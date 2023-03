Flora Calvo: "Los niños sustraídos sufren un daño psicológico devastador"

Un total de 103 países han firmado el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que data de 1980. Sin embargo, hay países que se han adherido y en los que es muy difícil recuperar a los menores sustraídos por sus padres. Flora Calvo Babio, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Rey Juan Carlos, que participó este viernes en el I Congreso Nacional de Familia para hablar de sustracción de menores, citó algunos: "Hay problemas con Iberoamérica, con los países del Este, con Marruecos, que es el único país árabe que lo ha firmado". Y es que "cuando un niño es sustraído a Marruecos, es muy difícil la restitución, porque no se les encuentra y las autoridades no tienen un especial interés en hacerlo".

La profesora resalta "el daño devastador que sufre un niño que ha sido sustraído, sobre todo cuando el sustractor lo esconde, lo tiene en la clandestinidad". No obstante, la norma general en estas retenciones ilícitas es que "el sustractor escolarice al niño, y que éste pueda tener cierto contacto con el otro padre, porque el sustractor lo permita". Flora Calvo añadió que, "si un niño ya sufre con una separación o un divorcio nacional, cuando la situación se produce entre dos países con un progenitor que lo retiene, el otro que no puede verlo libremente, y hay mucha tensión entre ellos, los efectos psicológicos para el menor son devastadores".

Para la profesora, "la vía penal no suele ser muy efectiva, porque el derecho penal es punitivo y no una herramienta eficaz para restituir a los niños". Por ello indicó que solo es partidaria de esta vía para casos como el de Juana Rivas, o en aquellos en los que los sustractores ocultan al niño y este se encuentra en grave riesgo. Aun reconociendo que la penal es "una vía más disuasoria, para evitar las sustracciones no es una vía eficaz para resolverlas".

Flora Calvo explicó que "internamente, en España, existen unos procedimientos muy acelerados, urgentes y preferentes que están regulados en la ley de Enjuiciamiento Civil y que permiten que el procedimiento dure muy poco y garantizar las restituciones".

En caso de que un niño haya sido sustraído, se puede solicitar la restitución por dos vías. En primer lugar, explicó, se puede pedir la cooperación administrativa de las autoridades centrales. En el caso de España, la autoridad central es la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, que se encarga de localizar al niño y presentar la demanda a través del Abogado del Estado. Pero, además, "un particular puede accionar directamente ante los Juzgados del lugar donde se encuentre el niño. Tiene que ser en un juzgado de familia de una capital de provincia".