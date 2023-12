Podemos renovará su liderazgo autonómico en Asturias el 2 de febrero, según ha anunciado la dirección estatal del partido, dentro de un proceso que también ha sido convocado para otras siete comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, Valencia, Aragón, Baleares, Canarias y Murcia. El partido morado está envuelto en una confrontación interna desde el anterior proceso autonómico, que tuvo lugar en diciembre de 2021

El proceso para la asamblea autonómica arranca el 26 de este mes, según confirmó Rafael Palacios, el portavoz del equipo técnico que está al frente del partido morado en Asturias desde la renuncia como coordinadora de Sofía Castañón, en septiembre pasado aunque llevaba de baja desde principios de este año. El sector crítico, encabezado por la diputada autonómica Covadonga Tomé, afín al anterior secretario general autonómico, Daniel Ripa, llevaba reclamando la celebración desde un asamblea desde que el paso a un lado de Sofía Castañón generó una situación de interinidad en la organización asturiano, un periodo en el que ha habido varias decenas de expedientes y propuestas de sanción a afiliados. La convocatoria del proceso de primarias en ocho autonomía fue anunciada por la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez. "Es justo reconocer que Podemos no ha llegado a tiempo en la implementación territorial (…) Nos toca ponernos manos a la obra para continuar este proceso de fortalecimiento en nuestra organización", afirmó Pérez. El siguiente paso será establecer las fechas de los distintos pasos de este proceso, que serán la inscripción de candidaturas individuales, la recogida de avales, la conformación de listas y la votación. Covadonga Tomé declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA que "las primarias llegan evidentemente tarde, a pesar de nuestra insistencia desde hace muchos meses en la necesidad de convocar la Asamblea Ciudadana y facilitar que la militancia decidiera sobre la dirección del partido".

Tomé recordó que "la gestora impuesta desde Madrid ha aprovechado para sancionar en Asturias a más de 30 compañeras y compañeros, inhabilitándolos así para cualquier candidatura".

Ella misma está suspendida de militancia, a la espera de la resolución definitiva de su expediente. Pero la única diputada de Podemos en la Junta General precisó a este diario que "no estoy expulsada, por lo que no sé cuál sería el motivo para no permitirme presentarme a mí, como al resto, en unas primarias democráticas y transparentes".