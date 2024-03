Recibe una pensión de viudedad por la muerte de su exmarido porque la maltrató

La magistrada Ana Belén Díaz Arias, titular del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo, ha concedido la pensión de viudedad a una mujer por la muerte de su exmarido, del que llevaba separada 22 años, y trece divorciada, al haberse acreditado que sufrió malos tratos por parte del hombre.

El hombre falleció en un accidente ocurrido en Mieres en 2022. La mujer solicitó la pensión, pero se le denegó por parte del Instituto de la Seguridad Social (INSS), "por no ser perceptora de pensión compensatoria y por no tener cumplida la edad de 65 años en la fecha de la solicitud". La mujer insistió y solicitó la pensión, aduciendo que había sufrido malos tratos, una de las posibilidades previstas por la ley. Sin embargo, en julio de 2022, el INSS volvió a denegar la pensión, no porque no estuviese acreditado que hubiese sido víctima de violencia de género, sino porque no se cumplía "el elemento cronológico de concurrir la misma en el momento del divorcio".

Maltrato continuado

La mujer, cuyos intereses defiende la abogada Elisa Costales Palomo, del despacho Luis Pérez Abogados, presentó una demanda contra el INSS para que se le reconociese la pensión. La magistrada del Juzgado de lo Social dictó sentencia el pasado día 15, concediendo a la mujer una pensión de 765,77 euros, con efectos al 1 de febrero de 2022.

La magistrada entiende que "ha resultado acreditado que la demandante sufrió maltrato físico y psicológico por parte de su exmarido de forma continuada durante el matrimonio, situación que se mantuvo hasta el divorcio y también después del mismo; maltratos que fueron presenciados en muchas ocasiones por la hija del matrimonio y también por su vecina".

En 1990, el Juzgado de Luarca condenó al hombre por golpear repetidamente a su entonces esposa, causándole lesiones en el labio y la mandíbula. Trece años después, en 2002, ya separada, la mujer acudió al Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Oviedo. Un informe de este centro, con fecha de 24 de febrero de 2022, recoge que "la víctima acudió al mismo los días 12 y 19 de septiembre del año 2002, y que refirió haber sufrido maltrato físico y psicológico por parte de su expareja de quien llevaba dos meses separada, y que se observó un estado de ánimo bajo, inseguridad, un sentimiento de culpa por no haber podido lograr una buena relación de pareja, y una preocupación por la relación de su hija mayor con su padre y con ella misma".

Por este motivo, la mujer cumple con los requisitos para el cobro de la pensión de viudedad.

