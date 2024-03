El panorama de la Universidad de Oviedo tras el adelanto electoral del Rector: el plazo para sus rivales y una comparación con "House of Cards"

Juan A. Ardura

El presidente del Principado tiró de ironía y de sus recuerdos de estudiante de la Universidad de Oviedo para manifestarse sobre el adelanto electoral que anunció Ignacio Villaverde este lunes, durante la toma de posesión de la nueva presidenta del Consejo Social de la Universidad, a la que asistieron también, entre otras autoridades, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, la delegada del Gobierno, Delia Losa y el presidente de la Junta General, Juan Cofiño. "Como a mí ya me toca de lejos, en mis tiempos de alumno, evidentemente lo viví como una jugada típica de ‘House of Cards’, si me permite la broma el rector", comentó Barbón, que relacionó así la convocatoria de elecciones al Rectorado con la serie de televisión norteamericana sobre las maniobras y los manejos maquiavélicos de un político demócrata, interpretado por el actor Kevin Spacey, para llegar a la cima del poder en la Casa Blanca. Tampoco evitó Barbón un guiño hacia quien fuera su candidato, cuando estudiaba en la facultad de Derecho: "Por cierto, está aquí el rector al que yo hice campaña y al que voté en su momento, que es Juan Vázquez". El exrector compartía banco, en la tercera fila, con uno de sus antecesores, Juan Sebastián López Arranz. El rector, Ignacio Villaverde, justificó el adelanto electoral: "Nun facelo llevaría a esta Universidá a la cuasi parálisis durante los meses que queden d’esti añu 2024. Hai decisiones cruciales que nun pueden tomar un reculáu", argumentó en asturiano. "No adelantar las elecciones solo provocaría serios perjuicios a la comunidad universitaria", afirmó Villaverde, que juzga conveniente "iniciar esta nueva etapa con un mandato renovado para continuar la tarea que emprendimos en 2021".