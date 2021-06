Pa que'l mundu pueda vese al traviés de la pantalla, daquién tien que poner enantes el güeyu nuna lente. El día que se empezó a rodar en dixital, esplica'l cámara y entamador uvieín Álvaro Solís, tou se vía igual. Los distintos tipos de película cola que se facíen los rodaxes dexaron pasu a un sistema tan precisu que nun almitía matices. Asina, los cineastes, los publicistes y los cámares solo podíen recurrir a los distintos tipos de lente pa da-y cierta personalidá a les sos producciones. Son equipos bien caros, úsense por proyectu y les más preciaes, poles sos testures, suelen ser les más antigües y de les que casi naide tien información. En 2017 Solís vio una debilidá y, poro, una oportunidá y decidió pone-y igua. Güei, la so aplicación, CineLenses, espardióse pel mundu de la industria cinematográfico y atropa miles de descargues en Los Ánxeles, India, México, Brasil, Europa. La so idea xorreció hasta'l puntu de que la so empresa foi una de les 70 escoyíes pol programa d'aceleración “Lanzadera”, de Juan Roig.

Cuando inda se dedicaba a mirar al traviés de la cámara, Solís diose cuenta de que'l restu del so oficiu tenía los mesmos problemes qu'él. Les lentes, percares, podíen arrendase en “cuatro sitios”. Un “pack” de seis lentes, cuenta, llega a costar 100.000 euros. L'arriendu, per selmana, xube hasta los 3.000 euros. Y, lo peor, rellata, ye que “cuando te facíes con una igual nun valía pal to equipu, porque les cases tienen información actualizada de les pieces que vienden, non de les que yá tán descatalogaes”. Entós empezó a arrexuntar información. Y, eso foi l'orixe de la app qu'agora revoluciona les coraes de la industria cinematográfico. La evolución, cuenta dende Valencia, onde ta trabayando col equipu del proxectu “Lanzadera”, foi progresiva en función de los pidimientos de los usuarios. Primero los puntos nos que podíen arrendase y vender les lentes, depués un foru onde los usuarios comparten información, más tarde información sobre qué lentes s'usaron en cada película y, a lo último, el “marketplace”. Agora, CineLenses, ye ún de los principales mercaos de compra-vienta de lentes de cine.

La so inclusión nel programa d'aceleración del empresariu y presidente executivu de Mercadona fíxo-y ampliar horizontes y volvese más ambiciosu. “De primeres, 3.000 descargues abúltabenme bien d'elles. Agora, 23.000 abúltenme poques”, señala l'uvieín. El programa d'aceleración escueye empreses pol so potencial de crecedera y vio na aplicación del asturianu un diamante en brutu. Más de 1.000 empreses de toa España puxaron por consiguir una de les places pa recibir l'asesoramientu de los técnicos de “Lanzadera”. El pasáu mes de mayu, Solís consiguió entrar nel proyectu na so fase “traction”, destinada a proyectos que yá funcionen pero qu'inda tienen marxe de crecedera.

Pel momento, él sigue emocionándose cada vez qu'un cámara lu contácta y busca el so nome n'IMDB. “De sópitu ves que tas falando col cámara que rodó ‘Jurassic Park’ o ‘Robocop’ y ye como un suañu. De primeres hasta-yos preguntaba si yeren ellos de verdá...”. Como si fuera un suañu.