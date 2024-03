Empresarios y ayuntamientos aplauden la regulación de las viviendas turísticas

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, aspira al máximo consenso para sacar adelante la nueva regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) en Asturias y parece que va por buen camino después de presentar el contenido de la futura norma. Tanto la patronal del sector (Otea) como los ayuntamientos de las principales ciudades y aquellos con gran implicación del sector aplauden en líneas generales la iniciativa y su contenido.

Entre las principales novedades que incluirá la nueva normativa figura que no se podrán alquilar las viviendas por habitaciones, sino que deberá hacerse de forma íntegra. Además, para abrir una deberá tenerse el visto bueno de la comunidad de propietarios del edificio donde se ubique. Además, se podrán declarar de forma temporal «zonas turísticas protegidas», cuando haya riesgo para el medio ambiente, el patrimonio cultural o se superen los niveles máximos de oferta y demanda en usos y establecimientos. En esto se tendrán en cuenta a los ayuntamientos, que también tendrán más poder de decisión con la nueva regulación.

Otea. Además, la comercialización de alojamientos turísticos será considerada una actividad económica más, algo que ha pedido Otea en varias ocasiones. Su presidente, José Luis Álvarez Almeida, defiende que las VUT tengan «la misma categoría fiscal y reglamentaria» que los hoteles. «Son necesarias, están ahí, pero bajo una regulación y la que ahora plantea el gobierno del Principado se adapta a las peticiones hechas por el sector», explica. «Felicito al gobierno por cumplir su palabra. Solo me queda pedir al resto de grupos parlamentarios que cuando llegue la ley a la Junta permitan que se agilice la tramitación y no se atasque», expresó el presidente. E hizo un llamamiento expreso a PP y a Foro: «Esto tiene el beneplácito del sector turístico».

Oviedo. El Ayuntamiento de Oviedo coincide con los empresarios en la valoración de la nueva regulación diseñada por el Gobierno asturiano puesto que «va en la línea» de las demandas de las corporaciones locales y facilitará «sin duda» su trabajo. Así se expresó el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos de Oviedo, Alfredo García Quintana (PP). Explicó que en Oviedo está realizando un diagnóstico de la situación «real» de la vivienda de uso turístico de la mano de varios agentes, como la Universidad. «Apoyándonos en la ordenación del Principado, tomaremos las decisiones que estimemos oportunas». Pero advierte de que las VUT no son un problema en la capital, que cuenta con 1.800 habitaciones registradas.

Gijón. El Ayuntamiento de Gijón también ha acogido acoge con satisfacción la reforma de la ley de Turismo y la regulación de las VUT. «Lo veníamos reclamando hace meses», explica Ángela Pumariega (PP), edil del área. «Nos sorprende, eso sí, que afirmen avanzar en la cogobernanza con los ayuntamientos cuando hasta ahora no se han dirigido al de Gijón para al menos darnos a conocer alguna de las medidas que hacen públicas hoy. Hemos sido pioneros en abordar el asunto de las VUT y creemos que habría sido positivo para todos compartir proyectos y experiencias», señaló Pumariega. No obstante, aplaude la iniciativa regional: «El Principado tiene la mano tendida para trabajar juntos y exponer nuestras ideas y preocupaciones sobre la materia que regulará la nueva normativa».

Avilés. En Avilés también hay satisfacción. Raquel Ruiz, concejala de Turismo ve la nueva regulación como «algo necesario para ordenar y mantener la calidad del sector turístico en nuestro territorio, más aún en un momento de crecimiento como este». Valora la concejala socialista que se tenga en cuenta el papel de los ayuntamientos. «Podremos establecer limitaciones en el ámbito de nuestras competencias, cuestión que ya abordamos hace unos meses en Avilés con la aprobación de una instrucción que ordena ese tipo actividades dentro de las posibilidades que da nuestro plan general de ordenación urbana. El Principado ha demostrado compartir la visión que tenemos la mayoría de municipios».

Valdés. «Si estás iniciativas suponen un mayor control de la política turística para los ayuntamientos le damos la bienvenida. Entendemos que cada concejo, incluso zonificado, debe tener un marco propio al necesitar la zona urbana y rural, de occidente u oriente, medidas particulares», apunta el alcalde de Valdés, el socialista Óscar Pérez. «La expansión de la economía ligada al turismo es una importante oportunidad pero tanto o más es lograr que ese desarrollo sea ordenado y respetando los espacios del residente».

Cudillero. El regidor de Cudillero, el también socialista Carlos Valle, cee necesaria dar «forma y ordenación» a las VUT y también defiende que los ayuntamientos puedan decidir «en qué espacios deben tener cabida y diferenciarlas claramente de las zonas puramente residenciales. Un sistema ordenado y ágil en la resolución nos vendrá bien a todos».

Tapia. Sin querer entrar a valorar a fondo la norma, el alcalde tapiego, Pedro Fernández (PP), entiende que «algo de control tiene que haber». Y en la línea con los empresarios del sector turístico defiende que el alquiler de VUT sea considerada una actividad económica más: «No es lo mismo una vivienda unifamiliar que necesita ese uso, que alguien que le da uso a la vivienda con ánimo de lucro. Lo mismo que se hace con hostelería, industria y comercio».

Llanes. Enrique Riestra, alcalde de Llanes (Vecinos x Llanes), aplaude que se legislen las VUT: «Se necesita para muchos problemas y éste es uno de ellos. Alguna regulación a nivel legislativo tienen que adoptar, las zonas turísticas como Llanes son conscientes de ello». No obstante, se muestra pesimista: «Últimamente estamos acostumbrados a que todo sean buenas intenciones y las iniciativas hay que plasmarlas. Según cómo se dan las cosas últimamente en el Estado y en el Principado, hasta que no veamos algo concreto y real no podremos opinar».

Ribadesella. Paulo García, alcalde Ribadesella, del PP, ve bien una regulación, pero no la que defiende el Principado. «La propuesta de la reforma autonómica parece que lo va a hacer todo más complicado y demasiado restrictivo. Yo no estoy de acuerdo. En nuestro concejo en el plan general ya llevamos una regulación que implica que los primeros pisos de los edificios puedan ser turísticos», explica. García abre otro frente más allá del turismo: «Somos conscientes también de que el principal problema que tenemos es de vivienda de alquiler y de adquisición básica. Tenemos a disposición de la Consejería una parcela frente a la residencia de ancianos para vivienda de alquiler y queremos ceder la del autocine para viviendas de protección oficial, o para que puedan acceder a ellas las personas empadronadas en el municipio».

Carreño. «La verdad es que apenas conocemos el borrador de la ley, pero nos parece muy bien el que se regule desde la administración regional y que igualmente, más temprano que tarde, se trabaje en favor de apoyar a los territorios, para lograr un turismo de calidad y sin masificaciones que afecten a las poblaciones locales y mantener los servicios públicos óptimos», dice el alcalde, Ángel García (IU). «Creo que la propuesta no suena mal».

