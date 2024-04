Reacciones en Asturias a la continuidad de Sánchez: IU siente "alivio", Foro lo compara con Trump y Tomé habla de "parafernalia"

Los grupos políticos con representación en la Junta General del Principado han reaccionado al anuncio de la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Adrián Barbón, jefe del Ejecutivo asturiano, mostró su satisfacción nada más conocerse la postura de Sánchez, y a su reacción le ha seguido la postura de otros diputados asturianos.

"La democracia ha vencido a la involución, al miedo, a los bulos y a un estado de infamia que se pretendía crear en este país", aseguró Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio de IU. En un acto en Mieres, el dirigente ha querido agradecer la continuidad de Sánchez ya que, ha dicho, "es bueno para la democracia, es bueno para seguir cimentando en nuestro país las políticas progresistas que este gobierno de unidad progresista está llevando adelante y, además, supone un punto de inflexión muy importante: el punto de inflexión de que no van a pasar, de que no nos van a atemorizar y de que el imperio de la soberanía del pueblo, lo que decían hace 50 años en Portugal con la Revolución de los Claveles, que el Pueblo es quien más ordena, afortunadamente, sigue siendo hoy una realidad en España.

"Siento alivio, el Presidente ha tomado la decisión adecuada, otra nos hubiese llevado por un callejón sin salida. Creo que ha tomado la decisión correcta, pero tiene que dar más pasos en torno a la regeneración democrática de este país", dijo Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias-IU en la Junta.

“Reivindicamos el derecho de cualquier persona a la fragilidad, a la debilidad, a tener que pararse y reflexionar. Y esto incluye al presidente del gobierno. No podemos deshumanizar la vida ni la política", aseguró Covadonga Tomé, diputada expulsada de Podemos.

"Celebramos, lo primero, que no se envíe el mensaje de que las organizaciones mafiosas -como “Manos Limpias”-consigan sus objetivos con denuncias falsas. También celebramos el camino de democracia transparente, honesta y constructiva que tenemos que construir entre todas; lejos de los intentos de la derecha y de la extrema derecha de destruirla. Pero también criticamos esta parafernalia alrededor de una decisión presuntamente personal, así como la salida de esta crisis; un simple 'me quedo', sin más, como si no hubiera ocurrido nada”, indicó.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, dijo por su parte que "sorprende nuevamente la comunicación de Sánchez porque no ha anunciado nada". Pumares Considera que "todo obedece a algún tipo de cálculo electoral y es una estrategia propia de Trump o de Bolsonaro". Según Pumares, "todo el mundo tiene derecho a parar y a reflexionar pero no a frivolizar para montar una estrategia política a su alrededor, no creo que haya cambiado nada desde el miércoles, la situación sigue siendo la misma.Todo este teatro obedece a un cálculo electoral y al interés político""