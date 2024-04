Acabar con la "pesadilla" de la burocracia, la gran petición del profesorado al futuro Rector de la Universidad de Oviedo

Menos carga burocrática, más apoyo en los proyectos de investigación, mayor inversión en más profesorado para garantizar el relevo generacional y estabilización laboral de personal docente en situación de temporalidad. Estos son algunas de las principales demandas del profesorado de la Universidad de Oviedo ante las elecciones al Rectorado del próximo 25 de abril, en las que se medirán el actual rector en funciones, Ignacio Villaverde, y el catedrático de Informática Juan Manuel Cueva Lovelle. Docentes de Oviedo, Gijón y Mieres exponen a LA NUEVA ESPAÑA qué esperan del futuro mandatario de la institución académica.

Para Eduardo Álvarez, profesor de Ingeniería Hidráulica en la Escuela Politécnica de Mieres, uno de los puntos básicos es "potenciar la visibilidad del campus" mierense, que a su juicio cuenta con peor proyección que los de Oviedo o Gijón. "En jornadas de puertas abiertas, muchos padres preguntan extrañados si forma parte de la Universidad de Oviedo. Me da mucha pena que la oferta académica de la escuela de Mieres quede en el olvido", subraya Álvarez, que insta a "huir de localismos y a reivindicar las capacidades del campus" de Barredo.

Desde el departamento de Construcción de la Escuela Politécnica de Gijón, Mar Alonso le pide al futuro rector "que alce la voz" para defender las convocatorias de financiación para investigadores. "Hemos perdido dos convocatorias públicas regionales en el último año. La nueva destinada a grupos de investigación saldrá en mayo, pero la ‘Severo Ochoa’ ha desaparecido", denuncia Alonso, que añade: "Los investigadores posdoctorales son nuestra garantía de continuidad. No podemos añadirles más dificultades".

Alejandro Huergo, profesor de Derecho Constitucional, pone énfasis en el relevo generacional. Pide al futuro equipo rectoral de la Universidad que "se facilite (el relevo) sobre todo en las áreas que han dedicado tiempo y esfuerzos a formar doctorados". En su opinión, los "jóvenes doctores escasean en España y no tiene sentido que se vayan a otras regiones". "No se puede expulsar a los jóvenes profesores si no hay necesidad inmediata. Es necesario un esfuerzo", reivindica Huergo. El profesor de Constitucional añade que "es conveniente" mejorar la oferta de posgrado "para hacerla más ágil". Según explica, las universidades privadas "son mucho más rápidas" a la hora de incorporar titulaciones "que recogen temas de actualidad". "Con frecuencia, profesores de la Universidad de Oviedo que hacen publicaciones de calidad sobre temas que interesan acaban siendo docentes en másteres de otras instituciones", lamenta Alejandro Huergo.

La profesora de Ciencias de la Educación Soraya Calvo, de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación (Llamaquique, Oviedo), lanza dos peticiones. Por un lado, la estabilización del profesorado que se encuentre en situación de temporalidad por interinidad. "La ley orgánica del Sistema Universitario ha generado que haya personas en situación de temporalidad cuando es lo que se trataba de evitar. Esto nos deja en situación de incertidumbre". Y añade en segundo lugar: "Debe haber un apoyo explícito, con dotación presupuestaria, para la unidad de igualdad. Ha llevado a cabo muchas iniciativas de trabajo sin apenas apoyo y su estructura es insuficiente".

La catedrática de Medios Continuos y Teoría de Estructuras Cristina Rodríguez mete en la lista de peticiones la necesidad de "un plan estratégico" para el profesorado. "Es clave planificar la organización y evitar las improvisaciones", señala Rodríguez, y subraya la importancia de "rebajar la carga administrativa" de los docentes. En su opinión, la digitalización "no ha ayudado". Y apunta como posible solución "mejorar la plantilla de personal técnico, de gestión, administrativo y servicios". "Necesitamos mayor apoyo técnico. Hay que saber qué perfiles son prioritarios", apostilla.

Rosa María Sainz, profesora de Biología Celular en Oviedo y directora del Instituto Universitario de Oncología (IUOPA), también pone el foco en la carga de la gestión administrativa. A su juicio, los proyectos de investigación "son una pesadilla para nosotros a causa de la burocracia". Según Sainz, el aumento del papeleo "invita a muchos investigadores a dejarlo"

La directora del IUOPA apuesta además por "enriquecer" las plantillas con personal "altamente cualificado". "Hay que atraer a gente del Programa Ramón y Cajal. Necesitamos apostar por la excelencia y lograr que retorne el profesorado con méritos para ser docente", expone Rosa Sainz. Agrega: "En términos generales, la Universidad está muy bien, pero debemos destinar muchos esfuerzos a la investigación".

Isabel Carrera, profesora de Filología Inglesa y directora del Instituto Universitario en Género y Diversidad, ahonda en la urgencia de "simplificar la gestión para la investigación y para el resto de ámbitos". Carrera pide trámites "más claros y simples". Esta filóloga insta también a "combinar" la internacionalización con un reconocimiento a la labor del profesorado autóctono. "Hay interés en crear redes de investigación internacionales, pero es preciso más apoyo", indica.

Santiago Folgueras, profesor de Física Atómica Molecular y Nuclear en el campus ovetense de Llamaquique, sintetiza así la hoja de ruta para el futuro rector: "Hay que seguir apostando por la investigación de excelencia". Folgueras pide "potenciar" la atracción de talento "para reforzar las líneas estratégicas". Para ello, el físico atómico plantea la renovación del plan de estudios de la Universidad de Oviedo. Y añade que resulta "imprescindible" la puesta en marcha de una carrera investigadora "que permita establecer figuras de personal con un perfil más investigador". De este modo, señala, "será posible consolidar plazas no vinculadas a las necesidades docentes".

También en el apartado de investigación, Pablo Arboleya, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica de Gijón, invita al futuro gobierno de la Universidad "a continuar en la línea actual". "Hay que seguir impulsando la transferencia de tecnología, la creación de spin-off (empresas que nacen desde la universidad), así como reforzar el vicerrectorado de investigación", señala Arboleya. Y recalca que en ese terreno "se está trabajando bien". Respecto al volumen de plantilla de personal técnico, gestión, administración y servicios, el ingeniero eléctrico defiende: "A todos nos gustaría tener mayor cantidad de personal de apoyo, pero en la Universidad de Oviedo tenemos ratios bastante razonables".

Daniel Arias, profesor de Geodinámica en la Facultad de Geología, pone el acento en una petición que resuena como un clamor entre el profesorado: "La burocracia supone ya el 40% del trabajo en la investigación".

Suscríbete para seguir leyendo