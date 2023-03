¿Por qué nieva en marzo y hasta cuándo durará esta ola de frío en Asturias?

La primavera meteorológica, que comenzó este miércoles, ha llegado con mucho frío y con nieve en puntos de Asturias situados hasta a 200 metros de altitud. Se han registrado temperaturas bajo cero incluso en la costa. ¿Por qué nieva en marzo y en cotas tan bajas? La «deriva» de las temperaturas tiene la culpa, según los expertos. El meteorólogo Miguel Iglesias explica que, lo mismo que ocurre con los océanos, la atmósfera se enfría durante el invierno y las masas de aire tardan en calentarse en primavera. «Todo normal».

Otro fenómeno que sorprende a los no avezados en asuntos climatológicos es que nieve en cotas bajas, mientras que zonas muy altas se mantengan al mismo tiempo libres de precipitaciones. Ocurrió también este miércoles, pues mientras puntos como Mieres y Oviedo se cubrían de blanco, en Pajares, a 1.100 metros de altitud, no había rastro de nieve. Iglesias explica que este tipo de situaciones se registran, principalmente, cuando hay temperaturas bajas, pero sin viento. «Puede ocurrir que a primera hora del día nieve en cotas muy bajas, pero que al no haber viento a las precipitaciones les cueste mucho llegar tierra adentro, y que en las zonas de montaña no haya precipitaciones», apunta.

En cuanto al actual temporal de frío, que ayer vivió el punto álgido, Iglesias indica que aunque las temperaturas ya empezaron a subir durante la tarde de ayer, seguirán siendo bajas durante toda la semana. En todo caso, no se prevén más precipitaciones durante estos días, aunque sí heladas, sobre todo en zonas interiores y de montaña. «Poco a poco las temperaturas irán recuperándose, aunque todavía se ve ‘movimiento’ para la semana que viene; esto es, borrascas desde el Atlántico, inestabilidad, pero con temperaturas no tan frías, así que solo habrá nieve en los puertos», concluye Iglesias.

Durante este miércoles se llegaron a alcanzar mínimas de hasta -7,7 grados centígrados en Asturias. Fue en el puerto de Leitariegos. Otros puntos con temperaturas muy bajas fueron Degaña (-7,6), Valgrande-Pajares (-7,3), San Antolín de Ibias (-2,6), Pola de Somiedo (-2,1), Aller (-1,3) y Tineo (-1,3). Se registraron también temperaturas por debajo de cero en Villayón, Lena, Amieva e incluso en la estación meteorológica situada en el campus de Gijón. En Oviedo los termómetros llegaron a bajar hasta los 0,8 grados, y en Mieres hasta los 0,3. La mínima más alta registrada por la Aemet fue en Llanes (4,4 grados) y la máxima más baja en Valgrande-Pajares (-2,5 grados).