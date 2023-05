Las otras elecciones (menguantes) en Asturias: así son las votaciones en las que 7.045 asturianos eligen 39 alcaldes pedáneos

"Derechos, pocos. Obligaciones, muchas. Somos los que más cercanos estamos a los vecinos, los que les arreglamos los problemas del día a día. Se nos debe tener en cuenta, muy en cuenta", reclama Andrés Rojo Fernández, alcalde de pedáneo de la parroquia rural de Villamayor (Piloña) y presidente de la Federación en Asturias, que agrupa un total de 39 entidades, de las que 30 están consideradas menores al tener 250 habitantes o menos.

No hay nada más gráfico que mirar el censo de los vecinos de las parroquias rurales que este domingo 28 de mayo eligen a sus representantes entre 54 candidatos. Son poco más de 7.000 asturianos (7.045), unos 1.600 menos que hace cuatro años y 5.000 menos que en 2015. "Al final hay candidatos en todas las parroquias y entidades menores, pero al principio había dificultades en tres de ellas porque no había nadie dispuesto a ponerse al frente. En este caso, hubiera sido necesario nombrar una junta gestora, pero afortunadamente no hizo falta", explica Rojo.

Con todo, José Manuel García, secretario general de la federación, tiene una lectura positiva de los datos del censo y las candidaturas para este 28M. Destaca el aumento de la presencia de las mujeres, pues hace cuatro años había solo 4 candidatas y en esta convocatoria son 24. "Y otro dato que llama la atención y hay que tener en cuenta es la juventud de los que optan a presidir las parroquias, cada vez hay más jóvenes. El 60% de los candidatos tiene entre 30 y 35 años", reseña García.

Así las cosas, Andrés Rojo ha acabado por ser el más veterano en el cargo. "Yo ya trabajaba en la parroquia rural junto al anterior presidente, así que llevo toda la vida", dice a sus 60 años. Suma dos décadas en el cargo y, además, ya ha revalidado su sexto mandato, ya que en Villamayor solo concurre su candidatura. "Tengo la misma ilusión que el primer día. Incluso más, porque siempre quise llegar a este año y volver a presentarme", declara el alcalde pedáneo de una parroquia rural que en 2025 cumplirá el siglo de historia.

"Es mi ilusión celebrarlo de forma especial, alguna idea tengo ya en la cabeza y nos pondremos a trabajar en ello en breve". Un siglo de trayectoria, como tiene la de Villamayor, se dice pronto. "Las parroquias rurales son entidades con gran historia y tradición detrás", defiende el presidente de la Federación de Asturias. "Algunas tienen más años que algunos concejos, no entiendo que se las deje de lado o se les dé poca importancia".

La pérdida de casi un 40% de la población deja ver el futuro difícil que tienen por delante unas entidades que se ocupan, en líneas generales, de administrar los rendimientos de su patrimonio, normalmente montes de aprovechamiento maderero y cinegético, agua y pastos. En Asturias se regulan ley del Principado de 1986 que definió su funcionamiento, competencias y resto de cuestiones.

La parroquia más poblada es la de Trevías (Valdés), con 1.100 electorales. La menos habitada es La Focella, en Teverga, con 15 vecinos con derecho a voto. Andrés Rojo habla de entidades "ricas", que son aquellas que gestionan bienes con alta rentabilidad. Pone el ejemplo de la valdesana de Barcia y Leiján (sobre medio millar de electores). "La gestión de los montes les reportan altos beneficios. Pero han sufrido un duro varapalo con los incendios, pérdidas de hasta 4 millones", dice. En la suya, en Villamayor, gestionan el agua y recuerda la "destacada pérdida" de ingresos que supuso años atrás el cierre de la fábrica de Chupa Chups. "Creo que los vecinos deben tener en cuenta toda la ayuda que les reportamos, nos tienen a mano para cualquier consulta o petición, y esa cercanía hoy en día es muy importante", reseña.

Todos los partidos con presencia en la Junta PSOE, PP, Ciudadanos, Foro e IU presentan sus candidatos en alguna de las 39 entidades. Los socialistas son los que más candidaturas exhiben, 22.

En todos esos lugares, este domingo, habrá una tercera urna y una papeleta más que meter en la misma.