La Variante de Pajares ya está lista para recibir el AVE después de un espectacular simulacro

Unas cuatrocientas personas, entre ellas 227 figurantes que hicieron las veces de viajeros, participaron en Los Pontones (Lena), en un espectacular simulacro, en el que se ensayó la respuesta a un accidente ferroviario en el interior del túnel base de Pajares, que con casi 25 kilómetros es uno de los más largos del mundo. Entre los viajeros había actores, maquinistas, aprendices de conductores... Maquinistas como Alfonso Díaz (herido leve con contusiones menores) y Francisco Gómez (leve por una crisis de ansiedad). Ambos destacaron que aprendieron "mucho", aunque les hubiera gustado vivirlo al mando del tren. "Fue interesante para cuando nos toque", subrayó el segundo.

También fueron figurantes dirigentes de Renfe que se presentaron voluntarios, como Amador Robles, Mariano Santiso, Juan Francisco Caballero, Vicente Santamaría o Antonio Monrocle. Más: un "jefazo" de la AESF, el subdirector adjunto, Jesús Coloma, y el director del Museo del Ferrocarril de Asturias, Javier Fernández.

Todos los responsables del operativo destacaron que los ejercicios como el de ayer se organizan para aprender, y admitieron que hay "márgenes de mejora, sobre todo en aspectos de la gestión". En todo caso, lo más importante, la coordinación entre los diferentes cuerpos, entidades y organismos implicados, fue superada con nota. "Esto es para aprender y mejorar. Salió todo bien, aunque quizá haya que ajustar algún tiempo (de respuesta)", señaló Eduardo Arauz, director de Seguridad y Autoprotección de Adif.

Cuando faltaban 18 minutos para las once de la mañana y el conductor del tren, David Martínez, daba la voz de alarma: el tren había descarrilado, se había observado fuego en el último vagón y había múltiples heridos. De inmediato se activó el Plan de Autoprotección y Emergencias que Adif ha diseñado para la Variante y se puso en marcha el operativo de intervención, en el que participaron diferentes unidades de la Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, Policía Local y servicios sanitarios, entre otros. En total, casi 200 personas, con decenas de vehículos, dos helicópteros, un robot para desactivación de explosivos y un perro, "Urko", especialista en detectar materiales explosivos.

A las once y cuarto llegaban las primeras ambulancias. Solo unos minutos después se sumaba un helicóptero y varios vehículos de la Guardia Civil. Cuando pasaban veintidós minutos de las once de la mañana aparcaban dos camiones, uno que hace de puesto de mando y otro de apoyo logístico. También llegaron más ambulancias, otro helicóptero y numerosos vehículos del Instituto Armado y Emergencias. Justo al mediodía empiezan a salir por su propio pie las personas que resultaron ilesas y los heridos leves que pueden caminar. A esa hora se empiezan a valorar los daños.

Raquel Rodríguez Merlo, jefa del SAMU, informa de la situación: "Se han evacuado siete pacientes leves, cinco con patologías respiratorias y dos con contusiones; otros seis, con fracturas cerradas, han sido trasladados al Hospital Álvarez-Buylla; dos pacientes con fracturas y quemaduras han sido evacuados en una ambulancia de soporte vital básico al HUCA, y tenemos a cinco pacientes en el interior del túnel, sospechamos que con heridas de mayor gravedad, esperando para ser evacuados bien en el helicóptero, bien por alguna de nuestras unidades móviles".

Begoña de Poo, directora general de Trasinsa, completaba la información, destacando la presencia de tres UVIs móviles, tres ambulancias asistenciales medicalizables, dos colectivas y el puesto médico avanzado. En total, 32 sanitarios. A las 12.56 comenzaba la evacuación de los heridos más graves, con la ayuda de una "dresina" (tren de mantenimiento). El operativo de emergencia siguió abierto hasta más allá de las dos y media de la tarde. Entonces, un tren Acuda (de rescate) trasladó a parte de los pasajeros a León. Otros regresaron en el mismo tren que los había traído.

El comandante Luis Rodríguez Jato, de la sección de Operaciones de la Comandancia del Principado de Asturias, resaltó la "gran ayuda" que suponen este tipo de simulacros para mejorar la coordinación de todos los participantes a la hora de hacer frente una emergencia o una gran catástrofe. También para mostrar todas las capacidades del Instituto Armado, que participó en la simulación con 58 efectivos. Explicó, asimismo, que acudió al simulacro y participó como asesora una magistrada asturiana de la recién creada Red Judicial de Expertos en Gestión (REDUE).

Eduardo Rubio, jefe supervisor de Bomberos de Asturias, indicó que el ejercicio, pese a su complejidad, fue positivo.

Lourdes Ramírez, capitana del Grupo de Reserva y Seguridad (GSR) de la Guardia Civil en León, encabezó un pelotón integrado por 22 efectivos, especialistas en numerosas materias, entre ellas el servicio de desactivación de explosivos y defensa NRBQ (nuclear, radiológica, biológica y química).

La rocambolesca historia de un pasajero que iba a Madrid y subió por error al tren del simulacro





Un despiste mayúsculo provocó la anécdota de la jornada en la que se desarrollo el último simulacro de emergencia previo a la apertura de la variante de Pajares. Fue protagonizada por Alberto Zapata, un hombre que llegó por la mañana a la estación de León con la intención de viajar a Madrid y el billete en el bolsillo, pero con el tiempo justo. Con las prisas, y pese a que Renfe había señalizado el convoy participante en el simulacro, el viajero se confundió de tren. Así se convirtió en el "pasajero 228". Zapata ni siquiera se percató de que el tren empezaba a avanzar en dirección contraria, hacia Asturias, ya que no suele viajar a Madrid en ferrocarril. Su sorpresa sí fue mayúscula cuando el tren se detuvo en el interior del túnel de Pajares. No sabía qué ocurría, y menos aún cuando, como si se tratara de un remedo de la conocida película "El show de Truman", se percató de que todas las personas que lo acompañaban empezaban a cumplir con el papel que cada cual tenía asignado: ilesos, heridos leves, heridos graves… Atónito, se quedó en su asiento hasta que le ordenaron bajar. "¡Oiga, que tengo billete pagado a Madrid!", se quejó. Entonces le informaron de que estaba formando parte de un simulacro. El "pasajero 228" estaba viviendo, sin quererlo, una situación de película, rocambolesca, en un día histórico. No pudo hacer más que seguir las instrucciones del personal de Renfe y Bomberos y salir caminando, ileso, hacia el exterior del túnel. Allí tuvo que aguardar hasta las tres de la tarde para que Renfe lo llevara de nuevo a su destino, con parada intermedia en León, y aún rodeado de figurantes.