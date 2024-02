El parlamento asturiano abrió las puertas de una de sus estancias más emblemáticas, el Salón Europa, para acoger la presentación del Cuponazo del próximo viernes, 1 de marzo, que conmemora la reforma del artículo 49 de la Constitución para desterrar de la Carta Magna el término “disminuidos” al referirse a las personas con discapacidad. Un cambio que va más allá de la apuesta por un lenguaje inclusivo y abre la puerta a un nuevo marco legal ”para los derechos de un sector social que representa el 10 por ciento de la población española, cuatro millones y medio de personas”, según ha destacado en su discurso el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño.

“Nuestra Carta Magna no podía mantener más tiempo una expresión que constituía un trato incorrecto hacia las personas con discapacidad”, ha manifestado Coifiño, quien ha incidido en que el empleo de palabras o definiciones como “diversidad funcional”, “capacidades inherentes”, “minusválidos” o el sustantivo “discapacitados” podrían implicar “retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”. El presidente de la Junta General defendió que el lema del Cuponazo del 1 de marzo, “Personas con discapacidad” incluye un mensaje nítido: “Nos indica que lo primero y ante todo se trata de personas; personas con muchos otros atributos, entre ellos tener una discapacidad. Con discapacidad sí, pero ante todo personas, no discapacitados”.

El acto, al que asistieron diputados autonómicos de los grupos parlamentarios así como el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, contó con la intervención de Mónica Oviedo, presidenta de Cermi Asturias; Yobanka Cuervo, la Delegada de la ONCE en Asturias, y Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE.

Mónica Oviedo calificó de “gran hito, una reforma social” el cambio acometido en el artículo 49 de la Constitución, y recalcó que “son muy importantes las palabas, el lenguaje inclusivo y también que las acciones sean inclusivas”. La presidenta de CERMI Asturias destacó de esta reforma por primera vez reconoce el papel de instituciones como la suya, “como colaboradoras necesarias y que las mujeres y menores con discapacidad necesitan una atención especial”.

Yobanka Cuervo, la Delegada de la ONCE en Asturias, incidió en que esta revisión de la Constitución ha llevado “más de 20 años” para desterrar “un término que nos degradaba” y ha celebrado que “se trata de una reforma social que nos dignifica”. Yobanka Cuervo ha subrayado el papel de los 20.000 vendedores de la ONCE en todo el país de los que 580 desarrollan su labor en Asturias, donde esta entidad cuenta “con 1.400 trabajadores, de las más de 73.000 de todo el país, el 61 por ciento con discapacidad”. Marta Malgor, por su parte, aludió al papel de la ONCE, “el mayor creador de empleo para personas con discapacidad del mundo” y defendió que “merece la pena ponerse de acuerdo por las personas y también por las personas con discapacidad”.

El “pero” de Vox a la reforma del artículo 49 de la Constitución

Javier Jové, diputado autonómico de Vox, fue uno de los parlamentarios presente en el acto de presentación del Cuponazo conmemorativo de la reforma del artículo 49 de la Constitución. “Apoyamos la labor encomiable de la ONCE y de las organizaciones que se ocupan de las personas con discapacidad y nos sentimos muy cómodos con la labor que desempeñan”, explicó Jové, que detalló los motivos de Vox para desmarcarse de “una reforma exprés del artículo 49 de la Constitución porque bajo el amparo de una iniciativa encomiable nos han metido un gol por toda la escuadra, al introducir el veneno de la ideología de género en nuestra Carta Magna”, por la alusión a la atención específica a las mujeres con discapacidad. “No hubo el debate, el contraste, la reflexión y el reposo que requiere una reforma constitucional”, cuestionó Jové, que lamentó el contraste entre “esa urgencia y la ley para los enfermos de ELA”.