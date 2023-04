"Mi sueño ideal sería fusionar mis dos profesiones y descubrir fármacos en la Estación Espacial Internacional". Así lo aseguró esta tarde Sara García Alonso, bióloga molecular y primera astronauta española de la historia, en la VIII Semana de la Ciencia "Margarita Salas", que organiza LA NUEVA ESPAÑA con el patrocinio de Bayer, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Asturagua, Unicaja Banco, Química del Nalón, Telefónica, Gilead, IEDUCAE, Fertiberia, Windar y el Ayuntamiento de Oviedo y subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias.

García, leonesa nacida en 1989, pronunció una charla "como científica" –mañana, a las 12.00 horas en el Calatrava, la dará como astronauta, ante casi 2.000 estudiantes que podrá seguirse a través de internet en lne.es– para explicar su trabajo en la lucha contra el cáncer de pulmón y de páncreas. La investigadora trabaja para el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de Madrid, que ha conseguido, tras más de 40 años de estudio, producir en el laboratorio una diana terapéutica (la proteína Raf1) y descifrar su estructura atómica para diseñar fármacos que eliminen los tumores. "En unos meses o un año esperamos poder dar el salto a pacientes", afirmó.

La científica hizo un apasionante repaso por el origen del cáncer y cómo vencerlo. Entre otros datos llamativos, recordó que el cáncer "no es solo una enfermedad", sino un conjunto "muy complejo" de más de 200; y que no solo afecta al ser humano: "El único animal que no lo sufre es la rata topa desnuda. El resto, todos: hasta en fósiles de dinosaurios se ha encontrado".

Sara García fue, junto al también leonés Pablo Álvarez, una de los 17 seleccionados el pasado noviembre (entre más de 23.000 candidatos) para unirse al programa internacional de la Agencia Espacial Europea (ESA), en su caso, en calidad de reservista. ¿Qué significa esto? "Que he demostrado, a través de las distintas pruebas, que cumplo todos los requisitos para ser astronauta, pero dependo de que me asignen una misión", explicó. ¿Y mientras tanto? Seguirá luchando contra el cáncer.