Con el inicio del período navideño, la Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo entre el 11 y el 17 de diciembre una nueva campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas en la que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias han controlado a un total de 5.598 conductores, de los que 111 dieron positivo en alcohol o drogas.

Respecto a las pruebas de detección de alcohol, durante los siete días se han realizado 5.376 pruebas y 53 conductores dieron positivo. De ellos 46 fueron detectados en controles preventivos, 2 tras haber cometido una infracción y otros 5 por estar implicados en un accidente.

De los 53 conductores que dieron positivo, a 5 se les han instruido diligencias para su posterior traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 miligramos de etanol por litro de aire en aire espirado.

Respecto a las drogas, de las 222 pruebas de detección realizadas a conductores, 58 fueron positivos en los test indiciarios, 54 en controles preventivos y 4 tras haber sufrido un accidente.

En cuanto al tipo de droga, como viene siendo habitual la mayoría de conductores que dieron positivo a alguna sustancia lo hicieron por cannabis (46), seguidos de los que lo hicieron por cocaína (16), anfetaminas (5), metanfetaminas (2) y opioides (5).

Pero estas campañas no solo sirven para detectar a aquellos que infringen la ley, sino también para alertar y concienciar de todos aquellos conductores que, aun no siendo denunciados por no superar la tasa máxima permitida, sí se ponen al volante de un vehículo habiendo ingerido alcohol.

En esta ocasión, en los controles realizados con motivo de esta campaña, 152 conductores fueron detectados con tasas inferiores al límite máximo permitido.