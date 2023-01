Los letrados de la Administración de Justicia continúan con su huelga la semana que viene y el atasco judicial sigue creciendo. Ya son medio millar las suspensiones de juicios, vistas y comparecencias que han tenido que suspenderse en Asturias tras cuatro días de huelga. Este viernes, fueron unas sesenta las suspensiones, una cifra menos que en días anteriores, dado que es un día con mucha menor actividad.

De los 116 secretarios judiciales de Asturias, se pusieron en huelga 19, más otros 19 funcionarios de los servicios mínimos, integrados por 37 letrados. Otros 34 secretarios están de vacaciones o permiso, una cifra mayor que en días anteriores, debido a que enero es el mes para compensar los descansos no disfrutados a lo largo del año anterior. Otros nueve letrados de la Administración de Justicia están de baja laboral o en comisión de servicio.

La huelga está siendo seguida mayoritariamente por los secretarios titulares de los órganos judiciales. Por contra, la mayoría la docena de sustitutos que hay en Asturias no secundan la huelga. La explicación es que, al no ser titulares, su nombramiento es temporal (cubren una baja por enfermedad o maternidad o una vacante mientras se resuelve un concurso), por unos meses, y no quieren perder dinero. Por otro lado, como sus nombramientos son de libre designación, quizá no quieren arriesgarse a que no se les vuelva a designar. Unas de las reivindicaciones de los Letrados se refiere a la aplicación del Real Decreto de Sustituciones, para que se paguen dignamente.

Por lo demás, los letrados y los justiciables siguen sufriendo la paralización provocada por la huelga. Hubo abogados llegados de Valencia y León que no pudieron celebrar sus juicios. Dos septuagenarios de Peñamellera Alta y Baja, que debían comparecer a juicio en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, vieron cómo se suspendían sus vistas por estar el secretario judicial en huelga. Sus juicios han sido convocados de nuevo para el 26 de abril y para el 7 de junio, dentro de tres y cuatro meses. El atasco se agranda y no se atisba solución.