Cómo se gestó la candidatura alternativa a Villaverde en la Universidad de Oviedo: "El adelanto electoral nos pilló muy mal e indignados"

Finalmente habrá partido en las elecciones a Rector de la Universidad de Oviedo. En la mañana de este martes, el catedrático de Informática Juan Manuel Cueva Lovelle presentó oficialmente su candidatura para convertirse en el máximo dirigente de la entidad académica asturiana. Lovelle, ligado a la institución académica desde hace 39 años, se muestra como un perfil alternativo al hasta ahora máximo dirigente, Ignacio Villaverde, quien decidió adelantar los comicios el pasado 11 de marzo pese a que aún le restaba un año de mandato.

"Nos pilló a todos muy mal y muy indignados. De cara a unas elecciones a Rector con un mandato de seis años, la Universidad se merece un tiempo para que tenga sus candidatos y se posicionen sobre lo que se necesita", explica Cueva Lovelle a LA NUEVA ESPAÑA, quien confirma que su candidatura se comenzó a gestionar "desde que el Rector convocó las elecciones". El anuncio de los comicios del próximo 25 de abril pilló al catedrático en Colombia, por lo que los primeros contactos con los integrantes de la candidatura se realizaron mediante reuniones virtuales.

Cueva Lovelle deja clara su apuesta por una alternativa crítica con la actual junta rectora de la Universidad, la cual, asegura, "me ha defraudado mucho en todos los aspectos". En ese sentido, el catedrático confirma que "se puede aglutinar a mucha gente que no está de acuerdo con la política del actual rector", y añade: "Esa es la razón por la que me presento. La Universidad merece un dirigente que pelee por un presupuesto y tener un plan estratégico mucho mejor que el realizado por este rectorado".

En ese sentido, el candidato subraya su total oposición a las decisiones y medidas adoptadas por la dirección actual, que inició su mandato en 2021. En concreto, señala la situación "vergonzosa" de las infraestructuras a causa de los "mil mareos", entre los que destaca especialmente el campus del Cristo. "Lleva diez años vacío desde que se marchó el HUCA. Cada día que pasa amanecemos con una noticia nueva y mil cambios. No tiene ni pies ni cabeza", criticó.

Otro de los aspectos más criticados por Cueva Lovelle tiene que ver con la política relacionada con el personal de administración y de servicios. Asimismo también se refiere a la "nula" política referente a los estudiantes. "Es terrible. Pero lo sabe toda la Universidad. Su mandato es muy vacío", recalca.

Una vez señaladas las máximas preocupaciones por las que Cueva Lovelle tomó la decisión de dar un paso al frente, el catedrático de Informática expone que, en caso de recabar el apoyo necesario para convertirse en Rector, su primera decisión sería "hablar con todo el mundo" y "analizar el futuro de Asturias", algo en lo que hace hincapié. "La Universidad de Oviedo se debe a Asturias y al Principado. Son los ciudadanos quienes nos financian", subraya Cueva Lovelle, que insta a incluir en el plan estratégico de la institución académica "la lucha de Asturias por su política industrial". "Ha surgido una política, la turística, respecto a la cual la región apuesta por un turismo cultural, literario, arqueológico y artístico, no de playa y sombrilla. La Universidad debe responder a estos retos que tiene la sociedad y creo que hasta ahora no lo está haciendo para nada", afirma.

Para tratar de llevar a cabo el salto a la dirección de la Universidad, el catedrático ovetense cuenta con una candidatura que está integrada por un grupo de profesores "de todos los campos de la universidad" y "a los que no nos gusta la política actual". Deja claro que pretenden "ser una alternativa seria a la dirección actual". A lo que agrega: "No es un grupo monocolor. Son todos los campus y áreas de conocimiento". Y añade: "Ganar unas elecciones a Rector es difícil, pero creo que se puede aglutinar a mucha gente que no está de acuerdo con la política del actual rector".

Como carta de presentación, Cueva Lovelle pone en valor sus casi cuatro décadas ligado a la Universidad de Oviedo: "Creo que la gestión que he tenido como director de centro (de la Escuela de Ingeniería de Oviedo) durante ocho años (1996-2004) y como director de departamento (de Informática) durante otros ocho (2008-2016) ha sido muy buena". El catedrático se graduó en Ingeniería de Minas en 1983 y se doctoró en 1990 por la Politécnica de Madrid. Ha dirigido más de 25 investigaciones y 34 tesis doctorales y es autor de más de 200 libros, artículos y comunicaciones a congresos.

Hoy finaliza el plazo de presentación de candidaturas y por el momento solo han salido a la palestra, como alternativa a Ignacio Villaverde, el propio Cueva Lovelle. El rector saliente que aspira a renovar mandato presenta este miércoles su candidatura de forma oficial. A la espera de algún posicionamiento más, el catedrático de Informática apunta que "es posible" que haya más, ya que "hay mucha indignación en la universidad con esta forma de convocar elecciones". Y sentencia: "Es importante que haya alternativas y debate".

