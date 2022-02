Café, flores y prensa. La redolada de la plaza del Fresnu garró un estilu parisín tres l'apertura d'un quioscu na cai Calvo Sotelo, frente a LA NUEVA ESPAÑA, qu'axunta la singularidá de vender periódicos, ramos de flores y café pa llevar.

L'establecimientu lleva abiertu una selmana y yá llamó l'atención de los viandantes, munchos d'ellos namoraos de la idea. “Echo de menos daqué asina, tan orixinal, n'otres zones de la ciudá”, comenta de pasada una muyer. “¡Qué flores más guapes!”, ye la espresión más escuchada na rodiada del puntu de venta, axudicáu pol Conceyu a Patricia Menéndez. La orixinal combinación paez atrapar de tala manera que llevar namás una de les trés propuestes sabe a poco. “Vendí un montón de periódicos. A la fin la xente vien a por una cosa y acaba llevando dalguna de les otres”, esplica Menéndez, de 32 años.

La propietaria estudió Arte y d'un xeitu abegosu acabo somorguiada nel universu floral. “Nun siguí col arte pero nun sé cómo desarrolleme nesi sen”, cuenta mientres señala la colorida ufierta de flores y plantes qu'arrodien la estructura metálica del quioscu. A los 18 años alcontró con una propuesta de trabayu nuna floristería y marchó pa Lleón, onde conoció a una persona que-y enseñó tolo que sabía de granes y pólenes. “Fixi dellos cursos p'adquirir técnica y base”, señala la quiosquera acabante d'estrenar.

Tornó a Asturies y trabayó en delles tiendes rellacionaes cola botánica, pero nun vía claru esi camín: “Sentíame desarrollada pero non dafechu porque tenía que trabayar l'estilu impuestu por cada floristería”. Va cuatro años decidió entamar pola so cuenta y abrió un negociu en Posada de Llanera. Llegó'l covid y decidió pesllar. “Sabía que quería daqué como esti negociu, non una tienda tradicional con horariu partíu”, afirma.

Los viaxes apináronla d'idees y con un modelu “londinense” en mente empobinó al Ayuntamientu d'Uviéu: “Dixéronme que tenía qu'esperar a les llicitaciones de los quioscos y, concidencies de la vida, salieron bien llueu”. Na puya puxó pol allugamientu de Calvo Sotelo y pol del Campillín, pero por estratexa de ventes esperaba facese col qu'agora yá ye de so. Púnxose en contactu con esti diariu y por aciu d'un alcuerdu de collaboración consiguió ver el so suañu fechu realidá. “Toi mui feliz”, asegura arguyosa, una y bones l'acoyida foi espléndida. De primeres atacábenla los mieos, agora alienda tranquila al ver que la grana que plantó nel corazón de la ciudá tien biltos verdes.