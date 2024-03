El Principado reconoce el "preocupante" incremento de las manadas de lobo en Asturias

El número de manadas de lobos en Asturias "ha aumentado" en 2023 respecto a las 40 reconocidas en el ejercicio anterior. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, anunció ese incremento durante una respuesta formulada por la portavoz de Vox, Carolina López, en la comisión de la Junta General de este miércoles.

Marcelino Marcos no precisó la cifra, que no trascenderá hasta la celebración del Consejo del Lobo, aún sin fecha decidida. El titular de la cartera de Medio Rural reconoció que esa tendencia al alza de las manadas, confirmada desde la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas (Lespre), "es preocupante para Asturias". En la actualización del censo al cierre del año 2022, que fueron los datos enviados a la Comisión Europea en septiembre pasado, Asturias registraba un total de 40 manadas con 35 grupos reproductos, "unas cifras que duplican a las que había en el año 2000". De ahí, recalcó Marcelino Marcos, que "el lobo no sea un animal que está en riesgo de desaparición en Asturias, ni mucho menos".

El incremento anunciado este miércoles por el titular de la cartera de Medio Rural situará el número de manadas que se mueven por Asturias por encima de las cuarenta. Marcelino Marcos relacionó ese aumento y también el de ejemplares reproductores con las medidas derivadas de la inclusión del lobo en el Lespre, que el en el caso de Asturias se tradujo en la suspensión de facto del plan de gestión del lobo, en el que estaba permitida el control y la eliminación de los ejemplares especialmente dañinos para la cabaña ganadera. De hecho, el Principado solicitó el año pasado la autorización para "extraer" un lobo en la zona de los Picos de Europa, que no recibió luz verde del Ministerio de Transición Ecológica.

La portavoz de Vox acusó al Gobierno asturiano de "acatar y callar" ante las decisiones que toma el ministerio de Teresa Ribera y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "que tanto perjudican al sector agroganadero en Asturias". La diputada Carolina López achacó al PSOE asturiano que "pintan poco, solo obedecen. Son una banda que solo toca la partitura que les mandan".