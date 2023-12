El AVE de Elon Musk descarrila

El multimillonario dueño de Tesla Elon Musk ha decidido cerrar Hyperloop One, una empresa de transporte con la que aspiraba a poner en circulación un tren más rápido de los que hay ahora en el mercado. No le ha temblado el pulso y viendo todos los problemas, retrasos y tramitaciones que ha tenido que hacer se ha cansado. Así las cosas, ha dado carpetazo a siete años y más de 450 millones de dólares invertidos. Poca paciencia la de Musk, a quien por cierto tampoco le acaba de ir bien la cosa con los cohetes que lanza al espacio para regresar de nuevo a la Luna. Tendría que haberse visto envuelto en la tramitación de la variante ferroviaria de Pajares, un proyecto que comenzó a gestarse hace 40 años –desde que alguien lo imaginó– y que acabamos de inaugurar en Asturias hace apenas un mes. El excéntrico millonario habría salido corriendo de tener que pasar por todos los sinsabores, retrasos, sobrecostes y jaleos políticos que han padecido los asturianos para lograr la variante de Pajares. Por la misma podrán ir los trenes a 275 kms/hora (ahora el máximo son 201). Los de Musk, por lo visto, no habían llegado a superar los 175. Mejor que viaje en Tesla.