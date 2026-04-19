La Consejera de Derechos Sociales apoya a las técnicas en cuidados auxiliares en su demanda de reclasificación profesional

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, trasladó su apoyo a las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs) del servicio de Salud y de las residencias de ancianos de Asturias que se manifestaron el pasado sábado por las principales calles de la capital para reivindicar que se les encuadre en la categoría profesional que les corresponde. Su reclamación es “de competencia estatal”, aunque desde el Principado se ha convocado al colectivo a una reunión.

Este encuentro servirá para, dijo Del Arco, “recoger cuáles son sus demandas exactamente y en la medida de lo posible trasladarlas o intercambiar con ellas pareceres para apoyar y que efectivamente todos estén ajustados a sus funciones, su categoría profesional y el desempeño de la misma”. En la manifestación del pasado sábado se reunieron técnicas en cuidados auxiliares de enfermería del Servicio de Salud (Sespa), que son personal estatutario, y de las residencias de ancianos (ERA), que son personal laboral, aunque su problemática es la misma.

En los dos casos piden ser clasificadas como funcionarias de categoría C1, y no C2, como hasta ahora, atendiendo a su nivel de estudios de grado medio. En esta situación se encuentran actualmente entre 8.000 y 9.000 trabajadoras, la mayoría mujeres.

En la protesta, que tuvo lugar en el centro de Oviedo, hicieron hincapié en que en 2022 la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, suscribió con los sindicatos CC OO y UGT un acuerdo en el que se comprometían a “encuadrar a los trabajadores en la categoría que les corresponde”, aseguró Ángeles Alonso Aguirre, miembro del equipo de trabajo de TCAEs Unidas de Asturias. Cuatro años después, la situación no ha variado.