Ángela Santianes abre "una nueva etapa" en el Consejo Social de la Universidad, para hacerla "más ágil en un mundo que cambia a mucha velocidad"

Ángela Santianes, presidenta de la multinacional Dupont para España y Portugal, ha tomado posesión esta mañana como presidenta del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, con la intención de abrir "una nueva etapa" para hacer la institución académica "en un mundo que está cambiando a mucha velocidad". La ingeniera química ha desgranado en un discurso de algo más de diez minutos retos y desafíos para la universidad asturiana y ha advertido su intención de que el Consejo Social vaya "más allá del mero control" de la institución para involucrarse en la estrategia que permita "adaptarnos con agilidad a los retos que nos planeta la sociedad en este momento, si queremos seguir teniendo el papel relevante que hemos tenido hasta ahora".

La ingeniera química ha puesto deberes a la Universidad de Oviedo desde sus primeras palabras como presidenta del Consejo Social y ha destacado que además de los pilares de "la formación y la investigación", la institución académica "puede y debe hacer mucho más de lo que está haciendo ahora" en otros tres: la transmisión del conocimiento a la sociedad, el fomento del emprendimiento y la divulgación del conocimiento.

Ángela Santianes juzga clave para la estrategia de futuro de la Universidad, el análisis del entorno, "marcado por la revolución tecnológica, más relevante que la industrial, con un mundo más sostenible y digital". Ante esta nueva era, la ya presidenta del Consejo Social de la Universidad de Oviedo ha señalado como "retos" la adaptación de los profesores, los investigadores, los alumnos y los planes de estudio y los grados "a las nuevas tecnologías disruptivas". En opinión de Santianes, la Universidad de Oviedo "es especialmente rígida cuando nos comparamos con el resto de universidades del mundo. Necesitamos mucha más flexibilidad". La presidenta del Consejo Social trasladó un primer consejo ante la atenta mirada del Rector, Ignacio Villaverde, y del presidente del Principado, Adrián Barbón: "A la velocidad que se mueven las cosas, tenemos que arriesgar más e introducir cambios a una velocidad mucho mayor porque otros lo están haciendo ya y nos van a hacer ser irrelevantes".

El fomento del trabajo en equipo es otra de los retos apuntados por Ángela Santianes. "Educamos a nuestros estudiantes lo hacemos en base a la demostración del conocimiento individual, que es importante. Pero mucho más es dónde conseguir el conocimiento, cómo relacionarlo y cómo trabajar en equipo porque el conocimiento es tan vasto que "el Llanero solitario ya no funciona, vamos a necesitar colaborar con otras personas con otra formación para resolver problemas que son complejos. Hay que inculcar desde la base ese trabajo en equipo". La presidente del Consejo Social señaló la relevancia que tiene la movilidad de los estudiantes en el escenario actual y animó a "vender" la Universidad de Oviedo como destino para los estudiantes de otras autonomías y países. "Los estudiantes de nuestra región quieren tener el reto de ir a otras universidades. Eso ya pasaba en Estados Unidos, donde nadie estudia en su ciudad, y está empezando a pasar en España. Tenemos que vender lo que hacemos en nuestra universidad y contar con un programa de comunicación para que estudiantes de otras regiones y naciones vean en Oviedo una oportunidad para desarrollar sus estudios aquí".

Ángela Santianes advirtió uno de los déficit que caracterizan a la universidad española en la transferencia del conocimiento. "España es el país 30 del mundo, debemos de tener mucho más impacto. No podemos archivar el conocimiento en una alacena". Y señaló la necesidad de "un cambio de paradigma" respecto al emprendimiento: "Uno de los retos en España es que no generamos empresas, la cantidad y el tamaño de nuestras empresas es muy pequeño. Y esto es porque mientras en Estados Unidos el héroe de la película es el empresario de éxito, para nosotros es el villano. Hay que cambiar este paradigma. Debemos estudiar a las universidades que fomentan muy bien el emprendimiento para aplicarlo nosotros. Con la creatividad que tenemos en España nos deberíamos estar comiendo el mundo y no lo hacemos". Hasta ahí, dijo Ángela Santianes, "las oportunidades que yo veo, pero no es suficiente ". La nueva presidenta del Consejo Social concluyó su intervención pidiendo "ayuda y colaboración, para hacerlo bien y que la Universidad siga siendo un pilar y un motor de la economía para que a nuestra región le vaya mejor".

El Rector empezó por pedir disculpas de que el adelanto electoral de unos meses para elegir a un equipo rectoral pudiera restar algo de protagonismo a la toma de posesión de Ángela Santianes al frente del Consejo Social de la Universidad, "la segunda mujer", destacó Ignacio Villaverde, en este cargo. Destacó su "labor importante en nuestro consejo asesor" y su compromiso con "el objetivo de sumar ideas a un proyecto, a un sueño. ¡Cuánta falta hace en esta región que sumemos!". El Rector señaló la aprobación de los nuevos estatutos de la Universidad, "que cierran una etapa de la que este equipo está muy orgulloso" y subrayó, en lengua asturiana, que "aquí vinimos a facer, nun solo a tar y tovía hay mucho trabayu pendiente" para luego hacer repaso de unos años en los que hubo que afrontar una pandemia, la reforma administrativa y de la plantilla, además de poner orden "en un desmadre económico de más de 15 millones de euros" y "el cambio profundo, con plazos perentorios" que ha supuesto la ley orgánica del Sistema Universitario. Villaverde también miró al futuro al hablar del "desarrollo del campus del Cristo" y los presupuestos de 2025 "donde se aplicará plenamente el convenio de financiación con el Principado".

El presidente del Principado cerró el acto de toma de posesión de Ángela Santianes agradeciendo "la labor desinteresada" del presidente y la secretaria salientes, Juan Antonio Pérez Simón y Miriam Cueto: "Sois parte de la historia de la Universidad de Oviedo", reconoció Barbón, que señaló como "bazas a favor" de la nueva presidenta del Consejo Social que se haya formado en la Universidad de Oviedo, "su sobresaliente trayectoria empresarial", su "amplia experiencia internacional, que es la mejor vacuna contra el ensimismamiento y su profesión de ingeniera química para "lograr una simbiosis permanente entre la Universidad y la iniciativa privada". El presidente autonómico hizo hincapié en los mil millones que el Principado aportará en diez años a la Universidad y confirmó "el compromiso legislativo" de reformar la ley que regula el Consejo Social de la Universidad "lo más pronto posible", en esta legislatura.