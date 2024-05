Educación solo cubre 43 de las 115 plazas de dirección de centros

Tan sólo 43 de las 115 plazas convocadas por la Consejería de Educación para directivos de centros educativos de Primaria, Secundaria y el primer ciclo de infantil han sido cubiertas. En total, quedaron vacías el 62 por ciento de ellas. Según explicó el sindicato ANPE, esta circunstancia supone "un problema muy grande" para la organización y funcionamiento de los centros.

En el primer ciclo de infantil (de 0 a 3 años) sólo se cubrieron 3 vacantes de las 17 ofertadas -el 85 por ciento resultaron desiertas-. En Primaria y Secundaria, la ocupación de puestos también muestra. En concreto, en este caso se ofertaron 98, de las que 58 quedaron vacías.

Desde ANPE advirtieron que esta situación supone una grave problemática, en concreto por la excesiva carga burocrática. Su vicepresidente, Fran Cuervo, señaló que las razones de que las convocatorias no tengan éxito radican en que el plan de organización de los centros "data de 2001 y desde entonces no se han ajustado liberaciones, retribuciones ni condiciones laborales de los directivos". Según explicó, al profesorado "no le merece la pena presentarse" por el exceso de burocracia y la escasez de horario para ejercer sus funcione, y añade: "Esto ha pasado este año, el pasado, el anterior...".