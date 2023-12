El plan eólico que ha generado el choque más grave dentro del Gobierno asturiano: "Al límite de nuestra paciencia", advierte IU

Fuerte choque entre los dos miembros del Gobierno autonómico. Izquierda Unida alzó ayer la voz como nunca antes desde que es socio del PSOE en el Principado al calificar de "disparate" los planes anunciados por Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, para facilitar la instalación de molinos de viento en la zona central de la región, dentro de la actualización de directrices para regular el desarrollo de la energía eólica. La coalición justificó la contundencia de su reacción en que se enteró de las intenciones socialistas "por LA NUEVA ESPAÑA", cuando la expansión de estas estructuras "está sujeta a negociación". Y reclamó la intervención directa del presidente del Principado, Adrián Barbón. "Estamos al límite de nuestra paciencia", advirtieron fuentes de la dirección de IU.

El anuncio de Nieves Roqueñí de "reconfigurar el mapa de este tipo de energía eólica, sobre todo, en el área central" de Asturias, en su comparecencia el jueves sobre los Presupuestos de su departamento para 2024 ha cabreado a la dirección de IU por varias razones. "Queremos mandar un mensaje de tranquilidad a los ayuntamientos del Occidente y del Centro, así como a los movimientos ecologistas y ciudadanos: mientras IU esté en el Gobierno autonómico, el disparate que plantea la Consejera no se va realizar", indican fuentes de esta fuerza política. "Pondremos todos los medios a nuestro alcance", afirman. Una decisión de ese calado por parte del Principado, añaden, debilita en grado sumo la posición de los consistorios a la hora, por ejemplo, de negociar compensaciones por la instalación de aerogeneradores en sus respectivos territorios.

Izquierda Unida de Asturias quiso dejar claro ayer que su reacción "no es contra la energía eólica, sino contra los intereses de las eléctricas en desordenar el territorio". "Sorprende que una consejera hable de facilitar cuando lo que debe hacer es velar por el interés público", subrayó. En la dirección de la coalición también ha molestado, y no poco, "la unilateralidad" en esa decisión de facilitar la extensión de los parques eólicos. De hecho, Ovidio Zapico, coordinador general de IU de Asturias, y consejero de Ordenación del Territorio en el Gobierno del Principado, declaró hace ahora dos semanas que las relaciones en el seno del Ejecutivo estaban bien encauzadas, después de unas diferencias iniciales porque había mejorado la comunicación interna. Una sintonía que no habría habido por parte de la consejería de Transición Ecológica al no informar a su socio de gobierno de sus planes sobre la extensión de los parques eólicos antes de su comparecencia en la Junta General, que tuvo lugar este jueves.

Esta "unilateralidad" sienta, si cabe, todavía peor cuando la Consejería que dirige IU tiene en marcha la revisión de las directrices territoriales que el departamento de Zapico quería abrir a otras energías renovables, además de la eólica, en un trabajo que el consejero de Ordenación del Territorio había reconocido que debía hacerse en conjunto con Industria, área que depende de Roqueñí. "Quienes piensen que se va a desapoderar a IU de la planificación eólica están muy equivocados. En el PSOE saben que siempre hemos tenido una posición clara. Aquí hay una supeditación de Medio Ambiente a Industria", cuestiona la dirección de IU, que tampoco oculta su malestar con ese área, que ya se remonta tiempo atrás, antes de que la coalición formara parte del Ejecutivo autonómico.

"Algo raro en Industria"

"Tenemos la impresión de que algo raro está pasando en Industria, con tanto empeño por desordenar esa planificación. El objetivo de Izquierda Unida es evitar la depredación del territorio", advirtieron las mismas fuentes, que mandaron un mensaje inequívoco a la parte socialista del Gobierno y a la propia Nieves Roqueñí. "Esa Consejera está ahí por nuestros tres votos, que nadie se olvide", recalcaron desde la dirección de la coalición: "Estamos al límite de nuestra paciencia. Es necesaria la intervención del Presidente porque esta cuestión está sujeta a la negociación con IU".

El Principado ha autorizado en lo que va de 2023 un total de 10 nuevos parques eólicos con 49 molinos. Estas nuevas instalaciones, con más de 200 megavatios de potencia, se ubican en el Occidente mientras que otras cuatro plantas fueron tumbadas por el rechazo municipal. En total en Asturias hay 24 parques eólicos, de los que solo uno está fuera del ala occidental, el situado en la Peña del Cuervo, entre Las Regueras y Candamo. Además, hay 50 proyectos en tramitación por parte del Principado, 19 con la declaración ambiental ya aprobada.