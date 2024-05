Izquierda Española pide el voto el 9J presentándose como "el norte de la igualdad"

Izquierda Española, un partido de reciente creación –lo hizo oficialmente el 2 de enero del presente año– presentó ayer su candidatura a las elecciones europeas con un acto en la capital del Principado. "Queremos defender un partido de izquierdas que tenga claro que el norte debe ser la igualdad y que se oponga a los privilegios de los que hoy es cómplice la izquierda oficial compuesta por el PSOE y Sumar", expuso Guillermo del Valle, líder del partido y cabeza de lista para las europeas, acompañado de Soraya Rodríguez, eurodiputada por Ciudadanos y número dos en las listas de Izquierda Española.

No faltaron dardos para el presidente asturiano, Adrián Barbón. "Nosotros somos la verdadera izquierda no nacionalista, no como el PSOE del señor Barbón, que si lo es lo disimula bien", le afeó Del Valle alineándose con el senador Javier Lambán o el expresidente del Principado Javier Fernández. Dos políticos que, a juicio de Del Valle, "dicen cosas muy sensatas, como que un socialista no vino a este mundo para arrodillarse ante el nacionalismo, una ideología profundamente de derechas, sino para combatirlo".

El portavoz de Izquierda Española también fue crítico con las políticas del "sálvese quien pueda y la precariedad laboral de la señora Ayuso" y en el panorama internacional con "aquellos que aplauden a Milei y sus propuestas anarcocapitalistas demenciales". En esta coyuntura se presentan "absolutamente convencidos de que Izquierda Española va a ser la gran sorpresa" el próximo 9 de junio y con la intención de quedarse en la política española para "mejorarla".