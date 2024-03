El "caso Hulla", pendiente de un informe pericial encargado en agosto de 2021

El "caso Hulla", que implica, entre otros, al exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y al que fuera su mano derecha, José Antonio Postigo, comenzó a ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción a mediados de 2013, después de que se conociese que los sindicalistas habían regularizado grandes cantidades de dinero, 1,2 millones en el caso del sindicalista de Tuilla. Diez años y medio después, el caso sigue empantanado, a la espera de la presentación de un informe pericial sobre las obras del geriátrico del Montepío en Felechosa (Aller), del que habrían salido las cantidades que sirvieron para enriquecer a los sindicalistas.

El citado informe pericial se encargó en agosto de 2021, pero aún no ha sido presentado. El fallecimiento de uno de los peritos designados explicaría parte de ese retraso, pero la magistrada del caso, María Begoña Fernández, se ha cansado y ha emplazado al perito a que entregue su informe el próximo miércoles, 20 de marzo, a las doce y media del mediodía.

Añade la magistrada en su providencia que, "una vez verificado, se señalará día y hora para ratificación del dictamen y aclaraciones al mismo con citación del Ministerio Público y las partes intervinientes". Entre los letrados de la causa no hay muchas esperanza de que el informe se presente el próximo miércoles. "Lo más seguro es que se dirijan al Juzgado para indicar que el informe aún no está listo y que no pueden presentarlo", indicó un abogado. En ese caso, la jueza podría tomar medidas drásticas, como dictar un apercibimiento de delito de desobediencia a la autoridad. O incluso podría deducirse testimonio a la Fiscalía por si procede incoar diligencias por apropiación indebida, en caso de que haya cobrado la provisión de fondos.