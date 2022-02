El "Universu Aurelianu" espándese nel Muséu de Belles Artes. La gran pinacoteca rexonal, que yá yera'l gran centru de referencia sobre la vida y la obra d'Aurelio Suárez, vio ampliaos los sos fondos con una importante donación, presentada esti día, qu'inclúi trés olios, trés guaches, trés bocetos, collages, oxetos personales, cerámiques, separadores de llibros, tables, metales, talles, fotografíes y llibros manipulaos ya interveníos pol artista xixonés, incluyendo amás una gran cantidá de moblame qu'el mesmu Suárez manufacturó o intervino, y que vien de la so casa de la cai xixonesa Marqués de San Esteban, onde vivió dende 1958 hasta'l so fallecimientu.

Esta gran donación aportola al muséu'l fíu del artista, Gonzalo Suárez Pomeda, qu'amosó una gran afinidá cola Conseyera de Cultura, Política Llingüística y Turismu, Berta Piñán, cerrando asina más de trés años d'enfrentamientu. Una "cesura", como la definió'l director del Belles Artes, Alfonso Palacio, que llevó a los herederos d'Aurelio Suárez a alloñase de la gran pinacoteca rexonal y priorizar otros museos, casu del Reina Sofía, a la de depositar la obra del artista xixonés, pero qu'agora se restaña con una donación "bien significativa", como la definió Palacio, qu'avanzó que va tener que revisar, xunto al propiu Suárez Pomeda, el Catálogu razonáu de la obra d'Aurelio Suárez nel muséu, yá que quedó desfasáu delantre de la magnitú de la donación.

"Esta ye una mañana d'allegría", señaló la conseyera de Cultura, Política Llingüística y Turismu del Principáu, Berta Piñán, que dio les gracies en repitíes ocasiones a Suárez Pomeda pola so "arrogancia" con un muséu del que, como recordó Alfonso Palacio, ye amás Amigu benefactor. La conseyera nun atuñó les amueses d'apreciu y afinidá col fíu d'Aurelio Suárez, dándo-y una atención específica, un ciñu si se quier, que los herederos del artista echaren en falta na llexislatura anterior. "Tábemos naguando por que llegara esti día, y agradecemos a Suárez Pomeda, como yá lo fiximos en privao, que fixera esta donación", señaló Piñán, qu'añedió que les sos palabres respondíen a la so triple condición de "conseyera, presidenta del patronatu del Belles Artes y ciudadana d'Asturies", destacando amás qu'esta gran donación tien una componente artística pero tamién otra "emocional", al incluyir munchos oxetos personales.

Suárez Pomeda cerró l'actu esplicando la naturaleza de la donación, y avanzando que podrá volvese a ver con más aquello d'equí a poco, lo que paez albidrar una esposición ensin confirmar. Na so intervención, el fíu d'Aurelio Suárez compartió delles alcordances personales, acomuñaes a la obra del artista, y aparó en pieces concretes como una vieya cartera de so que, cuando quedó en desusu, reutilizóla so padre como llenzu pa pintar una de les sos obres sobre'l cueru.