El PP fuerza una votación en la Junta General para “agilizar” las nuevas directrices de comercio y ve a Barbón “acobardado con IU”

El PP fuerza una votación en el pleno de la próxima semana en la Junta para “urgir” al Gobierno autonómico a publicar las nuevas directrices del comercio. El retraso, de casi dos años, en la redacción del documento avance de dichas normas “no solo lastra inversiones millonarias, sino que paraliza el desarrollo comercial el conjunto de Asturias, con especial afectación a las alas oriental y occidental”, afirmó el diputado popular Andrés Ruiz.

El parlamentario autonómico del primer grupo de la oposición denunció que “casi dos años de inoperancia abocan a la economía asturiana a una incertidumbre letal, que tiene su máxima expresión en la paralización de una inversión de 30 millones de euros y 300 puestos de trabajo en el concejo de Siero”. La votación de la proposición no de ley del PP pretende que el Grupo Socialista en la Junta se posicione ante una situación que, según Andrés Ruiz, “ha supuesto una ruptura en todo el PSOE, que se ha trasladado al municipalismo asturiano, por culpa de que el presidente Barbón se ha acobardado ante su socio de gobierno en minoría absoluta, la IU de Ovidio Zapico”. Para el diputado del PP, “el interés general de Asturias no es el interés de IU”. Ruiz, además, reclamó mayor protagonismo para los ayuntamientos sobre la planificación y estrategia de asentamientos de complejos comerciales.

La iniciativa del PP solicita cuatro cuestiones encaminadas a agilizar las futuras directrices autonómicas del comercio: la publicación del documento avance en el primer semestre de este año, llevar a cabo todos los pasos para que las directrices estén operativas antes de que concluya 2024, permitir el establecimiento de complejos comerciales en la zona central asturiana y revisar la zonificación en las alas porque los criterios que utiliza, de comarca y cabeza de comarca, están desfasados.

También UGT Asturias se posicionó a favor de la revisión de las directrices de comercio. “No tiene ningún sentido no actualizar esas directrices territoriales, porque no tiene ningún sentido que una superficie comercial se pueda instalar en una ciudad y sin embargo no se pueda situar en un polígono industrial. Además, en los polígonos ya se permiten grandes empresas comerciales cuando se trata de vehículos o de productor agrícolas”, valoró Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT de Asturias. El dirigente sindical se mostró favorable a la implantación de Costco en Asturias, sin ningún género de dudas. “Tenemos que facilitar en la medida de lo posible que empresas que generan 300-400 puestos de trabajo, puedan venir a instalarse a Asturias. Costco, además, tiene una actividad comercial distinta a otras genéricas porque sus productos no compiten con el pequeño comercio minorista. Quiere instalarse en el norte y si aquí no lo facilitamos, Cantabria o el País Vasco estarán encantadas de que lo haga allí”. Fernández Lanero sostuvo que “es perfectamente compatible la instalación de una empresa tan peculiar como ésta con proteger el pequeño comercio” y recordó que firmas “como Macro y otras ya están instaladas en polígonos industriales”.

El secretario general de UGT fue rotundo: “Esto hay que sacarlo del ámbito político y llevarlo al ámbito realista. Asturias tiene la tasa de actividad más baja del país y un nivel de desempleo muy importante y no nos podemos permitir el lujo de perder 300 puestos de trabajo”. UGT Asturias planteará esta posición en la reunión de la comisión de trabajo d este viernes, que anunció esta misma semana el presidente del Principado, Adrián Barbón. “Es una injusticia que se puedan poner centros comerciales en ciudades y en polígonos industriales no cuando tenemos un montón de polígonos vacíos por falta de actividad. Confío en que esto se entienda en la reunión de este viernes porque no es algo nuevo. Hace año y medio, con el vicepresidente a la cabeza, se pactó facilitar que las empresas puedan poner su actividad comercial en los polígonos”, declaró Fernández Lanero en alusión a la etapa de Juan Cofiño como “número dos” del Gobierno autonómico.