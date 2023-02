Análisis de la primera reunión de la Mesa del AVE: el tren al futuro

Todos los integrantes de la Mesa del AVE abogan por mirar al futuro. Y hacen bien, porque girar la vista al pasado resultaría desolador y conduciría a pensar, quizá, que ese grupo de trabajo que se ha conjurado para preparar la llegada de la alta velocidad a Asturias debió constituirse hace mucho tiempo. Años. Quizá décadas, pues dos de ventaja son las que llevan los impulsores del Corredor Mediterráneo. Y también porque tal vez de haber madrugado lo suficiente ya estaría en perfecto estado de revista el tramo entre Pola de Lena y Gijón, que aún dormita. Por ejemplo.

Pero ahora, es verdad, resulta obligado mirar hacia lo que está por venir para aprovechar todo lo posible los beneficios de una infraestructura que permitirá a Asturias saltar del siglo XIX, representado por una rampa abierta en 1884, al XXI, simbolizado por una variante que se inaugurará algún día de este año, según la última promesa de los dirigentes de turno. Como si el XX no hubiera existido en materia ferroviaria en este pequeño país del Norte. Asturias –los asturianos– debe prepararse para la llegada del AVE, que augura un aluvión de visitantes y múltiples oportunidades de negocio. Hay que darse prisa, porque en materia empresarial quien da primero da dos veces... o más. Innovar y también reproducir lo que ha funcionado en otros lugares. Todo vale, que como esto no es un examen –¿o quizá sí?– no habrá suspensos para aquellos a quienes pillen copiando.

La reunión de ayer sirvió para constituir la «Mesa» y exponer las primeras ideas, los últimos datos disponibles y las dudas más inmediatas. La próxima, a finales de este mes, debe dar mucho más juego. Habrá que hablar de precios, frecuencias e intermovilidad. Y habrá que empezar a exigir que en el sorteo de Renfe para repartir los trenes deseados Avril nos toque algo, y si puede ser, más que la pedrea.