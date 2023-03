Crónica de una jornada "muy jodida" en Tineo y Valdés: "Nunca vimos arder tan rápido"

Los niños del colegio Príncipe Felipe, de Navelgas, juegan al fútbol en el recreo. Es jueves, brilla el sol, ya asoma el fin de semana. Hace bueno. O no. A apenas unos metros del patio en el que se dirime ese anodino partido escolar, como si se tratase de realidades paralelas, se discute de incendios y tragedias. El campamento base de la Unidad Militar de Emergencia (UME) es un hervidero desde primera hora de la mañana. Agentes de la UME, guardias civiles, policías locales y bomberos preguntan, vienen, van; no paran, en definitiva. No tienen tiempo que perder. Ayer al mediodía había 87 incendios activos en 35 concejos asturianos. Si el dato hiela la sangre, ponerle cara y ojos a la desgracia corta la respiración.

Ya ha terminado el recreo. Algunos niños observan desde la ventana el despliegue logístico. Sus rostros bisoños traslucen una lógica fascinación. No todos los días acampan camiones militares, como los de las películas americanas, a 20 metros de la clase de matemáticas. El sonido del helicóptero de reconocimiento se entremezcla con el de las conversaciones cruzadas. "¿Se puede pasar por Paredes? Es que quiere ir por allí la Consejera", le pregunta un guardia civil a un miembro de la UME. Mientras, no deja de subir y bajar gente del puesto de mando. Allí, el hombre al cargo va despachando reuniones improvisadas con la misma agilidad con la que apura un litro de Aquarius de limón.

Unos pocos kilómetros más arriba de Navelgas se encuentra Fuentes. Este pequeño pueblo, perteneciente al concejo de Tineo y con apenas 121 habitantes, es uno de los más castigados por los incendios. La sinuosa carretera de acceso a Fuentes presentaba ayer dificultades agregadas. La acción del fuego, en combinación con el viento, había cubierto los caminos de roca ennegrecida. Los prados verdosos, embellecidos por un sol de (in)justicia, contrastaban con las laderas recubiertas de ceniza. Era como subir al Teide pasando por Picos de Europa. Una cosa extrañísima.

Apenas había un alma en el pueblo. El fuego se había cobrado una cabaña abandonada y una casa, de la que aún era reconocible la estructura. Aún quedaban en pie algunos azulejos de la cocina y se intuía la lavadora. Lo demás, polvo y escombros. No quedaba rastro del techo. Las ruinas aún conservaban el calor de las llamas.

En la desastrada casa pasaba los veranos una familia residente en Madrid. José Raúl Fernández, vecino del pueblo, certificó el derrumbe de la vivienda. "No había nada que hacer. Si me dicen que va a peligrar esta casa, te juro que no me lo creo", asegura. El miércoles por la tarde, Fernández se disponía a trabajar con su tractor. Enseguida alertó a su hijo: "Ven, chaval, esto no ye normal". El fuego se extendió a velocidad de vértigo. "En cinco, diez minutos, ya estaba todo quemado. Nunca vi arder a tal velocidad", expone. Ayer todavía asomaba alguna tímida brasa en Fuentes, aunque lo peor ya ha pasado. El fuego no tiene fácil trepar, pues circunvala el pueblo una vasta extensión de tierra quemada.

Entre Fuentes y Navelgas se encuentra Foyedo. De allí son José Manuel y Emilio Antón y Noelia Rodríguez. Viven en una casa azul pegada a la carretera. Encima del tejado seguían vivos pequeños fuegos. Aunque confiaban en que la casa quedase indemne. "Supongo que el fuego no llegará a la casa", auguraba Emilio. Llevaban más de un día entero sin dormir. "La noche fue muy jodida", reconoce Noelia. La ayuda de los vecinos impidió que anoche perdieran su propiedad. No se sabe si Asturias arde o la queman. Lo que es seguro es que duele en el alma ver cómo se consumen en la hoguera los hogares y los recuerdos de tantos asturianos inermes.