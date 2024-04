Las claves para revitalizar la medicina de familia y que sea una opción más atractiva en la elección de plazas MIR

Dignificar el ejercicio de la especialidad, hacerla más atractiva y otorgarle visibilidad. Y, como herramienta para esto último, dotarla de un protagonismo nítido en las Facultades de Medicina, poniendo en marcha una asignatura que pueda permitir a los futuros médicos conocerla a fondo y entusiasmarse con ella.

Éstas son algunas de las propuestas que plantean un grupo de buenos conocedores asturianos de la medicina de familia con el fin de revitalizar una especialidad que ha sufrido un severo revolcón en la elección de plazas MIR concluida el pasado viernes. De los 2.492 puestos ofertados en toda España para realizar esta especialidad, en la primera vuelta de adjudicaciones han quedado vacantes 459 (casi uno de cada cinco), más del doble que el año pasado. El Ministerio de Sanidad ha convocado una segunda vuelta de adjudicación de plazas para este próximo miércoles.

De esas 459 plazas desiertas, sólo 8 corresponden a Asturias: 4 al área sanitaria de Cangas del Narcea, 2 a la de Jarrio y 2 a la de Arriondas. La oferta inicial en la región era de 62 plazas. Con relación a las comunidades vecinas, el Principado ha salido peor parado que Cantabria –que ha agotado su oferta– y mucho mejor que Castilla y León (81 vacantes) y Galicia (63). Tanto el año pasado como el anterior, en Asturias, tras la segunda vuelta, terminaron quedando vacantes 5 plazas para formarse en la especialidad de medicina de familia.

A continuación, se recogen las valoraciones de nueve médicos que conocen a fondo la medicina de familia. Varios de ellos son directores de equipos de atención primaria.

Rubén Villa Estébanez, director del centro de salud de Grado y presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc)

"La medicina de familia resulta especialmente atractiva cuando se desarrolla en un entorno de igualdad de condiciones. Por esta razón, mi satisfacción es moderada y realista. En Asturias, la elección de plazas de medicina de familia durante la primera ronda ha superado las cifras del año pasado, con 54 este año frente a 52 el anterior. Este aumento refuerza la idea de que simplemente crear más plazas MIR no es la solución para los desafíos que afronta la especialidad. A pesar de que se han incrementado tanto para medicina de familia como para otras disciplinas, manteniendo el mismo número de candidatos, este enfoque no ha probado ser efectivo. Aumentar la oferta sin un aumento correspondiente en la demanda no funciona. La verdadera solución pasa por dignificar la medicina de familia: realizar una inversión financiera decisiva en atención primaria, aumentar su visibilidad y asegurar una presencia fundamental en el ámbito universitario".

Jesús Rodríguez Virgili, director del centro de salud de Luanco (Gozón) y vicepresidente segundo del Colegio de Médicos de Asturias

"El sistema telemático de elección de plazas y la escasa representatividad que tiene la especialidad en las facultades de Medicina son aspectos importantes a tener en cuenta. También lo son la falta de inversión en atención primaria y la ausencia de planes que realmente ayuden a cubrir las vacantes de difícil cobertura. En Asturias han quedado vacantes las plazas ofertadas principalmente en las alas. Son plazas muy adecuadas para la formación en atención primaria, pero las dificultades son las mismas o mayores para los MIR que para la cobertura por personal especializado. Debemos pasar de las palabras y buenas intenciones a los hechos y a la inversión".

Enrique González Fernández, experto en gestión sanitaria y exgerente

"Si bien en el resto de especialidades se prioriza la elección en centros y servicios de referencia por su calidad, en medicina de familia es la cercanía uno de los factores para elegir. La percepción de calidad de la oferta y de la organización de la atención primaria son determinantes. Hay que conocer la relación entre plazas ofertadas en la comunidad y aspirantes residentes en ella. Finalmente, como se comprueba en Asturias, la lejanía de las zonas mas pobladas es un elemento desincentivador. Hacer atractiva la atención primaria requiere cambios organizativos, un nuevo diseño de los equipos, impulsar la acción comunitaria, acciones que mejoren su reconocimiento social y participar en las decisiones de planificación sanitaria en las áreas".

Pablo Belderrain Belderrain, director del centro de salud de El Coto (Gijón)

"Desde hace mucho, insistimos en que la solución no es ofrecer más plazas de MIR de medicina de familia, a ritmo de cien por año (es la especialidad que más plazas ha concedido, más de 2.000), sino represtigiar la especialidad. Que se vea como pilar fundamental de nuestro servicio público, donde atendemos a todos los pacientes, en todas sus necesidades, a lo largo de toda su vida. Que forme parte real de la docencia universitaria: no frenarla una y otra vez como en nuestra comunidad. Y que los recién licenciados vean unas buenas condiciones de trabajo al terminar la especialidad, para que con 30 años vislumbren una estabilidad y futuro en la especialidad más bonita y completa".

Belén Alonso Bada, médica de familia del área sanitaria VI (Oriente)

"La medicina de familia es la especialidad médica por excelencia, la más cercana al paciente, la que siempre llega. Quizá por ello se valora menos que otras. La fascinación tecnológica y el hospitalocentrismo de nuestro sistema sanitario hacen que se conozca poco y se valore menos nuestra tarea. Pero cuando un estudiante nos conoce ya no permanece indiferente. Pocos se arrepienten de elegir una especialidad que ofrece tantos campos donde ejercer una medicina de calidad y realmente centrada en el paciente. Yo me formé en un hospital comarcal y creo que es el lugar ideal para formarse en medicina familiar y comunitaria".

Juan Navarro Campoamor, director del centro de salud de Navia

"No sólo el haber convertido a la sanidad en moneda política es responsable de esta desbandada. También lo es, sobre todo, el maltrato, reflejado en la falta de incentivos, la rigidez contractual, la sobrecarga diaria y, por supuesto, el desprestigio al que conduce privar a la atención primaria de reconocimiento y de medios. Hoy en día, la medicina de familia se ha convertido en un apostolado o en un callejón sin salida".

Elena López-Arranz Monje, directora del centro de salud de Pola de Lena

"Necesitamos entre todos hacer más atractiva la medicina de familia para que no suceda esto. Es la gran desconocida por los alumnos de medicina. Se hace indispensable una asignatura específica en la carrera y que no sea la gran olvidada".

José Miguel Álvarez Cabo, médico de familia del centro de salud de Perchera (Gijón) y presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Asturias)

"Los nuevos licenciados saben que de escoger la especialidad de medicina de familia se enfrentarán a unas consultas maratonianas, de muchos pacientes al día. Luego está el tema de las guardias. A esto hay que añadir los sitios alejados, los de difícil cobertura. La atención ha de tener poder, y eso sólo se consigue con prestigio; haciendo que el trabajo sea digno, equivalente a las especialidades hospitalarias; buscando una similitud con el médico de familia británico, que es el que manda y tiene el poder de hacerlo".

María Szechenyi Conde, directora del centro de salud de Llanes-Ribadedeva

"En mi opinión, tenemos la especialidad más bonita, la más cercana al día a día de la gente y con gran capacidad de ayuda. Pero, aunque parezca mentira, una gran desconocida. Y, ante el desconocimiento de las nuevas generaciones, no conseguimos crear ilusión. Medicina de familia no tiene ningún peso en la Universidad y el primer paso ha de ser contar con una asignatura en la carrera. La imagen que en general se transmite como colectivo es la de la desilusión, la de un colectivo quemado y sumido en la queja. Con esa imagen, ¿cómo alguien sin experiencia va a querer formar parte de la especialidad?".