la opción número 1 para las atletas que buscan perder peso.

También obtiene una suplementación óptima "las 24 horas del día" tomando seis píldoras de dieta a lo largo del día, y puede lograr un peso saludable.

¿Para quién es mejor Leanbean?

Las mujeres que buscan quemar grasa corporal, aumentar el metabolismo y acelerar la pérdida de peso deben usar los quemadores de grasa Leanbean . Al tomar seis pastillas de este quemador de grasa al día, los usuarios pueden experimentar una reducción en los antojos de alimentos y una mayor energía y resistencia.

¿Quién debe evitar Leanbean?

Leanbean puede no ser adecuado para mujeres con trastornos hemorrágicos o medicamentos anticoagulantes. Además, los fabricantes no recomiendan Leanbean para mujeres con presión arterial alta o deterioro de la función renal o hepática.

Al igual que cualquier otro suplemento, antes de tomar Leanbean consulte primero con su médico, especialmente si está tomando medicamentos recetados.

Ingredientes de Leanbean

Vitamina B6 : Los resultados de este estudio de 29 semanas parecen prometedores. Los investigadores administraron un nutracéutico que contenía 1 g de leucina y 13 mg de piridoxina y descubrieron que ayudaba a mejorar la pérdida de peso mientras se mantenía la masa muscular magra [13].

: Los resultados de este estudio de 29 semanas parecen prometedores. Los investigadores administraron un nutracéutico que contenía 1 g de leucina y 13 mg de piridoxina y descubrieron que ayudaba a mejorar la pérdida de peso mientras se mantenía la masa muscular magra [13]. Vitamina B12 : B12 se absorbe bien y su efecto sobre la pérdida de peso se ha examinado en al menos un ensayo de pérdida de peso. Los investigadores exploraron el impacto de una dieta mediterránea verde/baja en carne en los niveles séricos de B12 durante 18 meses y descubrieron que afecta positivamente la composición corporal y la pérdida de peso.

: B12 se absorbe bien y su efecto sobre la pérdida de peso se ha examinado en al menos un ensayo de pérdida de peso. Los investigadores exploraron el impacto de una dieta mediterránea verde/baja en carne en los niveles séricos de B12 durante 18 meses y descubrieron que afecta positivamente la composición corporal y la pérdida de peso. Cromo : se ha demostrado que el cromo reduce el apetito y los antojos de alimentos y parece ayudar a normalizar los niveles de glucosa en la sangre. Los investigadores del estudio concluyeron que el cromo podría estimular la quema de grasa al mantener bajos los niveles de insulina, lo cual es un factor crítico en la pérdida de peso.

: se ha demostrado que el cromo reduce el apetito y los antojos de alimentos y parece ayudar a normalizar los niveles de glucosa en la sangre. Los investigadores del estudio concluyeron que el cromo podría estimular la quema de grasa al mantener bajos los niveles de insulina, lo cual es un factor crítico en la pérdida de peso. Zinc : las investigaciones han demostrado que estar sobrepeso u obeso puede aumentar el riesgo de deficiencia de zinc [14]. El óxido de zinc en Leanbean puede ayudar a normalizar los niveles de zinc en el cuerpo y estimular la pérdida de peso.

: las investigaciones han demostrado que estar sobrepeso u obeso puede aumentar el riesgo de deficiencia de zinc [14]. El óxido de zinc en Leanbean puede ayudar a normalizar los niveles de zinc en el cuerpo y estimular la pérdida de peso. Potasio (como cloruro de potasio) : Los niveles óptimos de cloruro son esenciales para el proceso de pérdida de peso. Este estudio encontró que los sustitutos de la sal enriquecidos con potasio ayudaron a reducir la presión arterial en un grupo de sujetos de prueba, lo que sugiere que podría ayudar a reducir la fatiga y mejorar el estado de ánimo [15].

: Los niveles óptimos de cloruro son esenciales para el proceso de pérdida de peso. Este estudio encontró que los sustitutos de la sal enriquecidos con potasio ayudaron a reducir la presión arterial en un grupo de sujetos de prueba, lo que sugiere que podría ayudar a reducir la fatiga y mejorar el estado de ánimo [15]. Glucomanano : El ingrediente superestrella en Leanbean es una forma clínicamente probada de fibra dietética llamada Glucomanano. Este estudio encontró que los sujetos de prueba que tomaron glucomanano y siguieron una dieta con control de calorías durante ocho semanas perdieron 5.5 libras en promedio. El glucomanano se ha vuelto bastante popular y aparece en muchas píldoras de dieta, pero solo Leanbean contiene los 3000 mg completos recomendados por los reguladores de salud de la UE como "clínicamente efectivo".

: El ingrediente superestrella en Leanbean es una forma clínicamente probada de fibra dietética llamada Glucomanano. Este estudio encontró que los sujetos de prueba que tomaron glucomanano y siguieron una dieta con control de calorías durante ocho semanas perdieron 5.5 libras en promedio. El glucomanano se ha vuelto bastante popular y aparece en muchas píldoras de dieta, pero solo Leanbean contiene los 3000 mg completos recomendados por los reguladores de salud de la UE como "clínicamente efectivo". Garcinia Cambogia : Garcinia Cambogia es el nombre de la fruta tropical de la que se extrae el ácido hidroxicítrico. Este ha sido clínicamente probado para aumentar la función metabólica y suprimir el apetito. Esta evaluación del 2012 de estos ingredientes informó que los extractos de G. Cambogia se han "asociado con el peso corporal y la pérdida de grasa en animales de experimentación y humanos [16].”

: Garcinia Cambogia es el nombre de la fruta tropical de la que se extrae el ácido hidroxicítrico. Este ha sido clínicamente probado para aumentar la función metabólica y suprimir el apetito. Esta evaluación del 2012 de estos ingredientes informó que los extractos de G. Cambogia se han "asociado con el peso corporal y la pérdida de grasa en animales de experimentación y humanos [16].” Extracto de grano de café verde : Leanbean afirma contener solo ingredientes poco estimulantes, pero contiene extracto de grano de café verde, que tiene un alto contenido de ácidos clorogénicos. Según este estudio, se ha demostrado que los ácidos clorogénicos duplican la pérdida de grasa cuando se toman durante ocho semanas junto con una dieta con control de calorías [17].

: Leanbean afirma contener solo ingredientes poco estimulantes, pero contiene extracto de grano de café verde, que tiene un alto contenido de ácidos clorogénicos. Según este estudio, se ha demostrado que los ácidos clorogénicos duplican la pérdida de grasa cuando se toman durante ocho semanas junto con una dieta con control de calorías [17]. Cúrcuma : según esta revisión de 2022 de Curcuma longa, existe fuerte evidencia de que este extracto de raíz toma varias acciones contra la obesidad, como un mayor gasto de energía, un mejor metabolismo de los lípidos y una actividad antiinflamatoria [18].

: según esta revisión de 2022 de Curcuma longa, existe fuerte evidencia de que este extracto de raíz toma varias acciones contra la obesidad, como un mayor gasto de energía, un mejor metabolismo de los lípidos y una actividad antiinflamatoria [18]. Extracto de Acai Berry : esta revisión de 2019 del extracto de Acai Berry encontró que se ha relacionado con una mayor quema de grasa y actúa como un potente antioxidante [19].

: esta revisión de 2019 del extracto de Acai Berry encontró que se ha relacionado con una mayor quema de grasa y actúa como un potente antioxidante [19]. Bioperina: la bioperina se deriva del extracto de pimienta negra y se ha demostrado clínicamente que mejora la absorción de otras vitaminas y minerales [20]. Esencialmente, aumenta la biodisponibilidad de los otros ingredientes en Leanbean.

Resumen

Leanbean es un suplemento seguro y totalmente natural para mujeres que ayuda al cuerpo a mantener un metabolismo de grasas saludable, reduce los antojos de alimentos y aumenta la energía sin estimulantes fuertes. Si tiene problemas para perder peso o eliminar la grasa persistente, Leanbean es una excelente opción. .

4. Burn Lab Pro: el mejor quemador de grasa termogénico

Ventajas :

Protege la masa muscular mientras reduces calorías y grasa corporal

Contiene termogénicos probados para promover la pérdida de grasa

Sin estimulantes, por lo que no hay riesgos de efectos secundarios nerviosos o insomnio

Apto para veganos

No GMO

Es una fórmula limpia y saludable

Ingredientes clínicamente probados

Hay descuentos disponibles

Contras :

No es una opción económica para quemar grasa

Solo puedes comprar directamente desde el sitio oficial de Burn Lab Pro

No contiene vitaminas

Burn Lab Pro, como el mejor quemador de grasa, es un suplemento eficaz, seguro, saludable y apto para veganos. Está diseñado para ayudarlo a perder peso y tonificar los músculos en su trayecto de acondicionamiento físico.

Burn Lab Pro está hecho de ingredientes naturales y seguros pero potentes, y cada ingrediente está diseñado para ayudar a su cuerpo a adaptarse al proceso de pérdida de peso gradual.

La compañía afirma que, aunque sus productos están destinados principalmente a los atletas, Burn Lab Pro puede ser utilizado por cualquiera que busque perder algo de peso.

¿Para quién es mejor Burn Lab Pro?

Burn Lab Pro es el mejor quemador de grasa para las personas que están dispuestas a esforzarse al máximo. Es un programa que está diseñado para mejorar tu composición corporal de una manera real y aparente.

Si no está motivado para trabajar duro en el gimnasio y comer bien, este producto probablemente no sea para usted. Burn Lab Pro no es un juego para pusilánimes.

Pero, si usted es el tipo de persona que está preparada para esforzarse y usar Burn Lab Pro, obtendrá los mismos resultados que muchos otros tienen.

¿Quién debería evitar Burn Lab Pro?

Burn lab pro se encuentra entre los mejores quemadores de grasa para personas que se tomen en serio perder peso, desarrollar músculo y alcanzar objetivos de acondicionamiento físico. Sin embargo, se recomienda precaución si tiene condiciones médicas subyacentes que pueden verse afectadas negativamente por los efectos producidos por este suplemento.

En ese caso, se debe buscar la aprobación profesional antes de embarcarse en el viaje de Burn Lab Pro. Además, vale la pena enfatizar que este producto no está destinado a personas menores de edad.

Ingredientes Burn Lab Pro

Los cinco poderosos compuestos que contiene el mejor quemador de grasa, Burn Lab Pro, son los siguientes:

Coleus Forskohlii (ForsLean): ForsLean es un ingrediente potente que acelera la quema de grasa mientras ayuda al desarrollo muscular. Junto con una dieta controlada y ejercicio, las bioactividades de ForsLean estimulan las hormonas para aumentar la descomposición de la grasa, acelerar la quema de grasa, mejorar las tasas metabólicas y estimular el crecimiento muscular. Un estudio que evaluó la eficacia de ForsLeans mostró que el ingrediente tuvo un efecto favorable en la composición del cuerpo ya que disminuyó la grasa y el porcentaje de masa corporal. También hubo un cambio positivo en la masa ósea y los niveles de testosterona, lo que, por supuesto, favorece el crecimiento muscular.

ForsLean es un ingrediente potente que acelera la quema de grasa mientras ayuda al desarrollo muscular. Junto con una dieta controlada y ejercicio, las bioactividades de ForsLean estimulan las hormonas para aumentar la descomposición de la grasa, acelerar la quema de grasa, mejorar las tasas metabólicas y estimular el crecimiento muscular. Un estudio que evaluó la eficacia de ForsLeans mostró que el ingrediente tuvo un efecto favorable en la composición del cuerpo ya que disminuyó la grasa y el porcentaje de masa corporal. También hubo un cambio positivo en la masa ósea y los niveles de testosterona, lo que, por supuesto, favorece el crecimiento muscular. Extracto de pimienta de cayena (CapsiMax) : el extracto de CapsiMax estimula las hormonas que promueven el calor corporal y fomentan la descomposición de las grasas. Detiene el almacenamiento de grasa y mejora los niveles de energía mientras maximiza la quema de grasa corporal y calorías. El ingrediente también puede controlar el apetito y reducir la ingesta de calorías, lo que conduce a una pérdida de peso constante. La investigación sugiere que el ingrediente tiene un efecto positivo general sobre la pérdida de grasa.

: el extracto de CapsiMax estimula las hormonas que promueven el calor corporal y fomentan la descomposición de las grasas. Detiene el almacenamiento de grasa y mejora los niveles de energía mientras maximiza la quema de grasa corporal y calorías. El ingrediente también puede controlar el apetito y reducir la ingesta de calorías, lo que conduce a una pérdida de peso constante. La investigación sugiere que el ingrediente tiene un efecto positivo general sobre la pérdida de grasa. HMB (ß-hidroxi ß- metilbutirato) : Este ingrediente ayuda a quemar grasa y potenciar el crecimiento muscular. Según los estudios, HMB ayuda con la fuerza muscular, el desarrollo muscular y la recuperación muscular; todos beneficios que respaldan el desarrollo de la masa muscular magra en general, especialmente cuando se combina con ejercicios de alta intensidad y una dieta baja en calorías [21]. Los efectos del ingrediente también se extienden a las sesiones posteriores al ejercicio para promover el máximo crecimiento muscular y acelerar la recuperación muscular.

: Este ingrediente ayuda a quemar grasa y potenciar el crecimiento muscular. Según los estudios, HMB ayuda con la fuerza muscular, el desarrollo muscular y la recuperación muscular; todos beneficios que respaldan el desarrollo de la masa muscular magra en general, especialmente cuando se combina con ejercicios de alta intensidad y una dieta baja en calorías [21]. Los efectos del ingrediente también se extienden a las sesiones posteriores al ejercicio para promover el máximo crecimiento muscular y acelerar la recuperación muscular. NutriGenesis ® GTF Chromium: GFT es un oligoelemento (mineral) con cofactores que generalmente se encuentran en alimentos integrales como la levadura de cerveza. Apoya la pérdida de grasa y mejora la función corporal a través de una mayor actividad de insulina. Los niveles optimizados de insulina respaldan la pérdida de grasa al controlar el apetito, estimular la fuerza muscular y estabilizar los niveles de energía. La investigación sugiere que el uso de GFT conduce a una reducción significativa de la grasa corporal [22].

GFT es un oligoelemento (mineral) con cofactores que generalmente se encuentran en alimentos integrales como la levadura de cerveza. Apoya la pérdida de grasa y mejora la función corporal a través de una mayor actividad de insulina. Los niveles optimizados de insulina respaldan la pérdida de grasa al controlar el apetito, estimular la fuerza muscular y estabilizar los niveles de energía. La investigación sugiere que el uso de GFT conduce a una reducción significativa de la grasa corporal [22]. Extracto de pimienta negra: la bioperina es un termonutriente y biopotenciador que acelera la pérdida de grasa a través de la termogénesis (aumento del calor corporal para quemar la máxima cantidad de calorías). La evidencia muestra que la piperina también bloquea la formación de nuevas grasas y aumenta la absorción y biodisponibilidad de los nutrientes.

Resumen

Burn Lab Pro es el mejor quemador de grasa que es completamente seguro ya que está libre de todo tipo de aditivos sintéticos que pueden causar daño a su cuerpo. El suplemento está completamente probado y también está aprobado.

Y el hecho de que los fabricantes ofrecen una garantía de devolución de dinero de 30 días, le recomendamos que pruebe Burn Lab Pro y tome su primera botella de inmediato.

5. PhenGold: el mejor quemador de grasa natural

Ventajas :

Ingredientes respaldados por la ciencia

Efecto termogénico

Acelera el metabolismo

Suprime el apetito

Ayuda a superar el cansancio físico y mental

Todo natural

Libre de efectos secundarios

Envío gratuito a nivel mundial

Garantía de reembolso

Contras :

Las personas sensibles a la cafeína no deben beberlo ya que contiene demasiado del estimulante.

Para comprar PhenGold, debe visitar su sitio web oficial.

PhenGold se encuentra entre los mejores quemadores de grasa fabricados por Swiss Research Labs Ltd. Contiene ingredientes naturales de alta calidad que activan ciertos procesos metabólicos en su cuerpo para quemar grasa, mejorar su estado de ánimo y aumentar sus niveles de energía.

Está diseñado para imitar los efectos supresores del apetito de la fentermina, un medicamento de venta con receta. Hace uso de tres mecanismos principales para ayudar a las personas a perder peso:

Aumento del metabolismo

Suprimir el apetito

Impulsar los mecanismos de quema de grasa dentro del cuerpo.

¿Para quién es mejor PhenGold?

PhenGold es el mejor quemador de grasa para las personas que están tratando de perder peso y necesitan apoyo adicional.

También se considera el mejor quemador de grasa para las personas que buscan un sustituto seguro de la fentermina.

La formulación es apta para veganos, no transgénica y no contiene gluten lácteo ni soja.

¿Quién debe evitar PhenGold?

Sin embargo, PhenGold no es el mejor quemador de grasa para las personas que son inusualmente sensibles a los estimulantes.

Tampoco es una opción adecuada para mujeres embarazadas o lactantes.

PhenGold tampoco es el mejor quemador de grasa para aquellos que tienen problemas de salud existentes. Si necesita usar el suplemento quemador de grasa junto con la medicación, deberá consultar con un médico antes de acelerar su tasa de pérdida de peso con PhenGold .

Ingredientes PhenGold

Aquí hay una lista de los ingredientes en PhenGold y los principales estudios científicos que muestran por qué son efectivos:

Té verde (500 mg): se ha comprobado que el té verde aumenta la tasa de quema de grasa y tiene un impacto significativo en la oxidación de grasa. Este estudio encontró que los voluntarios que tomaron extracto de té verde antes del ejercicio quemaron hasta un 17% más de grasa que los que tomaron un placebo [23]. El efecto del té verde sobre la oxidación de grasas lo convierte en uno de los ingredientes más poderosos de PhenGold.

se ha comprobado que el té verde aumenta la tasa de quema de grasa y tiene un impacto significativo en la oxidación de grasa. Este estudio encontró que los voluntarios que tomaron extracto de té verde antes del ejercicio quemaron hasta un 17% más de grasa que los que tomaron un placebo [23]. El efecto del té verde sobre la oxidación de grasas lo convierte en uno de los ingredientes más poderosos de PhenGold. Café verde (100 mg) : Numerosos estudios han demostrado que el café verde puede aumentar la quema de grasa, estimular el metabolismo y aumentar los niveles de energía. Este metanálisis de 16 estudios de café verde encontró que reduce significativamente los triglicéridos, especialmente en personas con un índice de masa corporal (IMC) de 25 o más.

: Numerosos estudios han demostrado que el café verde puede aumentar la quema de grasa, estimular el metabolismo y aumentar los niveles de energía. Este metanálisis de 16 estudios de café verde encontró que reduce significativamente los triglicéridos, especialmente en personas con un índice de masa corporal (IMC) de 25 o más. L-teanina (250 mg) : al igual que el té verde y el café verde, la teanina tiene efectos significativos contra la obesidad y reduce significativamente los niveles de triglicéridos. También aumenta el metabolismo y mejora el estado de ánimo y la concentración [24].

: al igual que el té verde y el café verde, la teanina tiene efectos significativos contra la obesidad y reduce significativamente los niveles de triglicéridos. También aumenta el metabolismo y mejora el estado de ánimo y la concentración [24]. L-tirosina (350 mg) : la tirosina es el precursor de la epinefrina, y numerosos estudios han demostrado que la L-tirosina mejora el estado de ánimo y la concentración y aumenta la tasa de quema de grasa. Este estudio encontró que la L-tirosina, la cafeína, la Rhodiola , el té verde y la capsaicina causan un aumento significativo en la HSL (lipasa sensible a las hormonas) que mejora la quema de grasa [25].

: la tirosina es el precursor de la epinefrina, y numerosos estudios han demostrado que la L-tirosina mejora el estado de ánimo y la concentración y aumenta la tasa de quema de grasa. Este estudio encontró que la L-tirosina, la cafeína, la Rhodiola , el té verde y la capsaicina causan un aumento significativo en la HSL (lipasa sensible a las hormonas) que mejora la quema de grasa [25]. Rhodiola Rosea (250 mg) : además de los beneficios enumerados en el estudio mencionado anteriormente, se ha demostrado que la Rhodiola Rosea reduce la sensación de debilidad y fatiga y mejora el enfoque y la concentración [26].

: además de los beneficios enumerados en el estudio mencionado anteriormente, se ha demostrado que la Rhodiola Rosea reduce la sensación de debilidad y fatiga y mejora el enfoque y la concentración [26]. Pimienta de Cayena (200 mg) : La pimienta de Cayena es uno de los ingredientes para quemar grasa más poderosos y mejor investigados en PhenGold. Numerosos estudios han encontrado que suprime el apetito, quema grasa y aumenta el metabolismo. Por ejemplo, este estudio encontró que los capsaicinoides (que se encuentran en la pimienta de cayena) ayudan a quemar hasta 50 calorías adicionales al día.

: La pimienta de Cayena es uno de los ingredientes para quemar grasa más poderosos y mejor investigados en PhenGold. Numerosos estudios han encontrado que suprime el apetito, quema grasa y aumenta el metabolismo. Por ejemplo, este estudio encontró que los capsaicinoides (que se encuentran en la pimienta de cayena) ayudan a quemar hasta 50 calorías adicionales al día. Cafeína (225 mg) : la cafeína es otro de los ingredientes mejor investigados en PhenGold y ha demostrado un efecto significativo en los niveles de energía, el enfoque, la quema de grasa, el metabolismo y el apetito. Este estudio encontró que la cafeína puede aumentar su metabolismo hasta en un 11% y la quema de grasa hasta en un 29%.

: la cafeína es otro de los ingredientes mejor investigados en PhenGold y ha demostrado un efecto significativo en los niveles de energía, el enfoque, la quema de grasa, el metabolismo y el apetito. Este estudio encontró que la cafeína puede aumentar su metabolismo hasta en un 11% y la quema de grasa hasta en un 29%. DMAE (150 mg) : Si bien DMAE no es tan conocido como algunos otros ingredientes en PhenGold, es increíblemente potente y excelente para mejorar el estado de ánimo y la motivación. Este estudio encontró que DMAE mejora el estado de ánimo y la motivación y reduce los sentimientos de depresión, ansiedad e irritabilidad [27].

: Si bien DMAE no es tan conocido como algunos otros ingredientes en PhenGold, es increíblemente potente y excelente para mejorar el estado de ánimo y la motivación. Este estudio encontró que DMAE mejora el estado de ánimo y la motivación y reduce los sentimientos de depresión, ansiedad e irritabilidad [27]. Vitaminas B3, B6 y B12: Numerosos estudios demuestran que las vitaminas B3, B6 y B12 ayudan a mantener los niveles de energía y reducen el cansancio y la fatiga. En concreto, la Niacina (vitamina B3) ayuda a reducir el cansancio y la fatiga, y la Vitamina B6 tiene los mismos efectos que la Vitamina B12.

Resumen

Debido a sus componentes totalmente naturales, PhenGold es el mejor quemador de grasa para personas de cualquier edad. Junto con un programa de entrenamiento con pesas, el suplemento acelera el crecimiento muscular. PhenGold es superior a otros quemadores de grasa ya que aumenta la salud mental y la felicidad además de la pérdida de peso.

6. Zotrim - El mejor quemador de grasa estomacal

Ventajas :

Contiene ingredientes naturales

Tiene bajos niveles de estimulantes para aquellos que son sensibles

Puede aumentar su enfoque y energía

Envío al mundo entero

Garantía de devolución de dinero de 100 días

Contras :

No todos los ingredientes están basados en evidencia científica

Debe tomar de seis a nueve pastillas por día

Baja dosis de ingredientes

Costoso

Zotrim es un suplemento de hierbas clínicamente probado y un supresor del apetito 100% natural que está diseñado para reducir el apetito al aumentar la saciedad y controlar la ingesta de calorías; un complemento perfecto para cualquier programa de pérdida de peso.

Este suplemento ayuda a aumentar tus niveles de concentración/energía y te hace sentir más lleno durante períodos prolongados. Estos efectos positivos harán que sea más fácil mantenerse fiel a una dieta saludable y eficaz a largo plazo y promoverán el proceso de pérdida de peso.

¿Para quién es mejor Zotrim?

Zotrim es uno de los mejores quemadores de grasa para personas veganas. Zotrim está hecho de extractos de plantas orgánicas, lo que lo hace libre de materia animal y grasas.

Zotrim es el mejor quemador de grasa para personas mayores de 18 años. La lista de ingredientes sugiere que no deberían causar efectos secundarios adversos a la mayoría de las personas.

¿Quién debe evitar Zotrim?

Zotrim no es el mejor quemador de grasa para las personas sensibles a la cafeína y deberían optar por algún suplemento alternativo para bajar de peso sin cafeína.

Zotrim tampoco es el mejor quemador de grasa para menores de 18 años y las madres embarazadas o lactantes también deben evitarlo.

Zotrim tiene altos niveles de cafeína, por lo que no es el mejor quemador de grasa para las personas sensibles a la cafeína, ya que puede aumentar el riesgo de nerviosismo, mareos, dolores de cabeza e insomnio.

Zotrim tampoco es el mejor quemador de grasa para cualquier persona que tenga problemas particulares de salud. Estas personas deben abstenerse de usar Zotrim sin consejo médico. Si está usando algún medicamento recetado, también debe evitar Zotrim.

Ingredientes de Zotrim

Aquí hay un breve resumen de los componentes para quemar grasa en Zotrim.

Yerba Maté : Este estudio encontró que la yerba mate previene el desarrollo de nuevas células grasas y detiene el aumento de peso [28]. También tiene un efecto tonificante y aumenta el uso de energía durante el ejercicio.

: Este estudio encontró que la yerba mate previene el desarrollo de nuevas células grasas y detiene el aumento de peso [28]. También tiene un efecto tonificante y aumenta el uso de energía durante el ejercicio. Guaraná : un ensayo doble ciego controlado con placebo encontró que el guaraná mejora el estado de ánimo y hace que se liberen más grasas de las células grasas y que se quemen como energía, lo que mejora los niveles de esta durante la dieta [29] .

: un ensayo doble ciego controlado con placebo encontró que el guaraná mejora el estado de ánimo y hace que se liberen más grasas de las células grasas y que se quemen como energía, lo que mejora los niveles de esta durante la dieta [29] . Damiana : este estudio encontró que la damiana ayuda a reducir la ingesta de alimentos y la ingesta de energía, brindándole mucho más control sobre sus hábitos alimenticios [30].

: este estudio encontró que la damiana ayuda a reducir la ingesta de alimentos y la ingesta de energía, brindándole mucho más control sobre sus hábitos alimenticios [30]. Cafeína : Múltiples estudios científicos han demostrado que la cafeína aumenta el estado de alerta y los niveles de concentración al tiempo que mejora el estado de ánimo y apoya la pérdida de grasa.

: Múltiples estudios científicos han demostrado que la cafeína aumenta el estado de alerta y los niveles de concentración al tiempo que mejora el estado de ánimo y apoya la pérdida de grasa. Vitaminas B6 y B12: Varios estudios han encontrado que las vitaminas B6 y B12 juegan un papel importante en la conversión de los alimentos en energía. Esto aumenta el metabolismo y reduce la sensación de fatiga y cansancio.

Resumen

Zotrim es uno de los mejores quemadores de grasa del mercado actual. Confía en este suplemento para ayudarlo a disminuir su ingesta de energía y perder peso más rápido. Contiene un contenido justo de cafeína que ayuda a aumentar los niveles de energía que lo ayudarán a ejecutar los ejercicios más agotadores en el gimnasio.

Zotrim tiene como objetivo fomentar un enfoque de pérdida de peso sensato y a largo plazo al ayudarlo a mantener el hambre bajo control. Como es el caso con la mayoría de los suplementos para bajar de peso, obtendrá los resultados más favorables si sigue una dieta saludable, bebe mucha agua y sigue un régimen de ejercicio estándar.

¿Cómo funcionan los suplementos para quemar grasa?

Cada ser humano tiene lo que se llama una tasa metabólica basal o BMR por sus siglas en inglés. Su BMR mide cuántas calorías quema tu cuerpo simplemente existiendo (sin actividad adicional). Esencialmente, ¿cuántas calorías quemas estando quieto? Tu peso, edad, altura y porcentaje de grasa corporal son factores que influyen en la determinación de tu BMR.

Entonces, un hombre con un BMR de 1,900 calorías quemará esa cantidad de calorías sin hacer nada. Pero luego debe tener en cuenta cuántas calorías consume y sus niveles de actividad. Puede usar nuestra calculadora de calorías para tener en cuenta esos elementos y encontrar sus macros iniciales.

Para perder peso, debe quemar más calorías (que actúan como energía para su cuerpo) de las que ingiere. Eso es todo. Simple, claro, pero es difícil hacer un seguimiento meticuloso de su ingesta mientras también entrena (y mantiene un trabajo, posiblemente criando una familia, administrando una lista de amigos y haciendo tiempo para Netflix).

Sin embargo, domina la gestión del tiempo, el entrenamiento y la dieta, y podrás adelgazar. Solo toma tiempo.

Dicho esto, los suplementos pueden ayudar si todo lo demás está en su lugar. Estas son las formas en que un quemador de grasa puede ayudar a disminuir la grasa corporal y potencialmente ayudar a perder peso.

Termogénesis

Hemos usado esta palabra varias veces en el artículo, así que profundicemos un poco en esto. Por definición, "la termogénesis es la disipación de energía a través de la producción de calor y ocurre en tejidos especializados, incluido el tejido adiposo pardo [grasa] y el músculo esquelético", según Science Direct. En pocas palabras: su cuerpo quema más calorías, extraídas de la grasa y los músculos, para calentarse.

Y debido a que hacer ejercicio en una cámara frigorífica es extraño e inviable, la mayoría de los suplementos para quemar grasa incluyen ingredientes (extracto de pimienta de cayena y cafeína, por nombrar dos) que elevan la temperatura de su cuerpo mientras descansa. Debido a que el objetivo es consumir menos calorías, inducir la termogénesis puede ayudarte a perder más peso.

Lipólisis

La lipólisis es la descomposición (u oxidación) de las células grasas en el cuerpo. Algunos suplementos pueden mejorar la capacidad de su cuerpo para oxidar grasa específicamente. De hecho, un estudio mostró que la cafeína y el extracto de té verde pueden mejorar el metabolismo de las grasas, mejorar la resistencia y aumentar la oxidación de grasas en los atletas.

Supresión del apetito

Los quemadores de grasa a veces incluyen ingredientes que pueden frenar las punzadas de hambre. Se ha demostrado que la alholva, el extracto de té verde y el 5-HTP (algunos de estos te resultarán familiares) te hacen sentir menos hambriento. Esto es particularmente útil ya que comer menos calorías de las que quema puede hacer que su estómago se queje.

¿Cuándo debes tomar un quemador de grasa?

Dado que su metabolismo disminuye durante la noche mientras duerme, tomar un quemador de grasa con el estómago vacío, 30 minutos antes de desayunar por la mañana, puede ayudar a aumentar su metabolismo para comenzar el día.

También puede tomar su quemador de grasa unos 30 minutos antes de su entrenamiento, ya que los quemadores de grasa contienen muchos ingredientes que pueden ayudar a suministrar energía (como la cafeína). Sin embargo, estos tiempos son simplemente una sugerencia: no hay un momento correcto o incorrecto para tomar un quemador de grasa.

¿Cuánto cuestan los quemadores de grasa?

Es importante comparar el costo del envase como un todo con la cantidad de porciones por envase para ver lo que realmente obtiene por su dinero.

Dado que los quemadores de grasa son bastante económicos, esta cantidad suele oscilar entre $0,50 y $1,00 por porción (aunque algunos quemadores de grasa más potentes pueden costar alrededor de $2,00 por porción).

Cuanto más sólida sea la lista de ingredientes en su quemador de grasa, más caro será. La mayoría de los quemadores de grasa incluyen ingredientes para quemar grasa como extracto de pimienta de cayena, cafeína y extracto de té verde, pero los productos más caros también pueden incluir extras como DMAE o HMB, que pueden mejorar el estado de ánimo y ayudarlo a desarrollar y retener músculo respectivamente.

Cómo decidimos los mejores quemadores de grasa

Dado que la salud del consumidor era la prioridad, se realizó una investigación profunda antes de compilar esta lista de los mejores quemadores de grasa termogénicos. Solo las píldoras de pérdida de peso más efectivas que contienen ingredientes científicamente probados llegaron a esta lista. Los siguientes son los criterios basados en los cuales se eligen los mejores quemadores de grasa obstinados del vientre.

1. Encuestas

Se realizaron encuestas para comprender el escenario actual del mercado de los suplementos para quemar grasa. Solo los suplementos quemadores de grasa termogénicos mejor clasificados llegaron a esta lista.

2. Reseñas de clientes

Solo se consideran las reseñas verificadas de los clientes, y luego esta lista se hace después de un análisis exhaustivo de las historias de los usuarios.

3. Ingredientes

Un factor crítico para evaluar estos suplementos para bajar de peso fue la lista de ingredientes. Aquí solo se eligen quemadores de grasa naturales y de alta calidad que carecen de rellenos. Además, se verifica si estos productos se fabrican en laboratorios que cumplen con los requisitos federales.

4. Transparencia de marca

Cualquier marca auténtica debe ser transparente sobre su cartera de productos, fórmula y políticas. Esta lista contiene los quemadores de grasa más confiables que son seguros, efectivos y ofrecen políticas de envío y devolución.

5. Precios

Para garantizar que los usuarios obtengan los quemadores de grasa más efectivos a un precio asequible, se ha realizado una investigación intensiva. Además, las marcas revisadas aquí ofrecen suscripciones y descuentos atractivos para compradores primerizos.

6. Experiencia personal

Los investigadores han hecho un esfuerzo adicional para probar algunos de estos quemadores de grasa para ver si funcionaban. La transformación experimentada en un mes fue alucinante, y eso también, sin ninguna molestia física.

Cosas a considerar antes de comprar suplementos para quemar grasa

No todos los quemadores de grasa pueden garantizar seguridad y eficacia. En lugar de depender de amigos o colegas, debe investigar antes de comprar un suplemento para bajar de peso. A continuación se presentan los puntos a considerar si planea comprar el mejor quemador de grasa.

1. Lista de ingredientes

Para su seguridad, tenga en cuenta la composición de un suplemento que planea consumir y verifique si los ingredientes naturales podrían causar algún peligro potencial para la salud. Debe elegir un quemador de grasa natural que contenga ingredientes científicamente probados que se hayan sometido a pruebas estrictas en instalaciones aprobadas por la FDA.

2. Instrucciones de dosificación

Es fundamental seguir la dosis recomendada por el fabricante mientras está en quemadores de grasa. Elija un producto que indique la dosis diaria en la etiqueta del producto. No cumplir con los criterios de dosificación correctos puede conducir a graves riesgos para la salud.

3. Políticas de marca convenientes

Siempre es una buena idea elegir una marca que ofrezca envío gratis y garantía de devolución de dinero. Tales políticas refuerzan la confianza en la marca entre los clientes. Los quemadores de grasa revisados en este artículo ofrecen un reembolso completo si no brindan los resultados deseados. Además, busque una marca que proporcione métodos de pago seguros y fluidos.

4. Comentarios de los clientes

Una de las formas más fáciles de verificar la autenticidad de una marca es leer las reseñas de los clientes. Estas revisiones brindan información sobre la imagen de una marca, la calidad de sus productos y su posición en el mercado.

5. Compre en sitios web oficiales

Ya sea uno de los mejores productos para quemar grasa o cualquier otro suplemento, se recomienda comprar en los sitios web oficiales de las marcas, ya que eso garantiza la autenticidad. Puede devolver los productos fácilmente y obtener un reembolso también.

Además, puede disfrutar de descuentos y suscripciones si compra directamente de la marca. Comprar en tiendas minoristas o sitios web de terceros a menudo se asocia con fraudes de diferentes tipos.

Por último, mientras toma quemadores de grasa, mantenga un estilo de vida saludable, controle las condiciones médicas subyacentes, si las hay, y duerma lo suficiente para obtener los mejores resultados.

¿Cuándo debo tomar quemadores de grasa?

Estos se deben tomar de 30 a 40 minutos antes de desayunar o hacer actividad física.

Los mejores quemadores de grasa pueden acelerar su metabolismo y brindarle una nueva explosión de energía. Esta mejora aumenta el consumo de calorías durante el ejercicio y las actividades diarias.

Tomar un quemador de grasa a primera hora de la mañana ayudará a mantener a raya los antojos durante todo el día. Si desea dormir bien por la noche, no debe tomar un quemador de grasa que contenga cafeína después de las 3pm, incluso si es el mejor quemador de grasa.

10 ingredientes comunes para quemar grasa

Todos los quemadores de grasa de nuestra lista contienen algunos, si no todos, los ingredientes en las dosis correctas; algunos pueden ayudar a aumentar la capacidad del cuerpo para quemar más calorías, o algunos pueden ayudarlo a sentir menos hambre. Estos son los ingredientes más comunes que encontrarás en los quemadores de grasa.

Cafeína

La cafeína, que se encuentra principalmente en el café y el té, es un estimulante. Los estimulantes parecen ayudar con la pérdida de grasa, ya que aumentan la adrenalina, que parece ayudar a descomponer las grasas. La cafeína también puede proporcionarle los mayores niveles de energía necesarios para hacer ejercicio y puede indicarle a su cuerpo que descomponga las grasas al mismo tiempo.

También se pueden agregar beneficios de quema de calorías al tomar cafeína, aunque menos de 100 calorías por día, según una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition. Si recibe mucha cafeína de otras fuentes, como café o té verde, es posible que desee buscar quemadores de grasa que contengan poca o nada de cafeína.

Yohimbina

Otro estimulante popular es la yohimbina, un alcaloide derivado del árbol de yohimbe de África Central. Si bien puede ayudar a reducir el apetito, la mayoría de las investigaciones giran en torno a su aparente capacidad para reducir la grasa.

Un estudio de 2006 en Research in Sports Medicine, por ejemplo, observó que los jugadores de fútbol perdieron dos puntos porcentuales más de grasa corporal que un grupo de placebo durante tres semanas.

Capsaicina

Un componente activo en los chiles, la capsaicina se ha relacionado con un mayor metabolismo y, por lo tanto, con la quema de calorías en general. Los estudios publicados en Journal of the Medical Association of Thailand y American Journal of Clinical Nutrition estiman que probablemente no sean más de 5 a 50 calorías adicionales por día.

Cetonas de frambuesa

Cuando se publicó un estudio en 2010 en Planta Publica que encontró que las cetonas de frambuesa reducían la grasa corporal entre los roedores, las compañías de suplementos cobraron. Las cetonas de frambuesa se encuentran entre algunos ingredientes populares en los quemadores de grasa, como Leanbean .

Aún así, no hay estudios concluyentes en humanos. Cuando se corrige el peso corporal, los estudios en roedores utilizaron cantidades mucho mayores que las que encontraría en cualquier suplemento para quemar grasa para mujeres.

Hordenina

Esta molécula que se encuentra en las plantas está poco investigada en general. Sin embargo, un estudio prometedor de 2009 en el Diario de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva concluyó que este suplemento para quemar grasa provocó "un aumento significativo en el gasto de energía" junto con cambios favorables en el estado de ánimo y la presión arterial.

Sinefrina

La sinefrina funciona sinérgicamente con la cafeína. Junto con otros ingredientes, como la naringina y la hesperidina (todos estos son extractos de cítricos), puede aumentar su tasa metabólica. Puedes encontrar todos estos ingredientes combinados (excepto la cafeína) en el quemador de grasa de Legion. Un estudio controlado con placebo en el International Journal of Medical Sciences encontró que 50 miligramos de la sustancia aumentaron el metabolismo de los participantes en 65 calorías sin aumentar el hambre. Cuando se combina con alimentos, la quema de calorías podría ser el doble de esa cantidad.

Acetil-L-Carnitina

También llamado ALCAR, este aminoácido se ha relacionado con una mejor concentración y algunas investigaciones sugieren que puede mejorar la composición corporal, aunque esto puede ser solo en personas mayores.

Extracto de té verde

El extracto de té verde es uno de los ingredientes más utilizados en los suplementos para quemar grasa. El extracto de té verde puede ser bueno para el cerebro, el corazón y el hígado. También contiene cafeína y catequinas, las cuales te ayudarán a quemar calorías. Sin embargo, el enfoque principal aquí es el EGCG, un antioxidante que parece afectar tanto la masa grasa como la oxidación de grasas.

Un estudio doble ciego del American Journal of Clinical Nutrition, por ejemplo, observó un aumento del 17% en la oxidación de grasas con 366 mg de EGCG. Asegúrese de que la etiqueta especifique el contenido de EGCG del té porque algunas empresas solo venden cápsulas de hojas de té, que es no es lo mismo.

El extracto de té verde puede tener un impacto positivo en su salud general más allá de la pérdida de peso. El extracto de té verde puede ayudar a reducir el riesgo de las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, así como el cáncer. Sus compuestos también pueden ser buenos para la piel. Finalmente, el extracto de té verde puede retrasar la fatiga muscular para permitirle hacer ejercicio de manera más eficiente.

Garcinia Cambogia

Esta fruta de Indonesia recibe mucha publicidad por algunos estudios, como uno publicado en 2003 en Current Therapeutic Research, que descubrió que puede "reducir significativamente" la grasa abdominal. Sin embargo, esto aún no está bien respaldado, y otros estudios han encontrado que este ingrediente "quemagrasas" en realidad no tiene ningún efecto.

Extracto de granos de café verde

El extracto de grano de café verde está hecho de granos de café sin tostar. Los principales componentes para quemar grasa del extracto de grano de café verde son la cafeína y el ácido clorogénico. Este ingrediente tiene mucho juego ya que el ácido clorogénico puede inhibir la absorción de calorías.

Los granos de café tostados contienen menos ácido clorogénico. Es por eso que el extracto de granos de café verde sin tostar se usa en los quemadores de grasa. Uno de los estudios más populares encontró que el café enriquecido con ácido clorogénico dio como resultado una pérdida de peso tres veces mayor que un grupo de placebo (5,4 kg frente a 1,7 kg durante 12 semanas). Busque por lo menos 120 a 300 mg por día.

Posibles efectos secundarios de los mejores quemadores de grasa

Los mejores quemadores de grasa emplean compuestos naturales en lugar de sintéticos , por lo que pueden tener efectos adversos moderados.

Las sustancias ricas en cafeína, como el guaraná, los extractos de granos de café y los extractos de té verde, pueden provocar una variedad de efectos secundarios no deseados, como:

Mareo

Aumento en frecuencia cardiaca

Dolores de cabeza

Ansiedad

Nervios

Inquietud

Las reacciones adversas comunes incluyen:

Náuseas

Hinchazón

Estreñimiento

Un dolor incómodo en el estómago

Dolores de cabeza

Preguntas frecuentes sobre quemadores de grasa

¿Con qué frecuencia debo tomar un quemador de grasa?

Es crucial seguir las instrucciones de dosificación del fabricante al tomar quemadores de grasa. La sobredosis podría provocar graves riesgos para la salud, mientras que una dosis inconsistente no producirá los resultados deseados.

¿Funcionan los quemadores de grasa en la grasa rebelde?

Los quemadores de grasa se dirigen a las grasas persistentes almacenadas en el tejido adiposo a través de la termogénesis. Estos suplementos también pueden activar ciertas enzimas metabolizadoras de lípidos para descomponer la grasa almacenada en el tejido adiposo blanco.

¿Los quemadores de grasa causan sudoración?

Los quemagrasas actúan sobre la pérdida de peso por termogénesis, elevando la temperatura corporal. Pueden contribuir al metabolismo y quemar el exceso de grasa y calorías, lo que provoca la sudoración.

¿Son efectivos los quemadores de grasa sin dieta y ejercicio?

Los quemadores de grasa funcionan sin dieta ni ejercicio, pero los resultados son mucho mejores y más rápidos cuando estos suplementos se toman junto con un estilo de vida saludable y activo.

¿Puedo tomar quemadores de grasa antes de dormir?

Cualquier quemador de grasa debe tomarse al menos 30 minutos antes de acostarse para evitar dificultades para dormir. Esto le da a su cuerpo suficiente tiempo para absorber los ingredientes.

¿Hay efectos secundarios de tomar quemadores de grasa?

Los quemadores de grasa revisados en este artículo son naturales y seguros. Sin embargo, debido a la presencia de estimulantes como la cafeína, estos suplementos pueden causar nerviosismo leve en personas sensibles a la cafeína. Los principiantes también pueden experimentar ansiedad o dolores de cabeza unos días después de comenzar a tomar estos suplementos.

Conclusión de los mejores quemadores de grasa

No hay duda de que seguir una dieta balanceada y hacer suficiente ejercicio puede ayudarte a perder peso. Pero los quemadores de grasa acortan el tiempo que lleva ver los efectos.

Ayudan a suprimir el apetito, otra forma de promover una alimentación saludable. PhenQ es altamente recomendado por nosotros.

Sin un compromiso serio con una dieta saludable y ejercicio regular, los quemadores de grasa no brindarán beneficios notables.

Los compuestos en los mejores quemadores de grasa pueden interactuar negativamente con ciertos medicamentos recetados. Si ya está tomando algún medicamento, debe hablar con su médico antes de comenzar cualquier nuevo suplemento para quemar grasa.

